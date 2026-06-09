La solution collaborative en ligne ONLYOFFICE DocSpace 3.7 est disponible, apportant la fonctionnalité de création de fichiers par IA, des formulaires plus intelligents et des éditeurs mis à jour

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ONLYOFFICE est une suite bureautique open source conçue pour les développeurs qui ont besoin de fonctionnalités d'édition de documents flexibles et prêtes à l'intégration. Elle comprend des éditeurs pour les documents, les feuilles de calcul, les présentations et les PDF, ainsi qu'une API robuste qui s'intègre à un large éventail de plateformes tierces et de systèmes de gestion de contenu. ONLYOFFICE DocSpace est la solution en ligne d'OnlyOffice qui permet aux équipes de collaborer facilement grâce à des salles personnalisables, de modifier le contenu partagé en temps réel, de travailler plus rapidement avec des assistants d'IA, tout en protégeant les données d'entreprise sensibles.Récemment, ONLYOFFICE lance DocSpace 3.7, la dernière version de sa plateforme de collaboration basée sur des salles. Cette mise à jour majeure intègre de nouvelles fonctionnalités d'IA, une expérience de remplissage de formulaires repensée, des éditeurs améliorés et des contrôles de sécurité renforcés. La version 3.7 concerne pratiquement tous les aspects de la plateforme et est d'ores et déjà disponible pour les utilisateurs du cloud. Les versions auto-hébergées suivront prochainement.La mise à jour élargit les fonctionnalités des agents IA au sein de DocSpace. Les utilisateurs peuvent désormais générer des fichiers DOCX, des formulaires PDF et des présentations PPTX directement depuis le chat IA, puis les ouvrir immédiatement pour les modifier. Cette version prend également en charge de nouveaux fournisseurs, notamment DeepSeek, Google AI et xAI, qui viennent s'ajouter aux options existantes telles qu'Anthropic, OpenAI et OpenRouter.La configuration de l'IA gagne en flexibilité. Le fournisseur et le modèle sélectionnés par défaut dans DocSpace peuvent se synchroniser automatiquement avec les éditeurs, ce qui évite toute configuration séparée. Les utilisateurs peuvent télécharger des images dans le chat IA afin de fournir un contexte visuel aux agents, tandis qu'une section de réflexion approfondie (facultative) s'affiche pour les demandes plus complexes. De plus, les administrateurs peuvent activer ou désactiver les fonctionnalités IA dans DocSpace et les éditeurs, l'historique des conversations étant conservé en cas de désactivation.Les salles de remplissage de formulaires ont bénéficié de l'une des mises à jour les plus importantes de cette version. Outre la collecte des réponses dans un tableur, les équipes peuvent désormais exporter les résultats vers une base de données externe. Les utilisateurs peuvent créer et modifier des formulaires PDF directement dans la salle, basculer les formulaires en mode de remplissage dédié et actualiser les données collectées.DocSpace 3.7 intègre également des éditeurs basés sur ONLYOFFICE Docs 9.4. Parmi les améliorations, on trouve des lignes horizontales permettant de clarifier la structure des documents, un mode de feuille sombre dans le tableur, 25 nouveaux thèmes de diapositives, 20 nouvelles transitions, un onglet dédié à la conception de graphiques, ainsi que la prise en charge de l'interface en croate.Les améliorations apportées à la gestion des fichiers et des salles permettent aux utilisateurs de mieux contrôler leur espace. Les équipes peuvent remplacer les modèles de documents par défaut, regrouper des salles, supprimer plusieurs salles à la fois et gérer plus rapidement les étiquettes des salles.En matière de sécurité, les administrateurs peuvent interdire la création de liens externes afin de protéger les contenus sensibles. Les liens d'invitation peuvent désormais être limités en fonction du nombre d'utilisateurs qui s'inscrivent et de la durée de validité du lien. Une nouvelle section « Facturation » regroupe les forfaits, le portefeuille, les modes de paiement et les services supplémentaires tels que l'espace de stockage supplémentaire et la sauvegarde.Cette mise à jour actualise les conditions de licence d'ONLYOFFICE afin d'en améliorer la clarté et d'en garantir la conformité. Le code du logiciel est soumis à la licence GNU Affero General Public License v3.0 (AGPLv3), assortie de conditions supplémentaires concernant la mention de l'auteur et les versions modifiées. La licence n'accorde aucun droit sur les marques commerciales d'ONLYOFFICE, qui restent régies par une politique distincte en matière de marques commerciales.