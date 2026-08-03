ONLYOFFICE ouvre gratuitement une formation en ligne consacrée à la création de formulaires PDF avec sa suite bureautique

Les formulaires PDF interactifs sont aujourd'hui largement utilisés dans de nombreux contextes : candidatures, contrats, formulaires d'inscription, questionnaires, factures ou encore documents internes. Leur conception nécessite toutefois de maîtriser différents aspects, comme le choix des champs, les règles de validation, la mise en page, la gestion des rôles ou encore le bon fonctionnement du formulaire.
À l'occasion de la rentrée, ONLYOFFICE annonce l'ouverture gratuite de l'un de ses cours de formation consacré à la création de formulaires PDF interactifs.
Une formation en ligne de trois semaines
Le programme prend la forme d'un cours en ligne de trois semaines consacré à la création de formulaires PDF avec le créateur de formulaires d'ONLYOFFICE.
Contrairement à une formation entièrement en autonomie, ce parcours combine des leçons vidéo, des exercices pratiques ainsi que des sessions de questions-réponses avec l'équipe d'ONLYOFFICE. Les participants peuvent ainsi mettre en pratique les notions abordées tout au long de la formation en réalisant leurs propres formulaires PDF.
Informations pratiques
- Date de début : 17 août 2026
- Plateforme : Académie ONLYOFFICE (en ligne)
- Durée : 3 semaines
- Accès aux supports : pendant toute la durée de la formation et durant trois semaines après sa clôture
- Format : vidéos, quiz, projet final et sessions de questions-réponses
- Public concerné : toute personne souhaitant apprendre à créer des formulaires PDF, notamment les professionnels des ressources humaines, de l'éducation, les administrateurs et les utilisateurs travaillant régulièrement avec des documents interactifs
- Tarif : accès gratuit
- Langue : anglais
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent.
S'INSCRIRE
Programme
La formation couvre l'ensemble du processus de création de formulaires PDF interactifs dans ONLYOFFICE.
À son issue, les participants auront abordé les points suivants :
- création d'un formulaire PDF à partir de zéro ;
- utilisation des différents types de champs (texte, listes déroulantes, cases à cocher, boutons radio, champs image et signature) ;
- configuration de champs spécialisés pour les adresses e-mail, numéros de téléphone, dates, codes postaux ou numéros de carte bancaire ;
- utilisation des champs complexes, des champs obligatoires et du verrouillage des champs ;
- organisation et gestion des éléments du formulaire ;
- attribution de rôles et définition des droits d'accès ;
- préparation des formulaires pour leur diffusion et leur remplissage.
La formation se conclut par un projet consistant à réaliser un formulaire PDF complet.
Certificat de réussite
Les participants ayant suivi l'ensemble de la formation et remis leur projet final recevront un certificat délivré par ONLYOFFICE attestant de leur participation au programme.
Une opportunité de collaboration
Selon ONLYOFFICE, les auteurs des meilleurs projets pourront également être contactés pour participer à distance à des projets liés aux formulaires PDF au sein de l'équipe de l'éditeur.
Liens utiles
Inscription à la formation
Académie ONLYOFFICE
Formulaires PDF d'ONLYOFFICE
Vous avez lu gratuitement 1 230 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.