Téléchargez l’application UserTesting pour iOS ou Android et inscrivez-vous.

ou et inscrivez-vous. Choisissez n’importe quel test dans la liste ou passez plusieurs tests – il suffit de l’ouvrir depuis votre appareil mobile en utilisant les liens ci-dessous et de suivre les instructions données.

Les applications mobiles d’ONLYOFFICE apportent les fonctionnalités d’édition de documents bureautiques à la portée. Elles permettent de créer et modifier documents texte, feuilles de calcul, diapositives, remplir des formulaires et afficher des fichiers PDF.Les éditeurs acceptent non seulement les fichiers stockés sur votre portable ou tablette, mais aussi celui gardés en nuage. Il est possible de se connecter à ONLYOFFICE Workspace, Dropbox, Google Drive, Nextcloud, ownCloud.Les applications sont complètement gratuites et ne proposent ni pub ni achats internes. L’éditeur cherche à les améliorer et réalise les mises à jour de manière régulière. Lisez cet article pour en savoir plus sur ses nouveautés Pourtant, l'opinion des utilisateurs est l'aspect le plus important du développement d'une application. Ils peuvent vraiment évaluer ce qui doit être modifié et ce qui manque.C'est pourquoi les développeurs encouragent souvent leurs utilisateurs à tester les applications et à donner leur avis. Cela détermine ensuite ce sur quoi les développeurs vont travailler.Le test de ONLYOFFICE Documents est un test non modéré et qui s'effectue en mode interactif avec en utilisant le service UserTesting.15-25 minutesvous pouvez participer aux tests à tout moment jusqu’au 18 décembre 2022.chaque participant peut obtenir une licence gratuite pour ONLYOFFICE Home Server ou un abonnement gratuit d’un an pour ONLYOFFICE Workspace Cloud pour 3 utilisateurs (une récompense par participant).Pour obtenir une récompense, il faut contacter l’équipe ONLYOFFICE une fois le test terminé.Veuillez préciser “” dans le champ Objet.Tests disponibles pour l’application mobile ONLYOFFICE Documents pourTests disponibles pour l’application mobile ONLYOFFICE Documents pourLe test n'est pas destiné à évaluer votre capacité à accomplir des tâches, mais à comprendre l'interaction de l'utilisateur avec le produit. Les développeurs vous demandent de leur faire part de vos réactions pendant le test, car elles peuvent contribuer à améliorer le produit.Applications mobiles ONLYOFFICE iOS En savoir plus sur ONLYOFFICE Home Server En savoir plus sur ONLYOFFICE Workspace Source : ONLYOFFICE Qu'en pensez-vous ?