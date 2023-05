Désormais, vous pouvez dicter votre texte sans avoir à le taper manuellement. Le nouveau plugin ONLYOFFICE pour la reconnaissance vocale convertit votre discours en texte en temps réel directement dans la fenêtre de l’éditeur.Le plugin utilise l’ API Web Speech qui reconnaît les mots que vous prononcez et les insère dans un document. Le plugin prend en charge de nombreuses langues, telles que l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le portugais, le turc, le chinois et d’autres encore.Le plugin est disponible pour la version auto-hébergée d' ‘ONLYOFFICE Docs et est compatible avec Google Chrome uniquement. Vous trouverez les conditions détaillées sur cette page Pour commencer à dicter, suivez ces étapes :1. Activez votre microphone.2. Trouvez le plugin dans l’onglet Modules complémentaires et cliquez dessus.3. Autorisez l’accès à votre microphone.4. Définissez la langue que vous utilisez.5. Cliquez sur le bouton du microphone et commencez à parler. Dans un instant, le texte apparaîtra dans votre document à l’endroit où le curseur est placé.6. Lorsque vous avez terminé, cliquez à nouveau sur le bouton du microphone.Pour installer, allez dans le Gestionnaire de plugins dans l’onglet Modules complémentaires de la barre d’outils supérieure. Trouvez Saisie vocale et cliquez surIl peut également être installé manuellement. Suivez les instructions détaillées pour l’installer sur les versions serveur.Source : Onlyoffice Que pensez-vous de ce plugin ?