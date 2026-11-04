ONLYOFFICE Documents 10.0, la suite bureautique mobile, est disponible : l'IA s'invite sur iOS et Android avec la génération de fichiers et de nouveaux outils cloud

Les développeurs dONLYOFFICE annoncent la sortie dONLYOFFICE Documents 10.0 pour iOS et Android. Cette mise à jour, qui accompagne la sortie dONLYOFFICE 10.0, enrichit lapplication mobile de nouveaux outils dintelligence artificielle permettant de rechercher des informations, de créer des fichiers et de remplir des formulaires directement depuis un smartphone ou une tablette. Cette version prend également en charge deux nouveaux fournisseurs dIA, améliore la compatibilité avec le cloud ONLYOFFICE repensé et simplifie la création de compte. Autant dévolutions qui facilitent le travail sur les documents au quotidien, même en déplacement.
Un assistant IA qui travaille directement avec les fichiers
La principale nouveauté de la version 10.0 est lintégration dun assistant IA dans la section Documents, dédiée à la gestion des fichiers. Il nest désormais plus nécessaire douvrir un fichier pour en connaître le contenu. Il suffit dinterroger lassistant pour obtenir un résumé, comprendre le sujet dun document ou retrouver une information précise en quelques échanges.
Les utilisateurs peuvent joindre des fichiers à la conversation avec lIA, y compris ceux stockés dans leur espace cloud, puis poser des questions sur leur contenu. Sur Android, il est également possible dajouter des images à la conversation. Plus besoin de copier du texte ou de décrire une image : il suffit de partager le fichier et de poser sa question. Cette fonctionnalité facilite la consultation des documents, la recherche dinformations et le tri des fichiers à traiter, sans avoir à les ouvrir un par un.
Un chat IA intégré aux éditeurs
Lintelligence artificielle est également accessible depuis les éditeurs de documents, de feuilles de calcul et de présentations. Chaque éditeur propose des outils adaptés à son type de contenu.
Dans léditeur de documents, lIA peut résumer un texte, rédiger un e-mail ou aider à trouver des idées. Dans léditeur de feuilles de calcul, elle permet de faire ressortir des informations clés, de suggérer un graphique ou de nettoyer des données. Dans léditeur de présentations, elle peut préparer des notes pour une prise de parole, proposer des améliorations ou générer des images.
Les utilisateurs peuvent saisir leurs propres instructions, poser des questions complémentaires et insérer directement les réponses dans leur document, sans avoir à copier-coller le contenu.
Créer des fichiers à partir dune simple description
Avec la version 10.0, lIA peut générer un fichier prêt à être modifié à partir dune courte description. Par exemple, il suffit dindiquer le sujet dune présentation pour que lIA en prépare la structure, rédige le contenu des diapositives et génère des images. Le résultat souvre directement dans léditeur, où chacun peut le relire et adapter les diapositives à ses besoins.
Sur iOS, lIA permet également de créer des documents et des feuilles de calcul à partir de zéro. La génération seffectue en arrière-plan : les utilisateurs peuvent donc poursuivre leurs activités pendant que le fichier est préparé.
Remplir les formulaires plus rapidement grâce au remplissage automatique par lIA
Le remplissage de formulaires implique souvent de saisir plusieurs fois les mêmes types dinformations. La nouvelle fonction de remplissage automatique par lIA automatise une grande partie de cette tâche.
Elle reconnaît les champs des formulaires et les options de sélection, renseigne les dates au bon endroit, complète les coordonnées, prend en charge différents formats de numéros de téléphone et insère des signatures ou des images lorsque cela est nécessaire. Il ne reste plus quà vérifier les informations renseignées et à apporter les dernières modifications.
Cette fonction est disponible en mode remplissage de formulaire, que lutilisateur peut activer depuis le menu contextuel.
Davantage de choix avec Grok et DeepSeek
La liste des fournisseurs dIA senrichit de Grok et DeepSeek. Ils viennent compléter les solutions déjà disponibles : OpenAI, Anthropic, Google AI, Mistral et Ollama. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir le modèle le mieux adapté à chaque tâche. Certains sont particulièrement performants pour la rédaction créative, tandis que dautres conviennent davantage à la synthèse ou à lanalyse de données.
Le modèle sélectionné est utilisé aussi bien par lassistant IA de la section Documents que par les fonctionnalités dintelligence artificielle intégrées aux éditeurs.
Des nouveautés adaptées à chaque plateforme
Chaque version bénéficie de fonctionnalités pensées pour les appareils concernés.
Sur iPhone et iPad équipés diOS 26 ou dune version ultérieure, les utilisateurs peuvent dicter leurs instructions dans les chats IA et les assistants intégrés aux éditeurs, plutôt que de les saisir au clavier. La reconnaissance vocale est effectuée directement sur lappareil, ce qui facilite notamment la formulation de longues requêtes.
Sur Android, les réponses de lIA peuvent être lues à voix haute. Lapplication détecte automatiquement la langue du texte généré, permettant ainsi découter les réponses tout en effectuant dautres tâches. Les utilisateurs disposent également dun onglet IA dédié, qui regroupe laccès à lassistant et la configuration des fournisseurs dIA, sans avoir à parcourir les menus des éditeurs.
Une utilisation du cloud ONLYOFFICE plus fluide
Lapplication mobile sintègre plus étroitement à lapplication Rooms du cloud ONLYOFFICE, dont linterface et les fonctionnalités ont été repensées.
Les utilisateurs peuvent regrouper les salles par catégories pour mieux organiser leurs projets, leur attribuer des icônes et des couleurs personnalisées afin de les identifier plus facilement, et parcourir leur contenu grâce à de nouveaux filtres. Les liens dinvitation offrent également davantage de possibilités de gestion : il est désormais possible de définir leur durée de validité et de limiter le nombre de personnes autorisées à les utiliser.
Ces améliorations facilitent lorganisation du travail en équipe et la collaboration depuis un appareil mobile.
La prise en main est également plus simple. Il est à présent possible de se connecter à son cloud ONLYOFFICE ou de créer un compte à laide de son compte Google en quelques clics. Les utilisateurs peuvent ensuite stocker leurs fichiers dans le cloud, y accéder depuis nimporte quel appareil et les partager pour travailler à plusieurs sur un même document.
Des tableaux de feuilles de calcul plus faciles à gérer
Lutilisation des tableaux dans léditeur de feuilles de calcul gagne également en confort. Sur iOS, les tableaux insérés conservent leur mise en forme, sans quil soit nécessaire de la reprendre manuellement. Sur Android, il est maintenant possible de convertir une plage de données existante en tableau, sans déplacer ni ressaisir les informations.
Disponibilité
ONLYOFFICE Documents 10.0 est disponible gratuitement. Les utilisateurs diPhone et diPad peuvent télécharger lapplication ou installer la mise à jour depuis lApp Store. Sur Android, elle est accessible depuis Google Play, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery et Xiaomi GetApps.
Lapplication peut être connectée à un cloud ONLYOFFICE ou utilisée pour travailler sur les fichiers enregistrés directement sur lappareil.
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