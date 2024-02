Notre partenariat avec Jalios n’est pas nouveau, car nos solutions s’intègrent depuis longtemps pour répondre à nos clients communs. Cette offre Open Suite accélère ce partenariat en intégrant la messagerie BlueMind. La spécificité de la solution open source française BlueMind est d’allier la souveraineté et la satisfaction des utilisateurs en étant la seule solution de messagerie à supporter Outlook nativement, en offrant les meilleurs supports pour Thunderbird, les mobiles et une interface web moderne. BlueMind est reconnue comme l’alternative phare pour la messagerie et nous sommes très heureux de travailler avec Jalios pour promouvoir des alternatives souveraines et open source dans un contexte où les enjeux de sécurité et de souveraineté numérique sont plus que jamais une priorité pour de nombreuses organisations.