Travailler avec les formulaires professionnels créés dans ONLYOFFICE via d'autres applications ;

Possibilité de remplir des formulaires créés dans d'autres applications en utilisant ONLYOFFICE ;

Simplifier le processus d'intégration des éditeurs ONLYOFFICE, y compris les formulaires, pour les développeurs et intégrateurs.

possibilité d'obtenir un lien vers la plage sélectionnée lorsque le fichier est ouvert pour affichage ;

Options Développer/Réduire le champ dans le menu contextuel et la barre d'outils des tableaux croisés dynamiques ;

dans le menu contextuel et la barre d'outils des tableaux croisés dynamiques ; Option Centre à la page (verticalement/horizontalement) pour l'impression.

Le bouton Ajouter un commentaire est désormais accessible via l'en-tête du panneau ;

est désormais accessible via l'en-tête du panneau ; L'option Ajouter un commentaire au document est déplacée vers le bouton Trier et plus.

Traduction en serbe et en arabe pour les éditeurs ;

Paramètres régionaux en indonésien.

Création de fichiers vides – jusqu’à 15 %

Ouverture de fichiers normaux – jusqu’à 20 %

Ouverture de gros fichiers – jusqu’à 15 %

Journal des modifications complet

ONLYOFFICE Docs Enterprise

ONLYOFFICE Docs pour les développeurs

Dans la version 8.0, il est possible de créer des formulaires complexes au format PDF et de les remplir en ligne, dans les applications de bureau et mobiles.Pour créer des formulaires PDF à remplir, il suffit d’utiliser les modèles DOCXF. Ce format de fichier permet d'insérer différents types de champs et de les ajuster pour donner au formulaire l'apparence désirée. Comme dans un document ordinaire, il est possible de travailler avec du texte en appliquant n'importe quel style ou formatage, ainsi que collaborer sur des formulaires avec son équipe. Dans les versions précédentes, ONLYOFFICE utilisait son propre format OFORM pour enregistrer et distribuer les formulaires prêts. À partir de la version v8.0, la solution passe au PDF tout en bénéficiant de tous les avantages du format natif de l’éditeur.Nouvelles possibilités offertes aux utilisateurs sur le volet formulaire :Tous les formulaires créés précédemment dans ONLYOFFICE seront automatiquement convertis en PDF la première fois qu’ils seront ouverts dans la version 8.0.De plus, pour rendre le processus de création et de remplissage de formulaires encore plus confortable, dans la version 8.0 il est aussi proposé des conseils pour travailler avec des fichiers DOCXF. Dans les prochaines mises à jour, il est prévu d'améliorer encore les formulaires ONLYOFFICE en ajoutant des fonctions telles que de nouveaux champs, le remplissage de formulaires basés sur les rôles, la navigation dans les champs, les signatures, etc.Dans la version 8.0, la prise en charge du texte bidirectionnel s’ajoute dans les documents texte et les présentations. Cela signifie que la saisie RTL devient partiellement disponible (avec toutefois certaines limitations). Ce n’est pas suffisant pour un travail complet avec des scripts basés sur le RTL, mais c’est un grand pas en avant.Il est aussi possible d’activer l'interface RTL en mode bêta et tester comment elle fonctionnera dans un contexte donné. Dans les versions futures, ONLYOFFICE prévoit d'affiner davantage la prise en charge de RTL, en ajoutant la détection automatique de l’alignement correct pour différents types de texte, la saisie de données au format RTL dans les feuilles de calcul, l’utilisation de chiffres arabes et la prise en charge de formatages complexes tels que les listes, les tableaux, les colonnes lors de la saisie RTL, etc.À partir de la version 7.5, les éditeurs en ligne et de bureau d'ONLYOFFICE offrent la possibilité d'utiliser des lecteurs d'écran pour transmettre des informations lorsque l’on travaille sur des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations. Cela permet de faciliter le processus de travail des utilisateurs aveugles ou malvoyants.Cette fonctionnalité était disponible en mode bêta. Suite aux commentaires des utilisateurs, nous avons apporté quelques améliorations, telles que la possibilité d'utiliserpour les boutonsdans les dialogues de l'interface. Désormais, les lecteurs d'écran sont disponibles pour tout le monde en tant que fonctionnalité complète.En outre, il est possible de les activer facilement via les paramètres de l'interface. L'activation par raccourci clavier reste également possible.Si vous connaissez le résultat que vous attendez d'une formule, mais que vous n'êtes pas sûr de la valeur d'entrée dont la formule a besoin pour obtenir ce résultat, utilisez la fonction de recherche d'objectifs.. Il affiche une liste des types de graphiques recommandés et un aperçu de tous les types de graphiques basés sur les données sélectionnées.Créez rapidement des séquences de nombres à l'aide de la fonction Séries. Vous pouvez ainsi marquer une zone de cellules et reproduire la première dans toutes les autres, ainsi que remplir les cellules avec des séries de valeurs. Vous accélérerez ainsi votre travail lors de l'insertion de grandes quantités de données identiques.En outre, dans les feuilles de calcul, vous retrouverez :Pour une meilleure visualisation de l'équipe, ONLYOFFICE a mis en place la possibilité d'ajouter des avatars d'utilisateurs à afficher dans les éditeurs.De plus, dans la version 8.0, vous trouverez un panneau gauche optimisé pour travailler avec les commentaires dans l'éditeur de documents texte :Lorsque vous appliquez des animations, vous pouvez désormais définir la couleur finale des effets de changement de couleur.Dans la version 8.0, vous trouverez :Il est maintenant possible d'utiliser plusieurs plugins visuels simultanément — un bouton distinct sera ajouté au panneau de gauche pour chaque plugin exécuté. Il est maintenant possible d'utiliser plusieurs plugins visuels simultanément — un bouton distinct sera ajouté au panneau de gauche pour chaque plugin exécuté. De cette façon, vous pouvez traduire des textes, vérifier la grammaire, établir des listes de bibliographie, etc. en même temps et passer facilement d'une tâche à l'autre.Les plugins d'arrière-plan ou plugins système, qui fonctionnent en arrière-plan tant que les éditeurs sont lancés, sont désormais accessibles en cliquant sur le bouton correspondant.De plus, l'onglet Journal des modifications est affiché pour chaque plugin dans le gestionnaire de plugin pour vous permettre de vérifier ce qui est nouveau dans chaque nouvelle version de plugin.Selon les tests de vitesse, les actions de création et d'ouverture de fichiers dans la version 8.0 sont effectuées plus rapidement par rapport à la version 7.5.1 :Téléchargez la version auto-hébergée de ONLYOFFICE Docs 8.0 depuis le site web officiel. Les solutions en cloud seront mises à jour prochainement.