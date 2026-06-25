La solution collaborative en ligne ONLYOFFICE DocSpace Developer 3.7 est disponible, apportant de nouveaux outils de plugins, webhooks et blocs de construction IA

ONLYOFFICE est une suite bureautique open source conçue pour les développeurs qui ont besoin de fonctionnalités d'édition de documents flexibles et prêtes à l'intégration. Elle comprend des éditeurs pour les documents, les feuilles de calcul, les présentations et les PDF, ainsi qu'une API robuste qui s'intègre à un large éventail de plateformes tierces et de systèmes de gestion de contenu. ONLYOFFICE DocSpace est la solution en ligne d'OnlyOffice qui permet aux équipes de collaborer facilement grâce à des salles personnalisables, de modifier le contenu partagé en temps réel, de travailler plus rapidement avec des assistants d'IA, tout en protégeant les données d'entreprise sensibles.
Récemment, ONLYOFFICE a lancé DocSpace 3.7, la dernière version de sa plateforme de collaboration basée sur des salles. Cette mise à jour majeure intègre de nouvelles fonctionnalités d'IA, une expérience de remplissage de formulaires repensée, des éditeurs améliorés et des contrôles de sécurité renforcés. DocSpace 3.7 apporte une série daméliorations destinées aux utilisateurs qui développent sur la plateforme. Quil sagisse de créer des plugins, dintégrer DocSpace à dautres systèmes ou de concevoir des workflows documentaires, cette version introduit de nouveaux points dextension ainsi que des fonctionnalités liées à lIA et aux formulaires. Voici un aperçu des principales nouveautés du point de vue des développeurs.
Fonctionnalités IA sur lesquelles construire
La couche IA de DocSpace gagne à la fois en puissance et en flexibilité. Pour les équipes techniques, cela signifie des intégrations plus simples et moins détapes manuelles.
Génération de fichiers dans les chats IA. Les agents peuvent désormais créer des documents DOCX, des formulaires PDF et des présentations PPTX directement depuis le chat. Les fichiers générés souvrent dans un nouvel onglet pour être modifiés. Lagent devient ainsi un véritable composant de production de contenu au sein dun workflow plus large.
Plus de fournisseurs. DeepSeek, Google AI et xAI peuvent désormais être connectés aux côtés dAnthropic, OpenAI, OpenRouter, Together AI ou dun point de terminaison personnalisé.
Synchronisation du fournisseur par défaut avec les éditeurs. Le fournisseur et le modèle définis dans les paramètres IA de DocSpace sont automatiquement récupérés par le plugin IA des éditeurs.
Téléversement dimages dans le chat. Les images stockées dans DocSpace peuvent être envoyées vers le chat afin de fournir aux agents un contexte visuel supplémentaire.
Mode de réflexion approfondie. Pour les requêtes complexes, le chat peut afficher une section de réflexion approfondie, offrant davantage de visibilité sur la manière dont lagent est parvenu à sa réponse.
Contrôle de lactivation de lIA. Les administrateurs peuvent activer ou désactiver lIA dans DocSpace et dans les éditeurs. Lorsque lIA est désactivée, les paramètres et les agents sont masqués, tandis que lhistorique des conversations reste disponible.
Remarque sur la disponibilité : la génération de fichiers et la synchronisation des fournisseurs sont fournies par défaut pour les utilisateurs Cloud. Sur les versions serveur, cela dépend de lAPI dautomatisation, actuellement disponible sur demande auprès du service commercial.
Salles de remplissage de formulaires : une vue du workflow et des systèmes
Les salles de remplissage de formulaires bénéficient de changements importants dépassant largement linterface utilisateur.
Exportation vers une base de données externe.Les réponses continuent dêtre enregistrées par défaut dans une feuille de calcul, mais elles peuvent désormais être envoyées directement vers une base de données externe. La connexion se configure via Paramètres → Intégration → Services tiers, puis loption Exporter les résultats vers la base de données peut être activée dans les paramètres de la salle. Les données collectées via les formulaires peuvent ainsi être intégrées directement aux systèmes métier au lieu de rester stockées dans un fichier unique.
Création et modification de formulaires PDF dans la salle.Il nest plus nécessaire dimporter un formulaire existant depuis un appareil ou une bibliothèque de modèles. Les formulaires PDF peuvent désormais être créés et modifiés directement dans la salle.
Nouveau mode de remplissage.Pour être complété, un formulaire doit désormais être placé en mode remplissage à laide de loption Démarrer le remplissage, accessible depuis le menu contextuel du fichier ou la barre doutils de léditeur. Une fois ce mode activé, chaque membre de la salle peut remplir le formulaire.
