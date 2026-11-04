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ONLYOFFICE Documents 10.0, la suite bureautique mobile, est disponible : l'IA s'invite sur iOS et Android avec la génération de fichiers et de nouveaux outils cloud

Le , par Daria Lapikhina
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OnlyOffice est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. OnlyOffice est livré soit en tant que SaaS, soit en tant qu'installation pour un déploiement sur un réseau privé. L'accès au système se fait par le biais d'un portail privé en ligne.

Les développeurs dONLYOFFICE annoncent la sortie dONLYOFFICE Documents 10.0 pour iOS et Android. Cette mise à jour, qui accompagne la sortie dONLYOFFICE 10.0, enrichit lapplication mobile de nouveaux outils dintelligence artificielle permettant de rechercher des informations, de créer des fichiers et de remplir des formulaires directement depuis un smartphone ou une tablette. Cette version prend également en charge deux nouveaux fournisseurs dIA, améliore la compatibilité avec le cloud ONLYOFFICE repensé et simplifie la création de compte. Autant dévolutions qui facilitent le travail sur les documents au quotidien, même en déplacement.

Un assistant IA qui travaille directement avec les fichiers

La principale nouveauté de la version 10.0 est lintégration dun assistant IA dans la section Documents, dédiée à la gestion des fichiers. Il nest désormais plus nécessaire douvrir un fichier pour en connaître le contenu. Il suffit dinterroger lassistant pour obtenir un résumé, comprendre le sujet dun document ou retrouver une information précise en quelques échanges.

Les utilisateurs peuvent joindre des fichiers à la conversation avec lIA, y compris ceux stockés dans leur espace cloud, puis poser des questions sur leur contenu. Sur Android, il est également possible dajouter des images à la conversation. Plus besoin de copier du texte ou de décrire une image : il suffit de partager le fichier et de poser sa question. Cette fonctionnalité facilite la consultation des documents, la recherche dinformations et le tri des fichiers à traiter, sans avoir à les ouvrir un par un.

Un chat IA intégré aux éditeurs

Lintelligence artificielle est également accessible depuis les éditeurs de documents, de feuilles de calcul et de présentations. Chaque éditeur propose des outils adaptés à son type de contenu.

Dans léditeur de documents, lIA peut résumer un texte, rédiger un e-mail ou aider à trouver des idées. Dans léditeur de feuilles de calcul, elle permet de faire ressortir des informations clés, de suggérer un graphique ou de nettoyer des données. Dans léditeur de présentations, elle peut préparer des notes pour une prise de parole, proposer des améliorations ou générer des images.


Les utilisateurs peuvent saisir leurs propres instructions, poser des questions complémentaires et insérer directement les réponses dans leur document, sans avoir à copier-coller le contenu.

Créer des fichiers à partir dune simple description

Avec la version 10.0, lIA peut générer un fichier prêt à être modifié à partir dune courte description. Par exemple, il suffit dindiquer le sujet dune présentation pour que lIA en prépare la structure, rédige le contenu des diapositives et génère des images. Le résultat souvre directement dans léditeur, où chacun peut le relire et adapter les diapositives à ses besoins.

Sur iOS, lIA permet également de créer des documents et des feuilles de calcul à partir de zéro. La génération seffectue en arrière-plan : les utilisateurs peuvent donc poursuivre leurs activités pendant que le fichier est préparé.


Remplir les formulaires plus rapidement grâce au remplissage automatique par lIA

Le remplissage de formulaires implique souvent de saisir plusieurs fois les mêmes types dinformations. La nouvelle fonction de remplissage automatique par lIA automatise une grande partie de cette tâche.

Elle reconnaît les champs des formulaires et les options de sélection, renseigne les dates au bon endroit, complète les coordonnées, prend en charge différents formats de numéros de téléphone et insère des signatures ou des images lorsque cela est nécessaire. Il ne reste plus quà vérifier les informations renseignées et à apporter les dernières modifications.

Cette fonction est disponible en mode remplissage de formulaire, que lutilisateur peut activer depuis le menu contextuel.

Davantage de choix avec Grok et DeepSeek

La liste des fournisseurs dIA senrichit de Grok et DeepSeek. Ils viennent compléter les solutions déjà disponibles : OpenAI, Anthropic, Google AI, Mistral et Ollama. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir le modèle le mieux adapté à chaque tâche. Certains sont particulièrement performants pour la rédaction créative, tandis que dautres conviennent davantage à la synthèse ou à lanalyse de données.

Le modèle sélectionné est utilisé aussi bien par lassistant IA de la section Documents que par les fonctionnalités dintelligence artificielle intégrées aux éditeurs.

Des nouveautés adaptées à chaque plateforme

Chaque version bénéficie de fonctionnalités pensées pour les appareils concernés.

Sur iPhone et iPad équipés diOS 26 ou dune version ultérieure, les utilisateurs peuvent dicter leurs instructions dans les chats IA et les assistants intégrés aux éditeurs, plutôt que de les saisir au clavier. La reconnaissance vocale est effectuée directement sur lappareil, ce qui facilite notamment la formulation de longues requêtes.

Sur Android, les réponses de lIA peuvent être lues à voix haute. Lapplication détecte automatiquement la langue du texte généré, permettant ainsi découter les réponses tout en effectuant dautres tâches. Les utilisateurs disposent également dun onglet IA dédié, qui regroupe laccès à lassistant et la configuration des fournisseurs dIA, sans avoir à parcourir les menus des éditeurs.

Une utilisation du cloud ONLYOFFICE plus fluide

Lapplication mobile sintègre plus étroitement à lapplication Rooms du cloud ONLYOFFICE, dont linterface et les fonctionnalités ont été repensées.

Les utilisateurs peuvent regrouper les salles par catégories pour mieux organiser leurs projets, leur attribuer des icônes et des couleurs personnalisées afin de les identifier plus facilement, et parcourir leur contenu grâce à de nouveaux filtres. Les liens dinvitation offrent également davantage de possibilités de gestion : il est désormais possible de définir leur durée de validité et de limiter le nombre de personnes autorisées à les utiliser.

Ces améliorations facilitent lorganisation du travail en équipe et la collaboration depuis un appareil mobile.

La prise en main est également plus simple. Il est à présent possible de se connecter à son cloud ONLYOFFICE ou de créer un compte à laide de son compte Google en quelques clics. Les utilisateurs peuvent ensuite stocker leurs fichiers dans le cloud, y accéder depuis nimporte quel appareil et les partager pour travailler à plusieurs sur un même document.

Des tableaux de feuilles de calcul plus faciles à gérer

Lutilisation des tableaux dans léditeur de feuilles de calcul gagne également en confort. Sur iOS, les tableaux insérés conservent leur mise en forme, sans quil soit nécessaire de la reprendre manuellement. Sur Android, il est maintenant possible de convertir une plage de données existante en tableau, sans déplacer ni ressaisir les informations.

Disponibilité

ONLYOFFICE Documents 10.0 est disponible gratuitement. Les utilisateurs diPhone et diPad peuvent télécharger lapplication ou installer la mise à jour depuis lApp Store. Sur Android, elle est accessible depuis Google Play, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery et Xiaomi GetApps.

Lapplication peut être connectée à un cloud ONLYOFFICE ou utilisée pour travailler sur les fichiers enregistrés directement sur lappareil.
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