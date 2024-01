Migration de Ruby v2 vers Ruby v3 ;

Les utilisateurs de Redmine peuvent maintenant éditer une pièce jointe même si le problème est fermé ;

Amélioration des permissions des utilisateurs pour une fonctionnalité plus précise ;

Prise en charge des instances de Redmine situées dans un sous-répertoire ;

Icônes plus intuitives ;

Prise en charge des préférences linguistiques de l’utilisateur lors de la création d’une pièce jointe ;

Actions “Enregistrer sous” et “Télécharger sous” sur une seule page et plus encore.

Redmine est un outil de gestion de projet et de suivi des problèmes gratuit et open-source qui comprend des wikis et des forums par projet, un suivi du temps et un contrôle d’accès flexible basé sur les rôles. Redmine est écrit sur la base du framework Ruby on Rails.Le connecteur ONLYOFFICE permet d’ouvrir des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations téléchargés dans les modules Demandes, Fichiers, Documents, Wiki ou Annonces de Redmine pour les visualiser et les coéditer. Pour chaque module, les droits d’accès pour afficher ou modifier les fichiers dépendent des permissions du rôle de l’utilisateur.Regardons de plus prêt les nouveautés de la version 3.0.Dans les versions précédentes, le connecteur ONLYOFFICE pour Redmine permettait aux utilisateurs d’éditer uniquement les fichiers DOCX, XLSX, PPTX, DOCXF et OFORM. Désormais, la liste des formats disponibles pour l’édition inclut de nouvelles options, telles que DOCM, DOTM, DOTX, EPUB*, FB2*, HTML*, ODT*, OTT*, RTF*, TXT*, CSV*, OTS*, ODS*, XLSM, XLTM, ODP*, etc. La liste complète est disponible sur GitHub À partir de la version 3.0.0, les utilisateurs de Redmine peuvent éditer les documents stockés dans le module Files. Auparavant, ils ne pouvaient ouvrir les documents dans ce module que pour les visualiser. Pour éditer un fichier dans ce module, il suffit de cliquer sur le bouton Plume si le format du fichier est compatible avec cette action.Une autre amélioration utile apportée par la mise à jour de l’application d’intégration est la possibilité d’utiliser les éditeurs ONLYOFFICE pour visualiser, éditer et convertir les pièces jointes sur les pages du module Forums. Vous pouvez désormais accéder facilement à n’importe quel fichier dans ce module et l’ouvrir pour le visualiser ou l’éditer avec les éditeurs ONLYOFFICE.Voici un bref aperçu des autres améliorations utiles apportées par cette version :Vous trouverez le journal des modifications complet sur cette page GitHub Le connecteur est disponible sur Marketplace Redmine ou sur la page ONLYOFFICE sur GitHub Veuillez noter que vous avez besoin d'une instance ONLYOFFICE Docs pouvant être résolue et connectée par Redmine et tout autre client final.Lisez cet article pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation et la configuration de l’application d’intégration ONLYOFFICE.Source : Onlyoffice Qu'en pensez-vous ?