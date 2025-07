La version 9.0 de la suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs apporte des améliorations pour les développeurs, notamment les mises à jour de lAPI ainsi que de nouvelles options de personnalisation

1

(function () { /** * World Bank indicator value for a specific year. * @customfunction * @param {string} country ISO-3 code, e.g. "TUR" * @param {string} indicator Indicator code, e.g. "SP.POP.TOTL" * @param {number} year Four-digit year, e.g. 2024 * @returns {any} Numeric value or #N/A * * @example =WB("TUR","SP.POP.TOTL",2024) */ async function WB(country, indicator, year) { // Build URL (World Bank allows CORS) const url = `https://api.worldbank.org/v2/country/${country}/indicator/${indicator}` + `?format=json&per_page=20000`; try { const r = await fetch(url); const [meta, data] = await r.json(); // Find the row for the requested year const row = data.find((v) => v.date === year.toString()); if (!row || row.value == null) return "#N/A"; return row.value; // resolves the Promise } catch (e) { return "#ERROR"; } } // Register the function so it becomes a sheet formula Api.AddCustomFunction(WB); })();