Possibilité de convertir les documents protégés par un mot de passe au format OOXML pour une édition ultérieure lors du téléchargement des fichiers sur le portail.

Chargement d'une structure de dossiers vides à l'aide de la fonction "glisser-déposer".

Les propriétaires de portails peuvent activer l'usurpation d'identité pour se connecter au nom de n'importe quel utilisateur.

Possibilité de définir, d'activer et de modifier le quota de stockage par défaut pour chaque utilisateur dans la section Statistiques.

Nouvelles devises dans le module CRM : le Kwanza angolais et le Bolivar vénézuélien.

Possibilité d'utiliser des certificats auto-signés pour SSO et WebDAV.

Améliorations pour le panneau de contrôle, y compris des paramètres mis à jour pour la connexion de stockage tiers, des logos de thème sombre dans les paramètres de marque, la possibilité de modifier le quota de mémoire du portail pour les locataires.

Nouveau champ Responsable dans le modèle d'équipe.

Flux optimisé pour les portails avec un grand nombre d'utilisateurs.