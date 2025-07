ONLYOFFICE annonce les dernières mises à jour des API pour ONLYOFFICE Docs, notamment des options de personnalisation actualisées aux SDK et la génération de macros assistée par l’IA

Quoi de neuf pour l’intégration de Docs

Java SDK 1.6.0

Nouveau type de visionneuse : Diagramme. Le SDK supporte maintenant l’initialisation de la visionneuse de diagrammes ONLYOFFICE, introduite dans la version 9.0.

Le SDK supporte maintenant l’initialisation de la visionneuse de diagrammes ONLYOFFICE, introduite dans la version 9.0. Nouveaux champs de configuration. Compatible avec la version 9.0 de l’éditeur, permettant un contrôle plus granulaire sur l’initialisation de l’éditeur.

Compatible avec la version 9.0 de l’éditeur, permettant un contrôle plus granulaire sur l’initialisation de l’éditeur. Mise à jour de la liste des formats supportés. Assure la compatibilité avec les derniers types de documents, feuilles de calcul, présentations, formulaires et diagrammes.

PHP SDK 1.3.0

Nouveau type de visionneuse : Diagramme. Les développeurs peuvent désormais intégrer la visionneuse de diagrammes ONLYOFFICE, idéale pour les organigrammes, les cartes mentales, etc.

Les développeurs peuvent désormais intégrer la visionneuse de diagrammes ONLYOFFICE, idéale pour les organigrammes, les cartes mentales, etc. Prise en charge de l’affichage des fichiers .odg et .md . Extension de la compatibilité des fichiers pour les formats ouverts et les fichiers Markdown.

Extension de la compatibilité des fichiers pour les formats ouverts et les fichiers Markdown. Prise en charge de l’édition des fichiers .xlsb. Vous pouvez à présent intégrer des capacités d’édition pour les classeurs binaires Excel.

Vous pouvez à présent intégrer des capacités d’édition pour les classeurs binaires Excel. Nouveaux modèles de fichiers vides. Ajouté pour les langues suivantes : Catalan (ca-ES), Tchèque (cs-CZ), Danois (da-DK), Hongrois (hu-HU), Indonésien (id-ID), Roumain (ro-RO), Albanais (sq-AL), Urdu (ur-PK).

Ajouté pour les langues suivantes : Catalan (ca-ES), Tchèque (cs-CZ), Danois (da-DK), Hongrois (hu-HU), Indonésien (id-ID), Roumain (ro-RO), Albanais (sq-AL), Urdu (ur-PK). Version minimale de l’éditeur compatible : 8.0. Veuillez vous assurer que votre instance ONLYOFFICE Docs est à jour pour une compatibilité totale.

Quoi de neuf pour Docs API

Mises en page en deux colonnes . Créez rapidement des documents professionnels, tels que des brochures ou des rapports, dans un format compact à deux colonnes.

Créez rapidement des documents professionnels, tels que des brochures ou des rapports, dans un format compact à deux colonnes. Mises en page paysage . Créez des pages orientées paysage, idéales pour accueillir des tableaux et des graphiques de grande taille.

Créez des pages orientées paysage, idéales pour accueillir des tableaux et des graphiques de grande taille. Filigranes de texte . Automatisez l’insertion de filigranes semi-transparents « Confidentiel » pour garantir la sécurité des documents.

Automatisez l’insertion de filigranes semi-transparents « Confidentiel » pour garantir la sécurité des documents. Invitations à des événements . Concevez des invitations avec des dimensions prédéfinies et des messages personnalisés pour des événements.

Nouveautés pour les plugins et les macros

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

const config = { editorConfig: { customization: { ... macros: false, ...

Supprimer la fusion de toutes les cellules . Simplifie la mise en forme des feuilles de calcul en supprimant toutes les fusions de cellules en une seule commande.

Simplifie la mise en forme des feuilles de calcul en supprimant toutes les fusions de cellules en une seule commande. Convertir les formules en valeurs . Convertit rapidement les calculs dynamiques en données statiques pour plus de cohérence.

Convertit rapidement les calculs dynamiques en données statiques pour plus de cohérence. Modifier la valeur d’une cellule . Automatise la personnalisation de cellules spécifiques.

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

(function(){ // Get the active sheet var activeSheet = Api.GetActiveSheet(); // Select cell A1 activeSheet.GetRange("A1").Select(); // Set the value of the selected cell to "Hello World" activeSheet.GetRange("A1").SetValue("Hello World"); })();

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

(function () { let key = "MyKey"; let placeholderText = "Placeholder"; let doc = Api.GetDocument(); doc.GetAllForms() .filter(field => field.GetFormType() === "comboBoxForm" && field.GetFormKey() === key) .forEach(field => field.SetPlaceholderText(placeholderText)); })();