À noter que si un formulaire est modifié alors quil est en mode remplissage, un avertissement saffiche, car cette action désactive le mode remplissage et masque le formulaire aux utilisateurs disposant du rôle de remplisseur.
Synchronisation des réponses avec un fichier XLSX.Une nouvelle option permet de mettre à jour le fichier XLSX utilisé pour collecter les réponses, afin que les données exportées restent synchronisées avec les dernières soumissions.
Ensemble, ces améliorations rendent les formulaires plus faciles à intégrer dans des workflows métier existants. Les données peuvent désormais circuler directement vers les systèmes qui en ont besoin, tandis que la création, la diffusion et la collecte des formulaires seffectuent entièrement dans DocSpace.
Nouvelles options pour les développeurs de plugins
La version 3.7 apporte davantage de points dextension et doptions dintégration aux développeurs de plugins.
Prise en charge de la personnalisation CSS. Les plugins peuvent être adaptés à une identité visuelle spécifique ou à linterface environnante.
Prise en charge de la localisation des plugins. Les plugins peuvent être déployés dans plusieurs langues afin de sadapter à différentes équipes et régions.
Actions de menu de groupe pour les fichiers, dossiers et salles. Il est possible dajouter des actions personnalisées sur plusieurs éléments sélectionnés simultanément.
Sélecteurs personnalisés. Des sélecteurs de fichiers, salles, groupes et utilisateurs peuvent être créés afin de faciliter les interactions.
Opérations personnalisées avec icônes dédiées dans une barre de progression flottante. Les tâches de longue durée peuvent désormais afficher leur progression avec des icônes personnalisées.
Intégration au visualiseur de médias. Les plugins peuvent être intégrés directement au visualiseur afin dajouter des contrôles ou des actions spécifiques.
Actions dans le menu contextuel dun fichier, dun dossier ou dune salle. Des commandes peuvent être ajoutées directement dans les menus contextuels.
Ces évolutions permettent de rapprocher davantage les plugins du produit de base en améliorant leur intégration visuelle et fonctionnelle. Le SDK de plugins DocSpace permet de commencer à exploiter ces nouvelles possibilités.
Outils de développeurs et webhooks
Les outils de développeur ont été déplacés des paramètres vers une section dédiée, ce qui les rend plus faciles à trouver et à utiliser, tout en offrant un accès plus direct aux SDK et aux options associées.
LAPI intégrée comprend également un nouvel exemple de configuration de lUploader permettant de définir lemplacement de sauvegarde des fichiers et de configurer les paramètres de téléchargement des fichiers et des dossiers. Pour les intégrations important des fichiers dans DocSpace depuis dautres systèmes, cela offre un point de départ clair pour contrôler où les fichiers sont stockés et comment le processus de transfert est géré.
Nouveaux événements webhook pour lIA et les formulaires
Cette version ajoute plusieurs événements webhook pour le traitement de lIA et des formulaires :
- Agent IA créé ;
- Agent IA mis à jour ;
- Agent IA supprimé ;
- Formulaire soumis ;
- Formulaire rempli ;
- Formulaire arrêté.
En pratique, ces événements ouvrent de nouveaux scénarios dintégration :
- envoi dune notification à une équipe lorsquun formulaire est soumis ;
- déclenchement dun processus métier, comme la création dun ticket ou la mise à jour dun CRM, lorsquun formulaire est rempli ;
- journalisation des événements liés aux agents IA ;
- suspension ou notification de services connectés lorsquun formulaire est arrêté.
Les webhooks pouvant être envoyés vers nimporte quel point de terminaison externe, les événements DocSpace peuvent être intégrés directement dans les outils déjà utilisés par les organisations.
Quoi dautre est nouveau
- Regroupement des salles ;
- Remplacement des modèles de fichiers par défaut ;
- Section de facturation unifiée ;
- Dernière version des éditeurs ONLYOFFICE ;
- Gestion des tags de salle simplifiée ;
- Possibilité dinterdire la création de liens externes ;
- Diverses améliorations et corrections supplémentaires.
La liste complète des nouveautés est disponible dans le journal des modifications de la version 3.7.
Disponibilité
ONLYOFFICE DocSpace Developer 3.7 est disponible au téléchargement.
Liens utiles
ONLYOFFICE DocSpace Developer
Documentation API DocSpace
Quoi de neuf dans DocSpace 3.7
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