ONLYOFFICE renforce l'intégration de sa suite bureautique à Nextcloud avec la prise en charge de Nextcloud 34, un publipostage amélioré et de nouveaux contrôles daccès









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OnlyOffice (anciennement TeamLab) est un logiciel de productivité libre et open source ainsi qu'un écosystème d'applications collaboratives. Il comprend des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme collaborative basée sur des salles. Nextcloud est une suite logicielle client-serveur permettant de créer et d'utiliser des services d'hébergement de fichiers. Elle peut s'intégrer aux suites bureautiques Collabora Online et OnlyOffice. Elle peut être hébergée dans le cloud ou sur site et peut accueillir jusqu'à plusieurs millions d'utilisateurs.ONLYOFFICE poursuit le développement de son connecteur pour Nextcloud afin de garantir la stabilité de lintégration et dapporter de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. La dernière mise à jour améliore lexpérience de collaboration grâce à la prise en charge de Nextcloud Mail pour le publipostage, à des options de contrôle daccès plus avancées et à une compatibilité complète avec Nextcloud 34.Parmi les principales nouveautés, les utilisateurs peuvent désormais envoyer des campagnes de publipostage directement via Nextcloud Mail. Cette fonctionnalité permet de générer et dexpédier des e-mails personnalisés sans quitter lenvironnement Nextcloud. En associant les données dun tableur à un modèle de document, les équipes peuvent créer rapidement des communications individualisées à destination de clients, partenaires ou collaborateurs.La mise à jour introduit également une nouvelle option permettant aux administrateurs de restreindre laccès aux fichiers stockés sur des espaces de stockage externes. Lorsque ce paramètre est activé, les utilisateurs ne peuvent plus ouvrir ni modifier ces fichiers avec ONLYOFFICE. Cette mesure offre un contrôle supplémentaire aux organisations soumises à des exigences strictes en matière de sécurité, de conformité ou de gouvernance des données.Le connecteur étend par ailleurs les autorisations avancées aux fichiers partagés via Nextcloud Teams. Les administrateurs et responsables déquipe peuvent désormais attribuer des droits plus granulaires selon les besoins de collaboration. Les utilisateurs disposant dun accès en lecture seule peuvent, par exemple, proposer des modifications grâce au mode Révision, ajouter des commentaires, remplir des formulaires PDF sans altérer leur structure ou encore bénéficier doptions de filtrage personnalisées dans les feuilles de calcul. Cette évolution permet dharmoniser la gestion des droits daccès au sein des équipes et de simplifier les processus collaboratifs.La nouvelle version garantit également une compatibilité totale avec Nextcloud 34, assurant ainsi un fonctionnement optimal avec la dernière version de la plateforme. Plusieurs améliorations de lexpérience utilisateur et corrections techniques complètent cette mise à jour, notamment une meilleure prise en charge de louverture de documents via des liens partagés, des ajustements liés aux autorisations lorsque le partage administrateur est désactivé, ainsi quun traitement optimisé des URL de documents et de modèles.Le connecteur ONLYOFFICE pour Nextcloud est disponible gratuitement via le magasin dapplications officiel de Nextcloud. Pour lédition collaborative de documents, il doit être associé à une instance dONLYOFFICE Docs, déployée sur site ou utilisée dans le cloud.