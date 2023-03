"ChatGPT est un modèle linguistique d'IA développé par OpenAI. Il utilise des techniques d'apprentissage profond pour générer un texte de type humain en fonction des entrées fournies. Il peut être utilisé pour diverses tâches de traitement du langage nature[/I][I]l, telles que la complétion de texte, la conversation et la traduction linguistique."



Générer de texte basé sur des demandes ;

Prédire et terminer des morceaux de texte en fonction de l'entrée ;

Répondre aux questions ;

Traduire ;

Résumer et structurer un texte ;

Analyser les sentiments ;

Communiquer dans le style d'une conversation.



Le modèle est un modèle d'IA à utiliser pour traiter votre demande. Les modèles disponibles ont des vitesses de performance différentes et utilisent différents jetons pour traiter les demandes en arrière-plan.

La température détermine la part d'aléatoire dans le résultat, c'est-à-dire la quantité de décisions non standard et "créatives" prises par ChatGPT. Plus la température est basse, plus les mots et les formes de langage courants seront utilisés, et vice versa, où 0 est le chiffre le plus bas et 1 le plus haut.

Créer ou planifier une nouvelle réunion . Le nom par défaut de l'événement sera le nom du document, mais vous pouvez le changer pour tout nom souhaitable. Les informations d'identification de la réunion seront déposées dans le chat du document afin qu’elle puisse être partagée avec d'autres personnes et utilisée pour se connecter à la réunion.

. Le plugin apporte la fonctionnalité pour définir la date et la durée de la réunion et configurer les paramètres avancés (ID, mot de passe, salle d'attente, fuseau horaire et récurrence). Rejoindre une réunion. Remplissez toutes les données nécessaires : nom, ID de réunion, e-mail et mot de passe. Sélectionnez votre rôle, la région de la réunion et la langue de la réunion.



Recherche d'applications ;

Catégories pour faciliter la navigation ;

Correction de bugs et améliorations.



