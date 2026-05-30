ONLYOFFICE lance l'API 9.4 pour sa suite bureautique, offrant aux développeurs un contrôle accru sur les flux de travail documentaires

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ONLYOFFICE est une suite bureautique open source conçue pour les développeurs qui ont besoin de fonctionnalités d'édition de documents flexibles et prêtes à l'intégration. Elle comprend des éditeurs pour les documents, les feuilles de calcul, les présentations et les PDF, ainsi qu'une API robuste qui s'intègre à un large éventail de plateformes tierces et de systèmes de gestion de contenu. Disponible sous forme de service cloud, de déploiement sur site et d'applications de bureau et mobiles, ONLYOFFICE s'adapte à diverses exigences d'infrastructure, que vous intégriez les éditeurs dans un produit existant ou que vous créiez des flux de travail documentaires à partir de zéro.ONLYOFFICE a mis à jour son API, apportant des améliorations notables à l'API Docs, à l'API des plugins et macros, ainsi qu'à l'API JavaScript Office. Cette mise à jour vise à aider les développeurs à créer des intégrations plus performantes, à automatiser les flux de travail complexes liés aux documents et à faciliter l'intégration des éditeurs dans des applications tierces.L'une des améliorations apportées à l'API ONLYOFFICE Docs concerne la correction d'une fuite de mémoire dans la méthode. Cela améliore la stabilité des applications qui créent et suppriment fréquemment des instances d'éditeur, telles que les applications monopages et les outils de prévisualisation de documents. Cette version ajoute le croate à la liste des langues d'interface prises en charge et améliore les workflows des formulaires grâce à des données plus complètes sur les rôles et les utilisateurs dans l'événement, ce qui facilite la création d'expériences de remplissage tenant compte des rôles.La nouvelle fonctionnalité de journalisation des commandes des plugins facilite le débogage en affichant les détails d'exécution directement dans la console du navigateur. Il est également possible d'empêcher le chargement de certains plugins au niveau de la configuration afin de personnaliser plus précisément l'environnement de l'éditeur. De plus, de nouvelles méthodes de contrôle du curseur et une gestion améliorée des actions permettent aux plugins de guider les utilisateurs à travers les formulaires et les tâches automatisées avec une plus grande précision.L'API JavaScript d'Office étend les capacités d'automatisation dans des domaines clés. De nouvelles options permettent la fusion de documents, la gestion programmatique des formulaires de signature et une automatisation plus poussée des feuilles de calcul, afin de gérer plus efficacement les scénarios métier courants. Une API de couleurs unifiée pour tous les éditeurs simplifie encore davantage le développement en réduisant le recours à des logiques de mise en forme spécifiques à chaque format.La création de formulaires gagne en précision avec la version 9.4. De nouvelles méthodes permettent aux développeurs de vérifier si les champs d'un formulaire ont été renseignés, de récupérer les paramètres de mise en évidence des contrôles de formulaire et d'appliquer des restrictions de saisie, telles que des listes de caractères autorisés et des masques de format, aux champs de texte. Ces nouveautés sont particulièrement utiles pour créer des expériences de saisie de données validées et automatiser les processus de soumission des formulaires.La documentation mise à jour de l'API ONLYOFFICE et les journaux de modifications complets sont déjà disponibles sur api.onlyoffice.com. Les versions pour serveur sont accessibles via le site web officiel.