Avec la version précédente de l'application d'intégration ONLYOFFICE pour Nuxeo, il n'était possible que d'ouvrir et d'éditer les fichiers existants. À partir de la version 2.1.0, vous pouvez créer de nouveaux documents texte, feuilles de calcul, présentations et formulaires à remplir dans l'interface de Nuxeo.La fonctionnalité est disponible dans l’interface Nuxeo. Pour un utilisateur, il suffit de trouver le bouton Ajouter un contenu et d'effectuer tous les réglages.[CENTER]L'application d'intégration mise à jour permet de convertir manuellement les formats DOC, ODT et autres formats non-OOXML en OOXML pour une édition ultérieure.Pour convertir, trouvez le fichier non-OOXML requis, ouvrez-le et cliquez sur l'option Convertir avec ONLYOFFICE. Le fichier OOXML final apparaîtra dans la bibliothèque de documents.[CENTER]La version précédente de l'application d'intégration ONLYOFFICE pour Nuxeo permettait aux utilisateurs d'ajuster les paramètres ONLYOFFICE via le fichier. Désormais, vous pouvez facilement y accéder sur une seule page dans la section Administration. Il suffit de cliquer sur Administration dans le panneau de droite et de choisir Paramètres ONLYOFFICE.Dans la version 2.1.0, il y a quelques nouvelles options qui permettent de configurer plus précisément l'intégration d'ONLYOFFICE et de Nuxeo. Tout d'abord, il s’agit de configuration de l'en-tête JWT et de la clé secrète. L nouvelle section de paramètres ONLYOFFICE inclut les paramètres standards et paramètres personnalisés dans les champs correspondants.Une autre nouvelle option est la possibilité de configurer les paramètres avancés du serveur. Vous pouvez maintenant définir l'adresse d'ONLYOFFICE Docs pour les requêtes internes du serveur Nuxeo et l'adresse du serveur pour les requêtes internes d'ONLYOFFICE Docs. Ces paramètres sont optionnels. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser les requêtes internes, vous pouvez laisser les champs vides.Le connecteur mis à jour est doté d'une nouvelle fonctionnalité qui vérifie immédiatement l'accès entre le serveur d’ONLYOFFICE Document Server et le serveur Nuxeo.Vous pouvez maintenant vérifier si vous avez configuré correctement l'application d'intégration. Pour ce faire, saisissez tous les paramètres dans la sectionet cliquez sur Enregistrer. Si quelque chose ne va pas, le message d'erreur indiquant que ONLYOFFICE n'est pas accessible s’affichera.La dernière version du connecteur ONLYOFFICE pour Nuxeo est déjà disponible sur GitHub . Plus tard, elle sera également disponible sur la Marketplace de Nuxeo Obtenir ONLYOFFICE Docs pour Nuxeo : on-premises Source : ONLYOFFICE Qu'en pensez-vous ?