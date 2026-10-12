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La suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs 10.0 est disponible dans le cloud
Avec des outils d'IA, des applications modulaires, et plus de 50 nouveautés et 35 vulnérabilités corrigées

Le , par Daria Lapikhina
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La version 10.0 dONLYOFFICE Docs est disponible dans le cloud depuis le 10 octobre 2026. Cette nouvelle version apporte plus de 50 fonctionnalités, plus de 1 000 corrections de bugs et la correction denviron 35 vulnérabilités. Elle comprend notamment de nouveaux outils dintelligence artificielle, des applications modulaires et des améliorations des éditeurs de documents texte, de feuilles de calcul, de présentations et de PDF.

OnlyOffice Docs est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. ONLYOFFICE est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, et des applications mobiles pour iOS et Android.

La version 10.0 dONLYOFFICE Docs est disponible dans le cloud depuis le 10 octobre 2026. Cette nouvelle version apporte plus de 50 fonctionnalités, plus de 1 000 corrections de bugs et la correction denviron 35 vulnérabilités. Elle comprend notamment de nouveaux outils dintelligence artificielle, des applications modulaires et des améliorations des éditeurs de documents texte, de feuilles de calcul, de présentations et de PDF.

Outils dIA intégrés aux éditeurs

ONLYOFFICE Docs 10.0 regroupe les outils dintelligence artificielle dans un onglet dédié. Celui-ci donne accès au chat IA, à des actions prédéfinies et à des assistants personnalisables. Lobjectif est de permettre aux utilisateurs deffectuer différentes tâches directement dans leurs documents, sans devoir passer dun outil à un autre.

Les fonctionnalités disponibles varient selon le type de fichier. LIA peut notamment aider à rédiger et à réviser du contenu, analyser des données, préparer des présentations ou extraire des informations de fichiers PDF.

IA dans léditeur PDF

Lintégration de lIA dans léditeur PDF permet dinteragir avec le contenu des documents. Les utilisateurs peuvent notamment :

  • poser des questions sur le contenu dun PDF et obtenir des réponses ;
  • générer un résumé du document ;
  • rédiger des e-mails à partir des informations contenues dans le fichier ;
  • utiliser les outils de biffure pour retirer les informations sensibles.

Ces fonctions peuvent être utiles pour traiter des documents volumineux et retrouver plus rapidement les informations recherchées.



IA dans léditeur de documents texte

Dans léditeur de documents texte, les outils dIA couvrent plusieurs étapes du travail rédactionnel. Ils permettent de résumer un document, de reformuler ou de simplifier des paragraphes, de traduire du texte et de relire le contenu.

LIA peut également extraire les points essentiels dun document, proposer un titre, générer une table des matières et contribuer à la mise en forme du texte.

IA dans léditeur de feuilles de calcul

Dans léditeur de feuilles de calcul, lIA aide à travailler avec les formules et les données. Elle peut générer des formules, expliquer leur fonctionnement, analyser des ensembles de données et identifier des tendances.

Les utilisateurs peuvent aussi sen servir pour préparer des prévisions, créer des tableaux croisés dynamiques, nettoyer des données incohérentes, détecter les valeurs aberrantes et repérer les valeurs manquantes.

IA dans léditeur de présentations

Dans léditeur de présentations, lIA aide à structurer le contenu et à préparer les diapositives. Elle peut proposer un plan, générer des titres et des points clés, organiser les idées et établir un fil conducteur entre les diapositives.

Elle peut également suggérer des notes pour lorateur et des idées visuelles destinées à accompagner le contenu.

Actions rapides, assistants et prompts enregistrés

La version 10.0 permet de personnaliser davantage lutilisation des outils dIA.

Les actions rapides servent à effectuer des tâches ponctuelles, par exemple modifier le ton dun texte. Les assistants sont conçus pour accompagner le travail de manière plus continue pendant lédition dun document. Les prompts enregistrés dans le chat IA permettent quant à eux de réutiliser des instructions fréquemment employées.

Les actions rapides et les assistants dIA sont actuellement disponibles uniquement dans léditeur de documents texte.



Configuration des modèles dIA

Les modalités de configuration dépendent de lenvironnement utilisé. Dans le cloud, il est possible dactiver le service dIA ONLYOFFICE en approvisionnant son portefeuille. Dans une installation serveur, les utilisateurs peuvent connecter différents modèles dIA, y compris des modèles locaux.

Dans les deux environnements, un modèle peut être défini par défaut et dautres modèles peuvent être affectés à des tâches spécifiques.

À la suite des retours des utilisateurs, lIA intégrée a été retirée des versions open source. Les outils dIA sont désormais disponibles sous la forme dun module complémentaire à installer séparément.

Applications modulaires

ONLYOFFICE Docs 10.0 introduit une approche modulaire qui permet de compléter les éditeurs avec différentes applications : agents dIA, formulaires, salles et fichiers.
Ces applications peuvent être sélectionnées en fonction des besoins. Elles complètent les éditeurs et permettent dadapter lenvironnement de travail sans activer systématiquement toutes les fonctionnalités disponibles.



Les agents dIA peuvent être configurés en fonction dun rôle ou dun sujet, associés à une base de connaissances et reliés à un modèle dIA. La prise en charge de serveurs MCP permet également détendre leurs interactions avec les outils et les ressources de lenvironnement de travail.

Éditeur PDF : davantage doptions pour les documents et les formulaires

La version 10.0 apporte plusieurs améliorations à léditeur PDF, notamment pour la gestion des informations sensibles, des annotations et des signatures.

Suppression des informations masquées. Loutil de biffure permet de supprimer les informations masquées et les métadonnées dun document avant son partage. Cette fonction vise à limiter la diffusion involontaire de données qui ne sont pas directement visibles dans le contenu du PDF.



