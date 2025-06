ONLYOFFICE Docs 9.0 est disponible apportant une visionneuse de diagrammes, la prise en charge des fichiers Markdown, des feuilles de calcul et macros dopées à l’IA, ainsi qu'une nouvelle interface

Une interface revisitée pour une meilleure expérience

Visionneuse de diagrammes intégrée

Prise en charge élargie des formats de fichiers

Fichiers Markdown (.md) ;

Diagrammes Visio (.vsd, .vsdx) ;

Fichiers OpenDocument Graphics (.odg) ;

Fichiers Excel Binary (.xlsb), désormais modifiables sans conversion préalable.

Intelligence artificielle pour les tableurs et les macros

Génération de formules intelligentes : créez des formules complexes avec assistance contextuelle.

créez des formules complexes avec assistance contextuelle. Macros IA : générez ou convertissez automatiquement des macros VBA.

générez ou convertissez automatiquement des macros VBA. OCR pour PDF : extrayez du texte à partir de documents numérisés pour les rendre éditables.

Éditeur PDF collaboratif et plus puissant

Édition en temps réel des formulaires PDF avec plusieurs utilisateurs ;

Réorganisation des pages via glisser-déposer ;

Raccourcis clavier pour dupliquer des pages (Ctrl+C / Ctrl+V).

Nouvelles fonctionnalités dans les documents texte

Ajout de bordures de paragraphe via la barre d’outils ;

Contrôles de contenu améliorés : prise en charge des boutons personnalisés via des plugins, et meilleurs suivis de modification.

Améliorations pour les feuilles de calcul

Importation de données d'autres fichiers dans des cellules spécifiques ;

Calculs asynchrones dans les fonctions personnalisées via macros ;

Meilleure gestion des tableaux croisés dynamiques et des grands jeux de données.

Nouveautés pour les présentations

Animations de texte dynamiques visibles en mode diaporama ;

Paramètres graphiques avancés pour les légendes et les barres haut/bas.

Support des langues RTL et nouvelles localisations

L’écriture de droite à gauche (RTL) dans les feuilles de calcul, présentations et PDF ;

Des améliorations de la direction du texte et de la navigation dans les documents RTL ;

De nouvelles localisations : support de l’urdu, chiffres hindis, dictionnaire arabe, mémorisation des langues récentes, dictionnaires personnalisés côté serveur.

