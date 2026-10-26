OnlyOffice Docs est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. ONLYOFFICE est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, et des applications mobiles pour iOS et Android.
La version 10.0 d'ONLYOFFICE Docs est disponible dans le cloud depuis le 10 octobre 2026. Récemment, ONLYOFFICE annonce la disponibilité générale de Docs 10.0, une nouvelle version majeure de sa suite bureautique open source. Cette version fait évoluer les possibilités dintégration des éditeurs de documents, avec des interfaces de programmation enrichies, une gestion plus souple des fonctionnalités dintelligence artificielle et des paramètres de sécurité activés par défaut. La version 10.0 dONLYOFFICE Docs apporte plusieurs évolutions destinées aux développeurs : configuration avancée des outils dIA, prise en charge de lédition PDF dans Document Builder, nouvelles API denvoi de fichiers et renforcement de la sécurité des déploiements.
Des outils dIA configurables dans les éditeurs
Les outils dIA sont désormais disponibles dans tous les éditeurs ONLYOFFICE. Au-delà de la génération de texte, ils peuvent analyser la structure des documents, reconnaître différents éléments, établir des liens entre plusieurs sections et générer des références cliquables.
Les développeurs peuvent connecter différents modèles dIA, y compris des modèles locaux, et affecter un modèle spécifique à chaque type de tâche. Cette approche permet notamment dadapter les traitements aux contraintes de confidentialité et aux ressources disponibles.
Dans les éditions commerciales, les administrateurs peuvent également configurer les fournisseurs dIA depuis le panneau dadministration, connecter des serveurs MCP (Model Context Protocol) et contrôler laccès à la recherche sur le Web. Les fonctionnalités dIA peuvent être masquées pour certaines instances des éditeurs ou désactivées à léchelle du serveur. Les intégrateurs disposent ainsi dune plus grande latitude pour adapter les fonctionnalités proposées à leurs utilisateurs et aux exigences de leur environnement.
Des applications modulaires pour étendre les fonctionnalités
ONLYOFFICE Docs 10.0 introduit une architecture fondée sur des applications modulaires : Agent IA, Formulaires, Salles, Fichiers. Ces modules peuvent être activés selon les besoins, sans modification du cur des éditeurs.
Pour les développeurs, cette organisation permet de construire des environnements de travail adaptés à différents usages, puis de les faire évoluer en ajoutant des fonctionnalités au fur et à mesure. Elle offre également davantage de souplesse dans la conception de solutions intégrées reposant sur les éditeurs ONLYOFFICE.
Document Builder prend en charge lédition PDF
Document Builder, loutil de génération et de manipulation automatisée de documents, étend ses possibilités aux fichiers PDF. Il peut désormais ouvrir et modifier ces fichiers, traiter des documents protégés par mot de passe et créer des formulaires PDF.
Les formulaires enregistrés au format PDF classique peuvent également être signés lors de leur soumission par les utilisateurs.
Cette évolution élargit les scénarios dautomatisation documentaire accessibles aux développeurs. La création et la modification de PDF peuvent être intégrées directement dans les traitements reposant sur Document Builder, sans nécessiter les solutions de contournement précédemment utilisées.
« Avec ONLYOFFICE Docs 10.0, nous avons renforcé la sécurité des éditeurs pour les intégrations. Cette version apporte également une prise en charge complète du PDF dans Document Builder, permettant aux développeurs comme aux utilisateurs finaux de créer, modifier et gérer des fichiers PDF directement depuis Builder, sans recourir à des solutions de contournement ni à des outils tiers », explique responsable de léquipe de développement des éditeurs chez ONLYOFFICE.
De nouveaux points de terminaison pour lenvoi direct de fichiers
La version 10.0 ajoute deux points de terminaison multipart :
- POST /converter/from-file
- POST /docbuilder/from-file
Ils permettent de transmettre directement des fichiers ou des scripts dans le corps dune requête. Il nest donc plus nécessaire dhéberger les fichiers sources à une URL accessible par le serveur, ce qui simplifie certains flux dintégration et dautomatisation.
LAPI des plugins et des macros évolue également. Elle expose désormais un objet global Editor doté de méthodes basées sur les promesses (Promises). Les développeurs peuvent ainsi structurer plus facilement leurs opérations asynchrones dans les plugins et les macros.
Des paramètres de sécurité renforcés par défaut
Plusieurs changements concernent la sécurisation des installations et des intégrations. JWT est désormais activé par défaut, tandis que la validation des jetons est renforcée : les jetons ne sont plus acceptés lorsque le secret de signature est vide ou non défini.
Dautres mesures complètent ces protections :
- les API de service utilisent des jetons à portée limitée ;
- les fichiers téléchargés font lobjet de contrôles fondés sur les en-têtes dintégrité ;
- les hôtes WOPI doivent être explicitement autorisés ;
- les possibilités de configuration à lexécution sont davantage restreintes.
Ces changements visent à établir une configuration initiale plus sûre pour les nouveaux déploiements et à limiter les risques liés aux intégrations. Les administrateurs et les équipes de développement doivent néanmoins vérifier les paramètres de leurs installations existantes et adapter leurs configurations aux nouvelles exigences.
Formats et administration : dautres évolutions
ONLYOFFICE Docs 10.0 ajoute la prise en charge de laffichage des fichiers OFD et de leur conversion. La conversion des feuilles de calcul vers le format XLS est également étendue à tous les formats de feuilles de calcul pris en charge en entrée.
Linstallation et ladministration du serveur évoluent elles aussi. Le panneau dadministration démarre automatiquement, tandis que la création du premier compte administrateur seffectue désormais à laide dun outil en ligne de commande. Les modifications non enregistrées sont récupérées automatiquement après un arrêt du serveur. Enfin, les installations DEB et RPM utilisent désormais le port 8083 par défaut.
Disponibilité
Les versions destinées aux développeurs dONLYOFFICE Docs 10.0 sont disponibles au téléchargement. Les équipes qui souhaitent sappuyer sur la version cloud peuvent également utiliser Docs Connect, un service qui prend en charge lhébergement, la maintenance et les mises à jour.
Pour consulter les nouveautés et accéder aux téléchargements, rendez-vous sur le site officiel dONLYOFFICE.
Vous avez lu gratuitement 3 560 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.