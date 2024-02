ONLYOFFICE Documents

Salle de collaboration pour éditer des documents bureautiques en collaboration (possibilité d'édition et de visualisation) ;

Salle personnalisée avec plus de permissions d'accès pour les documents (édition, lecture seule, remplissage de formulaires, révision, commentaires) ;

Salle publique permettant d'inviter les utilisateurs, via des liens externes, à consulter des documents sans s'inscrire.

Partage de salles via des liens