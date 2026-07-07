La solution collaborative en ligne ONLYOFFICE DocSpace 3.7 apporte des versions auto-hébergées avec une installation légère, une version Docker ARM, des améliorations IA et une mise à jour de licence

ONLYOFFICE DocSpace 3.7, la dernière version de la solution collaborative en ligne, apporte plusieurs évolutions destinées aux déploiements auto-hébergés, notamment une nouvelle installation légère en conteneur unique, une version Docker optimisée pour les architectures ARM ainsi qu'une clarification des conditions de licence. L'objectif est de simplifier l'évaluation et le déploiement de DocSpace tout en apportant davantage de clarté concernant son utilisation.
ONLYOFFICE est une suite bureautique open source conçue pour les développeurs qui ont besoin de fonctionnalités d'édition de documents flexibles et prêtes à l'intégration. Elle comprend des éditeurs pour les documents, les feuilles de calcul, les présentations et les PDF, ainsi qu'une API robuste qui s'intègre à un large éventail de plateformes tierces et de systèmes de gestion de contenu. ONLYOFFICE DocSpace est la solution en ligne d'OnlyOffice qui permet aux équipes de collaborer facilement grâce à des salles personnalisables, de modifier le contenu partagé en temps réel, de travailler plus rapidement avec des assistants d'IA, tout en protégeant les données d'entreprise sensibles.
ONLYOFFICE DocSpace 3.7, la dernière version de la solution collaborative en ligne, apporte plusieurs évolutions destinées aux déploiements auto-hébergés, notamment une nouvelle installation légère en conteneur unique, une version Docker optimisée pour les architectures ARM ainsi qu'une clarification des conditions de licence. L'objectif est de simplifier l'évaluation et le déploiement de DocSpace tout en apportant davantage de clarté concernant son utilisation.
Principales nouveautés
La version 3.7 introduit notamment :
- génération de fichiers dans les chats de l'agent IA* ;
- synchronisation du fournisseur IA par défaut de DocSpace avec les éditeurs* ;
- prise en charge de nouveaux fournisseurs d'IA : DeepSeek, Google AI et xAI ;
- connexion à une base de données pour stocker les réponses aux formulaires ;
- création et modification de formulaires directement dans les salles de remplissage ;
- regroupement des salles ;
- gestion simplifiée des étiquettes de salle ;
- section de facturation unifiée ;
- diverses améliorations de l'expérience utilisateur.
*L'API d'automatisation est requise et est actuellement disponible sur demande.
Une nouvelle option d'installation légère
Jusqu'à présent, le déploiement de DocSpace avec Docker nécessitait le téléchargement de plusieurs conteneurs. Cette approche convenait aux environnements de production, mais pouvait représenter une contrainte pour les utilisateurs souhaitant simplement évaluer la plateforme.
Avec DocSpace 3.7, une nouvelle version légère fait son apparition. Destinée aux tests et aux démonstrations, elle regroupe l'ensemble des services ONLYOFFICE DocSpace dans un conteneur unique. Cette version ne prend toutefois pas en charge la génération des miniatures.
Des instructions d'installation sont disponibles dans le Centre d'aide.
Deux modes de déploiement selon les besoins
La nouvelle installation légère ne remplace pas le déploiement classique, mais vient le compléter.
Deux options sont désormais proposées :
- Installation légère (conteneur unique), adaptée aux essais, démonstrations et environnements d'évaluation ;
- Configuration complète multi-conteneurs, destinée aux environnements de production.
La pile de déploiement simplifiée comprend quatre conteneurs :
- onlyoffice-docspace : services ONLYOFFICE DocSpace regroupés ;
- onlyoffice-document-server : éditeurs en ligne ONLYOFFICE ;
- onlyoffice-mysql-server : base de données MySQL ;
- onlyoffice-opensearch : service OpenSearch.
Cette approche réduit le nombre de conteneurs à déployer et simplifie l'installation pour les utilisateurs souhaitant découvrir DocSpace sur leur propre serveur.
Une version Docker optimisée pour ARM
Les architectures ARM sont aujourd'hui largement utilisées aussi bien sur les serveurs que sur les postes de développement.
DocSpace 3.7 propose désormais une image Docker optimisée pour ARM. Les utilisateurs de cette architecture peuvent ainsi déployer la solution sans recourir à des mécanismes d'émulation ou à des solutions de contournement, avec à la clé une installation plus simple et de meilleures performances.
La procédure d'installation reste identique à celle de la version Docker standard. Seule la présence d'un serveur basé sur ARM est nécessaire. L'image est également disponible sur Docker Hub.
Des conditions de licence clarifiées
La version 3.7 apporte également une mise à jour des conditions de licence afin de clarifier leur application pour les déploiements auto-hébergés.
Le code source reste distribué sous licence GNU Affero General Public License v3.0 (AGPLv3), accompagnée de conditions supplémentaires devant être incluses dans toutes les copies et distributions.
Ces conditions portent principalement sur trois points :
- conservation des mentions d'attribution et des avis de copyright ;
- identification claire des versions modifiées afin de les distinguer de la version d'origine ;
- absence de droits sur les marques déposées d'ONLYOFFICE, qui restent couvertes par une politique de marque distincte.
En pratique, il reste possible d'utiliser, de modifier et de redistribuer le code conformément à l'AGPLv3, sous réserve de respecter les obligations d'attribution, d'identifier les modifications apportées et de ne pas utiliser les marques d'ONLYOFFICE sans autorisation.
Quelques précisions
La documentation répond également à plusieurs questions fréquentes concernant cette évolution.
La version légère conserve les principales fonctionnalités de DocSpace malgré son architecture simplifiée.
Les organisations ayant besoin d'un environnement de production peuvent évoluer vers le déploiement multi-conteneurs lorsque cela devient nécessaire.
Enfin, les évolutions apportées à la licence ont pour objectif de clarifier les conditions d'utilisation plutôt que de modifier les libertés déjà accordées par l'AGPLv3.
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