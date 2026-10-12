OnlyOffice Docs est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. ONLYOFFICE est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, et des applications mobiles pour iOS et Android.
La version 10.0 dONLYOFFICE Docs est disponible dans le cloud depuis le 10 octobre 2026. Cette nouvelle version apporte plus de 50 fonctionnalités, plus de 1 000 corrections de bugs et la correction denviron 35 vulnérabilités. Elle comprend notamment de nouveaux outils dintelligence artificielle, des applications modulaires et des améliorations des éditeurs de documents texte, de feuilles de calcul, de présentations et de PDF.
Outils dIA intégrés aux éditeurs
ONLYOFFICE Docs 10.0 regroupe les outils dintelligence artificielle dans un onglet dédié. Celui-ci donne accès au chat IA, à des actions prédéfinies et à des assistants personnalisables. Lobjectif est de permettre aux utilisateurs deffectuer différentes tâches directement dans leurs documents, sans devoir passer dun outil à un autre.
Les fonctionnalités disponibles varient selon le type de fichier. LIA peut notamment aider à rédiger et à réviser du contenu, analyser des données, préparer des présentations ou extraire des informations de fichiers PDF.
IA dans léditeur PDF
Lintégration de lIA dans léditeur PDF permet dinteragir avec le contenu des documents. Les utilisateurs peuvent notamment :
- poser des questions sur le contenu dun PDF et obtenir des réponses ;
- générer un résumé du document ;
- rédiger des e-mails à partir des informations contenues dans le fichier ;
- utiliser les outils de biffure pour retirer les informations sensibles.
Ces fonctions peuvent être utiles pour traiter des documents volumineux et retrouver plus rapidement les informations recherchées.
IA dans léditeur de documents texte
Dans léditeur de documents texte, les outils dIA couvrent plusieurs étapes du travail rédactionnel. Ils permettent de résumer un document, de reformuler ou de simplifier des paragraphes, de traduire du texte et de relire le contenu.
LIA peut également extraire les points essentiels dun document, proposer un titre, générer une table des matières et contribuer à la mise en forme du texte.
IA dans léditeur de feuilles de calcul
Dans léditeur de feuilles de calcul, lIA aide à travailler avec les formules et les données. Elle peut générer des formules, expliquer leur fonctionnement, analyser des ensembles de données et identifier des tendances.
Les utilisateurs peuvent aussi sen servir pour préparer des prévisions, créer des tableaux croisés dynamiques, nettoyer des données incohérentes, détecter les valeurs aberrantes et repérer les valeurs manquantes.
IA dans léditeur de présentations
Dans léditeur de présentations, lIA aide à structurer le contenu et à préparer les diapositives. Elle peut proposer un plan, générer des titres et des points clés, organiser les idées et établir un fil conducteur entre les diapositives.
Elle peut également suggérer des notes pour lorateur et des idées visuelles destinées à accompagner le contenu.
Actions rapides, assistants et prompts enregistrés
La version 10.0 permet de personnaliser davantage lutilisation des outils dIA.
Les actions rapides servent à effectuer des tâches ponctuelles, par exemple modifier le ton dun texte. Les assistants sont conçus pour accompagner le travail de manière plus continue pendant lédition dun document. Les prompts enregistrés dans le chat IA permettent quant à eux de réutiliser des instructions fréquemment employées.
Les actions rapides et les assistants dIA sont actuellement disponibles uniquement dans léditeur de documents texte.
Configuration des modèles dIA
Les modalités de configuration dépendent de lenvironnement utilisé. Dans le cloud, il est possible dactiver le service dIA ONLYOFFICE en approvisionnant son portefeuille. Dans une installation serveur, les utilisateurs peuvent connecter différents modèles dIA, y compris des modèles locaux.
Dans les deux environnements, un modèle peut être défini par défaut et dautres modèles peuvent être affectés à des tâches spécifiques.
À la suite des retours des utilisateurs, lIA intégrée a été retirée des versions open source. Les outils dIA sont désormais disponibles sous la forme dun module complémentaire à installer séparément.
Applications modulaires
ONLYOFFICE Docs 10.0 introduit une approche modulaire qui permet de compléter les éditeurs avec différentes applications : agents dIA, formulaires, salles et fichiers.
Ces applications peuvent être sélectionnées en fonction des besoins. Elles complètent les éditeurs et permettent dadapter lenvironnement de travail sans activer systématiquement toutes les fonctionnalités disponibles.
Les agents dIA peuvent être configurés en fonction dun rôle ou dun sujet, associés à une base de connaissances et reliés à un modèle dIA. La prise en charge de serveurs MCP permet également détendre leurs interactions avec les outils et les ressources de lenvironnement de travail.
Éditeur PDF : davantage doptions pour les documents et les formulaires
La version 10.0 apporte plusieurs améliorations à léditeur PDF, notamment pour la gestion des informations sensibles, des annotations et des signatures.
Suppression des informations masquées. Loutil de biffure permet de supprimer les informations masquées et les métadonnées dun document avant son partage. Cette fonction vise à limiter la diffusion involontaire de données qui ne sont pas directement visibles dans le contenu du PDF.
Paramètres dannotation personnalisables. Les utilisateurs peuvent ajuster la bordure, larrière-plan et lopacité des annotations depuis le panneau des paramètres. Ces options permettent dadapter leur apparence aux préférences de chacun.
