ONLYOFFICE ouvre gratuitement une formation en ligne consacrée à la création de formulaires PDF avec sa suite bureautique

Une formation en ligne de trois semaines

Informations pratiques

Date de début : 17 août 2026

17 août 2026 Plateforme : Académie ONLYOFFICE (en ligne)

Académie ONLYOFFICE (en ligne) Durée : 3 semaines

3 semaines Accès aux supports : pendant toute la durée de la formation et durant trois semaines après sa clôture

pendant toute la durée de la formation et durant trois semaines après sa clôture Format : vidéos, quiz, projet final et sessions de questions-réponses

vidéos, quiz, projet final et sessions de questions-réponses Public concerné : toute personne souhaitant apprendre à créer des formulaires PDF, notamment les professionnels des ressources humaines, de l'éducation, les administrateurs et les utilisateurs travaillant régulièrement avec des documents interactifs

toute personne souhaitant apprendre à créer des formulaires PDF, notamment les professionnels des ressources humaines, de l'éducation, les administrateurs et les utilisateurs travaillant régulièrement avec des documents interactifs Tarif : accès gratuit

accès gratuit Langue : anglais

Programme

création d'un formulaire PDF à partir de zéro ;

utilisation des différents types de champs (texte, listes déroulantes, cases à cocher, boutons radio, champs image et signature) ;

configuration de champs spécialisés pour les adresses e-mail, numéros de téléphone, dates, codes postaux ou numéros de carte bancaire ;

utilisation des champs complexes, des champs obligatoires et du verrouillage des champs ;

organisation et gestion des éléments du formulaire ;

attribution de rôles et définition des droits d'accès ;

préparation des formulaires pour leur diffusion et leur remplissage.







Certificat de réussite

Une opportunité de collaboration

Liens utiles



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OnlyOffice est une suite bureautique et une plateforme logicielle collaborative proposant des éditeurs de documents, de feuilles de calcul, de présentations et de fichiers PDF. Le logiciel comprend des applications web, de bureau et mobiles conçues pour la création et la modification de documents, ainsi que pour le travail collaboratif. Le projet est principalement distribué sous licence GNU Affero General Public License (AGPL-3.0), avec des options de licence commerciale disponibles pour les éditions entreprise et développeur.Les formulaires PDF interactifs sont aujourd'hui largement utilisés dans de nombreux contextes : candidatures, contrats, formulaires d'inscription, questionnaires, factures ou encore documents internes. Leur conception nécessite toutefois de maîtriser différents aspects, comme le choix des champs, les règles de validation, la mise en page, la gestion des rôles ou encore le bon fonctionnement du formulaire.À l'occasion de la rentrée, ONLYOFFICE annonce l'ouverture gratuite de l'un de ses cours de formation consacré à la création de formulaires PDF interactifs.Le programme prend la forme d'un cours en ligne de trois semaines consacré à la création de formulaires PDF avec le créateur de formulaires d'ONLYOFFICE.Contrairement à une formation entièrement en autonomie, ce parcours combine des leçons vidéo, des exercices pratiques ainsi que des sessions de questions-réponses avec l'équipe d'ONLYOFFICE. Les participants peuvent ainsi mettre en pratique les notions abordées tout au long de la formation en réalisant leurs propres formulaires PDF.Les inscriptions sont ouvertes dès à présent.La formation couvre l'ensemble du processus de création de formulaires PDF interactifs dans ONLYOFFICE.À son issue, les participants auront abordé les points suivants :La formation se conclut par un projet consistant à réaliser un formulaire PDF complet.Les participants ayant suivi l'ensemble de la formation et remis leur projet final recevront un certificat délivré par ONLYOFFICE attestant de leur participation au programme.Selon ONLYOFFICE, les auteurs des meilleurs projets pourront également être contactés pour participer à distance à des projets liés aux formulaires PDF au sein de l'équipe de l'éditeur.