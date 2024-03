Deux modes de coédition (rapide et strict) ;

Historique des versions ;

Suivi des modifications ;

Commentaires ;

Collaboration en temps réel ;

Mentions d'utilisateurs.

En savoir plus sur ONLYOFFICE DocSpace

Comment utiliser ONLYOFFICE DocSpace

Tutoriel pour apprendre comment intégrer une salle publique DocSpace à votre site web

Tutoriel pour apprendre comment intégrer ONLYOFFICE DocSpace dans une application à page unique