Reconnaissance automatique des tableaux. Lors de la modification du texte dun PDF, les tableaux sont désormais détectés automatiquement. Léditeur reconnaît leur structure afin de faciliter la modification des lignes et des colonnes sans avoir à les recréer manuellement.
Signatures et formulaires. Les signatures peuvent être ajoutées directement depuis longlet Commentaire. Dans les formulaires, une signature peut être enregistrée puis réutilisée pour accélérer les opérations répétitives.
La vérification orthographique peut également être activée ou désactivée lors du remplissage dun formulaire.
Éditeur de documents texte : mise en page et collaboration
Léditeur de documents texte bénéficie de plusieurs nouveautés concernant la collaboration, la mise en page et la prise en charge des langues.
Suivi du curseur des autres utilisateurs. Pendant une édition collaborative, les utilisateurs peuvent suivre le curseur dun autre participant pour accéder directement à sa position dans le document. Cette fonction facilite le suivi des modifications et des échanges portant sur une partie précise du contenu.
Paramètres des lignes horizontales. Une nouvelle fenêtre de paramètres permet de personnaliser les lignes horizontales afin de mieux contrôler leur apparence dans le document.
Maintien des paragraphes et des tableaux sur une même page. Les paramètres avancés de paragraphe permettent de conserver certains éléments liés ensemble afin déviter des coupures de page peu lisibles, par exemple lorsquun titre se retrouve séparé du contenu correspondant.
Cette amélioration concerne également les tableaux et les paragraphes ou tableaux placés dans des contrôles de contenu en bloc. Les tableaux longs peuvent par ailleurs être répartis sur plusieurs pages, ce qui facilite la présentation des données dans les documents volumineux.
Améliorations du rendu et de la prise en charge RTL
La version 10.0 améliore le comportement des équations et des objets en ligne dans les documents utilisant une écriture de droite à gauche (RTL). Le rognage du contenu qui dépasse la hauteur de ligne définie a également été amélioré afin dobtenir un rendu plus régulier.
Éditeur de feuilles de calcul : performances et ergonomie
Léditeur de feuilles de calcul bénéficie doptimisations destinées à accélérer le traitement des données et des formules, ainsi que de plusieurs améliorations de linterface.
Optimisation des performances . Les modifications apportées à la gestion des styles et des données, ainsi quau traitement des cellules, visent à limiter les opérations inutiles.
Plusieurs fonctions couramment utilisées ont également été optimisées : SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS et MINIFS. Ces changements doivent permettre daccélérer les calculs dans les classeurs qui utilisent ces fonctions.
Améliorations de lutilisation des formules. Pendant la saisie dune formule, des indications aident à identifier lemplacement des constantes des fonctions. Les plages de cellules référencées sont également mises en évidence, ce qui facilite la lecture et la vérification des formules.
Après une opération de copie ou de coupe, une bordure animée indique la plage sélectionnée.
Redimensionnement des cellules et saisie semi-automatique. Il est désormais possible de redimensionner simultanément plusieurs colonnes ou lignes à laide de la souris, sans devoir ajuster chaque élément séparément. La saisie semi-automatique des valeurs de cellule peut être activée ou désactivée dans les paramètres avancés. Enfin, les arrière-plans des feuilles sont conservés lors de louverture et de lenregistrement des fichiers.
Éditeur de présentations : affichage, impression et exportation
Léditeur de présentations propose de nouveaux modes daffichage et des options dimpression et dexportation supplémentaires.
Nouveaux modes daffichage. Longlet Affichage donne accès aux modes suivants :
- mode Plan ;
- mode Lecture ;
- pages de notes ;
- masque des notes ;
- masque du document.
Ces vues permettent de travailler sur la structure dune présentation, de consulter son contenu et de préparer les notes associées aux diapositives.
Options dimpression étendues. Les paramètres dimpression permettent dimprimer les notes, les documents et les plans. Il est également possible dinclure les diapositives masquées, les arrière-plans, les bordures, les commentaires et les numéros de diapositives dans les documents imprimés.
Les utilisateurs peuvent ajuster le contenu à la taille de la page.
Exportation au format GIF ou vidéo. Les présentations peuvent désormais être exportées au format GIF ou vidéo. Cette possibilité facilite leur partage par e-mail, sur les réseaux sociaux et sur dautres canaux de diffusion.
Compatibilité des formats et nouveaux plugins
ONLYOFFICE Docs 10.0 élargit la prise en charge de certains formats de fichiers. Les utilisateurs peuvent ouvrir des fichiers OFD et les convertir vers dautres formats, ainsi quenregistrer des feuilles de calcul au format XLS classique.
La conversion dimages SVG en formes éditables est également prise en charge. Dans les présentations, les tableaux de données peuvent être affichés à côté des graphiques afin de présenter les valeurs sous-jacentes avec leur représentation visuelle.
Sécurité : environ 35 vulnérabilités corrigées
ONLYOFFICE Docs 10.0 comprend la correction denviron 35 vulnérabilités et de plus de 1 000 bugs. Ces correctifs sajoutent aux nouvelles fonctionnalités et aux optimisations apportées aux différents éditeurs.
Les détails des améliorations de sécurité doivent être présentés dans une publication distincte.
Disponibilité dONLYOFFICE Docs 10.0
La version 10.0 est disponible dans le cloud.
Les versions pour ordinateur et la version destinée aux solutions auto-hébergées devraient être publiées dans les prochains jours.
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