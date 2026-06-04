Avec la version 9.4 de sa suite bureautique, ONLYOFFICE intègre Mistral AI à ses applications mobiles et met à jour ses applications de bureau

Édition assistée par l'IA sur iOS avec Mistral

Plus de contrôle et de flexibilité sur mobile

Mises à jour des applications de bureau



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ONLYOFFICE est une suite bureautique open source conçue pour les développeurs qui ont besoin de fonctionnalités d'édition de documents flexibles et prêtes à l'intégration. Elle comprend des éditeurs pour les documents, les feuilles de calcul, les présentations et les PDF, ainsi qu'une API robuste qui s'intègre à un large éventail de plateformes tierces et de systèmes de gestion de contenu. Disponible sous forme de service cloud, de déploiement sur site et d'applications de bureau et mobiles, ONLYOFFICE s'adapte à diverses exigences d'infrastructure, que vous intégriez les éditeurs dans un produit existant ou que vous créiez des flux de travail documentaires à partir de zéro.ONLYOFFICE a lancé la version 9.4 de ses applications bureautiques gratuites, notamment l'application mobile ONLYOFFICE Documents pour Android et iOS, ainsi que les éditeurs ONLYOFFICE Desktop Editors pour Windows, Linux et macOS. Cette mise à jour met l'accent sur l'édition assistée par l'IA, apporte des améliorations pratiques pour les utilisateurs mobiles et propose un large éventail d'améliorations pour les éditeurs de bureau, ainsi que des correctifs de sécurité essentiels.La version 9.4 introduit Mistral, un nouveau fournisseur d'IA open source, dans les éditeurs de documents et de feuilles de calcul. Les utilisateurs peuvent effectuer des tâches basées sur l'IA directement depuis les éditeurs en se connectant et en sélectionnant des modèles Mistral pour la génération de contenu, l'amélioration de texte, l'analyse de données et d'autres flux de travail liés à la productivité.Au-delà de l'IA, ONLYOFFICE Documents 9.4 apporte plusieurs améliorations qui rendent l'expérience d'édition sur mobile plus pratique pour les utilisateurs d'Android et d'iOS. Les deux applications prennent désormais en charge la gestion manuelle de l'enregistrement des documents dans le cloud. Les utilisateurs peuvent désactiver l'enregistrement automatique et gérer le moment où les modifications sont enregistrées, ce qui leur offre un meilleur contrôle sur leur flux de travail. Le tri et le filtrage des commentaires ont également été introduits sur les deux plateformes, facilitant ainsi la navigation parmi les commentaires dans les documents collaboratifs. Une nouvelle disposition des actions rapides permet d'accéder plus rapidement à un éventail plus large d'outils.Les utilisateurs Android disposent désormais d'un onglet Formules dédié dans l'éditeur de feuilles de calcul, ce qui facilite la saisie de formules sur les petits écrans. Les utilisateurs iOS peuvent insérer plusieurs images à la fois, ajouter des numéros de ligne aux documents, réorganiser facilement les feuilles de calcul et créer des présentations plus rapidement grâce à de nouveaux thèmes et à l'orientation portrait ou paysage des diapositives.», a déclaré Galina Goduhina, directrice commerciale chez ONLYOFFICE.La version 9.4 d'ONLYOFFICE Desktop Editors apporte des améliorations qui s'appliquent à l'ensemble des éditeurs. Cette mise à jour inclut une traduction de l'interface en croate, regroupe les paramètres des graphiques dans un onglet dédié à la conception des graphiques et élargit les options de collage du presse-papiers dans la barre d'outils supérieure.Chaque éditeur principal bénéficie d'améliorations ciblées. L'éditeur de documents texte permet d'insérer des lignes horizontales. L'éditeur de feuilles de calcul introduit la prise en charge du mode sombre au niveau des feuilles. L'éditeur de présentations propose 25 nouveaux thèmes de conception et 20 nouvelles transitions de diapositives regroupées par catégorie, offrant ainsi aux utilisateurs une flexibilité créative nettement accrue.Les formulaires PDF ont également été mis à jour. ONLYOFFICE Desktop Editors 9.4 enregistre la dernière image de signature ajoutée afin qu'elle puisse être automatiquement appliquée lors du prochain remplissage du formulaire. Deux nouveaux panneaux  « Envoyer pour signature » et « État de remplissage »  ont été ajoutés pour rationaliser les processus de signature des documents.De plus, cette version de lapplication de bureau corrige plusieurs failles de sécurité, notamment des problèmes de lecture hors limites lors de la conversion de fichiers XLS en XLSX, une faille dans la génération des GUID pouvant permettre de deviner ces identifiants en fonction de la date de création, ainsi qu'une faille permettant de contourner les restrictions du bac à sable des macros.Les versions 9.4 d'ONLYOFFICE Desktop Editors et d'ONLYOFFICE Documents pour Android et iOS sont d'ores et déjà disponibles en téléchargement gratuit sur le site officiel et dans les boutiques d'applications.