Paramètres dannotation personnalisables. Les utilisateurs peuvent ajuster la bordure, larrière-plan et lopacité des annotations depuis le panneau des paramètres. Ces options permettent dadapter leur apparence aux préférences de chacun.

Reconnaissance automatique des tableaux. Lors de la modification du texte dun PDF, les tableaux sont désormais détectés automatiquement. Léditeur reconnaît leur structure afin de faciliter la modification des lignes et des colonnes sans avoir à les recréer manuellement.

Signatures et formulaires. Les signatures peuvent être ajoutées directement depuis longlet Commentaire. Dans les formulaires, une signature peut être enregistrée puis réutilisée pour accélérer les opérations répétitives.

La vérification orthographique peut également être activée ou désactivée lors du remplissage dun formulaire.

Éditeur de documents texte : mise en page et collaboration

Léditeur de documents texte bénéficie de plusieurs nouveautés concernant la collaboration, la mise en page et la prise en charge des langues.

Suivi du curseur des autres utilisateurs. Pendant une édition collaborative, les utilisateurs peuvent suivre le curseur dun autre participant pour accéder directement à sa position dans le document. Cette fonction facilite le suivi des modifications et des échanges portant sur une partie précise du contenu.



Paramètres des lignes horizontales. Une nouvelle fenêtre de paramètres permet de personnaliser les lignes horizontales afin de mieux contrôler leur apparence dans le document.

Maintien des paragraphes et des tableaux sur une même page. Les paramètres avancés de paragraphe permettent de conserver certains éléments liés ensemble afin déviter des coupures de page peu lisibles, par exemple lorsquun titre se retrouve séparé du contenu correspondant.

Cette amélioration concerne également les tableaux et les paragraphes ou tableaux placés dans des contrôles de contenu en bloc. Les tableaux longs peuvent par ailleurs être répartis sur plusieurs pages, ce qui facilite la présentation des données dans les documents volumineux.

Améliorations du rendu et de la prise en charge RTL

La version 10.0 améliore le comportement des équations et des objets en ligne dans les documents utilisant une écriture de droite à gauche (RTL). Le rognage du contenu qui dépasse la hauteur de ligne définie a également été amélioré afin dobtenir un rendu plus régulier.

Éditeur de feuilles de calcul : performances et ergonomie

Léditeur de feuilles de calcul bénéficie doptimisations destinées à accélérer le traitement des données et des formules, ainsi que de plusieurs améliorations de linterface.

Optimisation des performances . Les modifications apportées à la gestion des styles et des données, ainsi quau traitement des cellules, visent à limiter les opérations inutiles.
Plusieurs fonctions couramment utilisées ont également été optimisées : SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS et MINIFS. Ces changements doivent permettre daccélérer les calculs dans les classeurs qui utilisent ces fonctions.

Améliorations de lutilisation des formules. Pendant la saisie dune formule, des indications aident à identifier lemplacement des constantes des fonctions. Les plages de cellules référencées sont également mises en évidence, ce qui facilite la lecture et la vérification des formules.
Après une opération de copie ou de coupe, une bordure animée indique la plage sélectionnée.



Redimensionnement des cellules et saisie semi-automatique. Il est désormais possible de redimensionner simultanément plusieurs colonnes ou lignes à laide de la souris, sans devoir ajuster chaque élément séparément. La saisie semi-automatique des valeurs de cellule peut être activée ou désactivée dans les paramètres avancés. Enfin, les arrière-plans des feuilles sont conservés lors de louverture et de lenregistrement des fichiers.

Éditeur de présentations : affichage, impression et exportation

Léditeur de présentations propose de nouveaux modes daffichage et des options dimpression et dexportation supplémentaires.

Nouveaux modes daffichage. Longlet Affichage donne accès aux modes suivants :

  • mode Plan ;
  • mode Lecture ;
  • pages de notes ;
  • masque des notes ;
  • masque du document.

Ces vues permettent de travailler sur la structure dune présentation, de consulter son contenu et de préparer les notes associées aux diapositives.

Options dimpression étendues. Les paramètres dimpression permettent dimprimer les notes, les documents et les plans. Il est également possible dinclure les diapositives masquées, les arrière-plans, les bordures, les commentaires et les numéros de diapositives dans les documents imprimés.
Les utilisateurs peuvent ajuster le contenu à la taille de la page.

Exportation au format GIF ou vidéo. Les présentations peuvent désormais être exportées au format GIF ou vidéo. Cette possibilité facilite leur partage par e-mail, sur les réseaux sociaux et sur dautres canaux de diffusion.

Compatibilité des formats et nouveaux plugins

ONLYOFFICE Docs 10.0 élargit la prise en charge de certains formats de fichiers. Les utilisateurs peuvent ouvrir des fichiers OFD et les convertir vers dautres formats, ainsi quenregistrer des feuilles de calcul au format XLS classique.

La conversion dimages SVG en formes éditables est également prise en charge. Dans les présentations, les tableaux de données peuvent être affichés à côté des graphiques afin de présenter les valeurs sous-jacentes avec leur représentation visuelle.

Sécurité : environ 35 vulnérabilités corrigées

ONLYOFFICE Docs 10.0 comprend la correction denviron 35 vulnérabilités et de plus de 1 000 bugs. Ces correctifs sajoutent aux nouvelles fonctionnalités et aux optimisations apportées aux différents éditeurs.

Les détails des améliorations de sécurité doivent être présentés dans une publication distincte.

Disponibilité dONLYOFFICE Docs 10.0

La version 10.0 est disponible dans le cloud.

Les versions pour ordinateur et la version destinée aux solutions auto-hébergées devraient être publiées dans les prochains jours.
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