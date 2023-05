Onlyoffice lance le connecteur ONLYOFFICE pour Moodle 4.1.0 avec soumission de formulaires dans les tâches et possibilité de modifier l'en-tête JWT

Les formulaires ONLYOFFICE permettent d’automatiser et de standardiser la création de documents grâce à la possibilité de construire un contenu de document pré-conçu et d’ajouter des champs à remplir.En utilisant ONLYOFFICE dans l’activité Tâches, il est possible de créer des tâches en utilisant des modèles de documents prêts à l’emploi et de demander aux étudiants de soumettre les résultats en remplissant uniquement les champs requis dans le document.De cette manière, les enseignants peuvent collecter les devoirs, demander un commentaire et effectuer des tests, en obtenant des soumissions individuelles de la part de chaque étudiant via un document unique attaché à un cours.Pour ajouter un formulaire à remplir à l’activité, il faut activer le type de soumission de document ONLYOFFICE dans la section Types de soumission du projet d’affectation.Lorsque l’enseignant publie le devoir, le plugin ajoute automatiquement un document OFORM individuel sur le backend pour chaque étudiant afin qu’il le remplisse. Les étudiants remplissent le formulaire et soumettent les résultats que l’enseignant peut évaluer.Cette fonctionnalité nécessite l’installation d’un nouveau plugin, Moodle AssignSubmission ONLYOFFICE Integration, en plus du connecteur principal . Il est disponible sur GitHub , et apparaîtra bientôt sur la marketplace de Moodle.L’en-tête JWT standard utilisé dans ONLYOFFICE est Authorization. Si cet en-tête est en conflit avec votre configuration, il est possible de le remplacer par l’en-tête personnalisé et résoudre le problème.L’intégration d’ ONLYOFFICE Docs dans Moodle permet d’effectuer des tâches liées aux documents dans les cours et permet aux enseignants et aux étudiants de travailler en collaboration sur différents fichiers à l’intérieur de la plateforme. L’application d’intégration présente une interface qui garantit une expérience utilisateur transparente dans la version la plus récente de Moodle. Avec l’application d’intégration, les utilisateurs peuvent suivre les activités liées aux documents, gérer les permissions d’accès, ouvrir et éditer les pièces jointes, sécuriser leurs données en utilisant les paramètres disponibles et les outils de sécurité, et personnaliser l’interface d’ONLYOFFICE Docs dans Moodle.Source : ONLYOFFICE Qu'en pensez-vous ?