Accédez à vos documents stockés dans ONLYOFFICE DocSpace depuis n'importe quel appareil mobile Android.Envoyez des copies de vos fichiers via Bluetooth, les messageries, le courrier électronique, etc. Exportez et enregistrez des fichiers dans le format souhaité sur votre appareil Android.À partir de cette version, vous pouvez aligner le texte verticalement dans les formes et les tableaux.Protégez les documents texte ouverts à la visualisation, au remplissage de formulaires, au suivi des modifications et aux commentaires. Le chiffrement des fichiers a également été repensé et amélioré.Lorsque vous saisissez une formule dans une feuille de calcul, la syntaxe appropriée est indiquée dans des conseils.La version 5.7 d'ONLYOFFICE Documents pour Android apporte de nombreuses améliorations de performance pour rendre votre édition mobile impeccable :Téléchargez gratuitement ONLYOFFICE Documents 5.7 pour votre smartphone ou tablette Android.