ONLYOFFICE présente la version 7.3 de ses éditeurs collaboratifs en ligne avec formulaires et sécurité améliorés, SmartArt, Fenêtre Espion, etc.

Utiliser le thème de la destination

Conserver la mise en forme source

Image

Afficher/masquer les panneaux gauche et droit dans l'onglet Affichage ;

Barre de raccourcis des équations ;

Bouton de statistiques du document dans la barre d'état ;

Préréglages pour l'insertion de zones de texte horizontales/verticales ;

Les paramètres des guides et des quadrillages disponibles dans l'onglet Affichage et le menu contextuel de la diapositive et les guides intelligents dans l'outil de présentations.

Importation de données à partir de fichiers XML locaux dans le tableur ;

Paramètres de rotation pour les graphiques en 3D ;

Dictionnaires de la langue ouzbèke (en cyrillique et en latin) ;

Affichage des barres d'erreur lors de l'ouverture des graphiques.

Création de nouveaux documents sous Windows 7 et ses versions plus récentes sans lancer l’application en cliquant sur la tâche correspondante dans le menu Démarrer.

Prévisualisation des documents et des présentations avant de les imprimer

Activation des mises à jour automatiques

Le travail avec les formulaires numériques devient encore plus efficace. Il est possible de créer et d'attribuer différents rôles de destinataires pour le remplissage des champs afin de simplifier le flux de travail des documents. Ainsi, les utilisateurs pourront identifier visuellement les champs qu'ils doivent remplir en fonction des couleurs de correspondance des rôles.Pour les prochaines étapes, l’ajout de définition des rôles de destinataires avec des restrictions ainsi que des signatures électroniques sont bien prévus.En outre, la version 7.3 apporte de nouveaux formats de champs : date et heure (avec plusieurs options d'affichage), code postal, carte de crédit.Insérez des éléments SmartArt dans vos documents texte, feuilles de calcul et diapositives pour créer rapidement une représentation visuelle de vos informations et idées.La version 7.3 apporte une nouvelle option pour protéger vos documents texte par un mot de passe tout en autorisant uniquement certaines actions dans le fichier : afficher, remplir des formulaires, laisser des commentaires ou suivre les modifications.Dans le traitement de texte, vous pouvez désormais créer des équations mathématiques en utilisant la syntaxe Unicode et LaTeX.Contrôlez, vérifiez ou confirmez facilement les calculs de formules et les résultats dans les feuilles de calcul volumineuses. Grâce à la fenêtre de surveillance, vous n'avez plus besoin de faire défiler ou d'accéder à différentes parties de votre feuille de calcul.Rendez vos calculs encore plus efficaces en utilisant les formules ajoutées : TEXTEAVANT, TEXTEAPRES, FRACTIONNERTEXTE, VSTACK, HSTACK, TOROW, TOCOL, WRAPROWS, WRAPCOLS, PRENDRE, DEPOSER, CHOISIRLIGNES et CHOISIRCOLS.Utilisez les touches de raccourci de la fonction Collage spécial pour travailler plus rapidement avec l'insertion de diapositives dans vos présentations. Parmi les options disponibles :Quelques mises à jour en matière de l'interface pour une expérience utilisateur plus confortable ont été effectuées, notamment :Les éditeurs en ligne d'ONLYOFFICE sont doublées en application de bureau pour Windows, Linux et macOS . En général, ils disposent de mêmes fonctionnalités et répètent l'interface de la version en ligne. Cela permet de travailler avec les fichiers bureautiques hors connexion.ONLYOFFICE Desktop Editors atteint la version 7.3 en offrant la majorité des améliorations de la version en ligne et s’accompagne de quelques fonctionnalités uniques. Code source disponible sur GitHubONLYOFFICE Docs : la version communautaire Pour les solutions en cloud, la nouvelle version sera disponible prochainement.Source : Onlyoffice Qu'en pensez-vous ?