Lecteur ;

Commentateur ;

Réviseur ;

Remplisseur de formulaires ;

Éditeur ;

Utilisateur avancé ;

Administrateur de la salle.

– pour co-écrire des documents en temps réel, suivre les modifications, communiquer directement dans les documents à l'aide du chat intégré, des plugins Zoom, Jitsi, Telegram et Rainbow. Salles personnalisées – pour appliquer vos propres paramètres et utiliser une salle à des fins personnalisées, par exemple pour partager le contenu pour affichage uniquement, demander une révision ou des commentaires, partager un formulaire pour le remplir en ligne, etc.

définir le niveau de sécurité du mot de passe;

activer l'authentification à deux facteurs (2FA) et l'authentification unique (Single Sign-On) ;

utiliser domaines de messagerie fiables et durée de vie de la session ;

restreindre l'accès à des adresses IP spécifiques ;

restreindre les messages d'administration ;

configurer les sauvegardes de données.

Cette plateforme vous permet de créer des espaces personnalisables avec des autorisations d'accès flexibles. Actuellement, il y a les niveaux d'autorisation suivants :La première version de DocSpace propose deux types de salles :ONLYOFFICE DocSpace est livré avec des éditeurs et des visionneurs collaboratifs, de sorte que vous pouvez facilement travailler sur n'importe quel contenu, y compris les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires à remplir, les livres électroniques et les fichiers PDF. Le stockage et la visualisation de fichiers multimédias sont également possibles.Dans ONLYOFFICE DocSpace conforme au RGPD, toutes les informations personnelles sont traitées avec soin.La norme de cryptage AES-256 est utilisée pour protéger vos données sensibles au repos. En transit, le trafic est crypté avec le protocole HTTPS.Les droits d'accès flexibles et le JWT vous permettent de contrôler entièrement l'accès aux documents. Le suivi des activités et les rapports d'audit assurent la traçabilité.En outre, vous pouvez ajuster les paramètres de sécurité disponibles pour les administrateurs d'ONLYOFFICE DocSpace afin d'organiser votre travail d'une manière encore plus sécurisée, notamment :ONLYOFFICE offre deux plans Startup et Business.Le plan Startup gratuit comprend 1 administrateur, 2 utilisateurs avancés, jusqu'à 12 salles, un nombre illimité d'utilisateurs dans chaque salle et 2 Go d'espace de stockage.Pour essayer ONLYOFFICE DocSpace Source : ONLYOFFICE Que pensez-vous d'ONLYOFFICE DocSpace ?