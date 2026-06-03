ONLYOFFICE étend l'intégration de sa suite bureautique avec le CMS open source Plone grâce à une mise à jour de son connecteur et à la prise en charge de Volto

ONLYOFFICE a annoncé deux évolutions de son intégration avec le système de gestion de contenu Plone : la sortie de la version 4.1.0 de son application d'intégration pour Plone ainsi que la première version de son add-on dédié à Volto, linterface moderne de Plone basée sur React. Ces deux publications visent à renforcer les capacités dédition documentaire, de collaboration et de gestion des formulaires dans les environnements Plone classiques et modernes.
ONLYOFFICE est une suite bureautique open source conçue pour les développeurs qui ont besoin de fonctionnalités d'édition de documents flexibles et prêtes à l'intégration. Elle comprend des éditeurs pour les documents, les feuilles de calcul, les présentations et les PDF, ainsi qu'une API robuste qui s'intègre à un large éventail de plateformes tierces et de systèmes de gestion de contenu. Disponible sous forme de service cloud, de déploiement sur site et d'applications de bureau et mobiles, ONLYOFFICE s'adapte à diverses exigences d'infrastructure, que vous intégriez les éditeurs dans un produit existant ou que vous créiez des flux de travail documentaires à partir de zéro.
Plone est un système de gestion de contenu (CMS) libre et open source reposant sur le serveur d'applications Zope. Plone se positionne comme un CMS d'entreprise et est couramment utilisé pour les intranets ainsi que dans le cadre de la présence sur le Web de grandes organisations. Parmi les utilisateurs de renom du secteur public, on peut citer le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain, le gouvernement brésilien, les Nations Unies, la ville de Berne (Suisse), le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud (Australie) et l'Agence européenne pour l'environnement. Les partisans de Plone citent son historique en matière de sécurité et son accessibilité comme raisons de choisir Plone.
ONLYOFFICE a annoncé deux évolutions de son intégration avec le système de gestion de contenu Plone : la sortie de la version 4.1.0 de son application d'intégration pour Plone ainsi que la première version de son add-on dédié à Volto, linterface moderne de Plone basée sur React. Ces deux publications visent à renforcer les capacités dédition documentaire, de collaboration et de gestion des formulaires dans les environnements Plone classiques et modernes.
Lintégration d'ONLYOFFICE pour Plone passe en version 4.1.0
La nouvelle version de lapplication d'intégration introduit notamment la prise en charge des formulaires PDF remplissables. Les utilisateurs peuvent ainsi créer et gérer des formulaires directement dans Plone à laide de différents types de champs : zones de texte, cases à cocher, listes déroulantes, boutons radio, champs de signature et autres éléments interactifs. Cette fonctionnalité permet de centraliser la collecte de données au sein de la plateforme de gestion de contenu, sans recourir à des outils externes.
La version 4.1.0 apporte également :
- la compatibilité avec Plone 6.1 ;
- lajout de 21 nouveaux modèles linguistiques ;
- des améliorations dans la configuration de la durée de validité des jetons JWT afin doffrir davantage de flexibilité lors du déploiement.
Un premier add-on ONLYOFFICE pour Volto
En parallèle, ONLYOFFICE publie la première version de son add-on pour Volto, le frontend moderne de Plone développé avec React. Cette intégration permet aux utilisateurs de créer, consulter, modifier et réviser des documents bureautiques directement depuis linterface Volto. Les formats DOCX, XLSX et PPTX sont pris en charge, sans nécessiter le recours à une application externe.
Ladd-on prend également en charge :
- lédition de fichiers PDF ;
- le remplissage de formulaires PDF ;
- la conversion de documents vers différents formats ;
- une procédure dinstallation simplifiée.
Par ailleurs, une connexion intégrée à un serveur de démonstration est proposée afin de faciliter la découverte de la solution sans devoir déployer immédiatement une instance ONLYOFFICE dédiée.
Une intégration open source pour les utilisateurs de Plone
Les deux add-ons sont distribués sous licence open source et sont disponibles gratuitement. Selon ONLYOFFICE, ces évolutions visent à simplifier la gestion documentaire au sein des organisations utilisant Plone, quelles sappuient sur linterface classique ou sur Volto. Lajout de nouveaux modèles linguistiques améliore également laccessibilité pour les équipes internationales et multilingues, tandis que les améliorations de compatibilité visent à faciliter les usages collaboratifs au quotidien. Les add-ons peuvent être obtenus via npm Registry, PyPI ou GitHub. Une documentation détaillée est également disponible pour accompagner leur déploiement et leur configuration.
À propos dONLYOFFICE
ONLYOFFICE est une suite bureautique open source proposant des éditeurs de documents texte, feuilles de calcul, présentations, formulaires et fichiers PDF. La plateforme peut être déployée dans le cloud, sur site, ou utilisée via des applications de bureau et mobiles. Lécosystème ONLYOFFICE sintègre à de nombreuses plateformes tierces et systèmes de gestion de contenu. Selon léditeur, la solution est utilisée par plus de 15 millions dutilisateurs à travers le monde, dans les secteurs de lentreprise, de léducation et des administrations publiques.
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