ONLYOFFICE annonce la mise à jour ONLYOFFICE Workspace v12.8.0, avec de nouveaux formats de fichiers supportés et des améliorations du portail pour une meilleure stabilité

Mises à niveau majeures du module Documents

Données Markdown et texte : MD, TSV

MD, TSV Fichiers de diagrammes Visio : VSDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM

VSDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM Formats Hancom Office : HWP, HWPX, HML

Changements généraux du portail et améliorations de la sécurité

Mises à jour de vulnérabilité : des prérequis vulnérables et la version dexécution .NET a été mis à jour pour garantir que votre environnement respecte les normes de sécurité actuelles.

des prérequis vulnérables et la version dexécution .NET a été mis à jour pour garantir que votre environnement respecte les normes de sécurité actuelles. Sécurité du transfert de fichiers : Les développeurs ont corrigé un problème qui permettait auparavant le transfert de fichiers .xml contenant des vulnérabilités XSS.

Les développeurs ont corrigé un problème qui permettait auparavant le transfert de fichiers .xml contenant des vulnérabilités XSS. Améliorations SSL : ONLYOFFICE a aussi corrigé la substitution de domaine lors de la configuration SSL et résolu un problème empêchant les redirections SSL pour les requêtes localhost IPv6.

ONLYOFFICE a aussi corrigé la substitution de domaine lors de la configuration SSL et résolu un problème empêchant les redirections SSL pour les requêtes localhost IPv6. Protection du dossier temporaire : Le portail ne permet plus aux utilisateurs douvrir le contenu des fichiers créés dans le dossier tmp interne.

Validation améliorée : Le système valide correctement les champs « Prénom » et « Nom de famille » lors de la création de profils utilisateurs.

Le système valide correctement les champs « Prénom » et « Nom de famille » lors de la création de profils utilisateurs. Cartes de profil plus claires : Le champ « Groupe » reste visible dans la carte de profil même après quun utilisateur a été bloqué, ce qui facilite grandement les audits.

Le champ « Groupe » reste visible dans la carte de profil même après quun utilisateur a été bloqué, ce qui facilite grandement les audits. Permissions exactes : la méthode files/file/:fileId/share est actualisée pour empêcher le système dessayer de transférer des permissions inexistantes.

la méthode files/file/:fileId/share est actualisée pour empêcher le système dessayer de transférer des permissions inexistantes. Ajustements de linterface : La correction de problèmes daffichage de la barre de défilement arrive pour les listes vides dans Chrome et Edge, et résolve un bug où lespace de travail de projet se bloquait après le rechargement dune page avec un filtre actif.

Résolutions de dépendances Linux : ONLYOFFICE a corrigé des problèmes de dépendances pour CentOS 10 et résolu le problème du package Radicale manquant sur RHEL/CentOS 9.

ONLYOFFICE a corrigé des problèmes de dépendances pour CentOS 10 et résolu le problème du package Radicale manquant sur RHEL/CentOS 9. Corrections de sauvegarde et de restauration : Vous pouvez désormais restaurer avec succès un fichier de sauvegarde dun portail SaaS vers une version serveur sans rencontrer derreur spécifique. De plus, lautorisation 2FA fonctionne correctement après avoir été restaurée sur un autre serveur.

Vous pouvez désormais restaurer avec succès un fichier de sauvegarde dun portail SaaS vers une version serveur sans rencontrer derreur spécifique. De plus, lautorisation 2FA fonctionne correctement après avoir été restaurée sur un autre serveur. Optimisation de la base de données : La valeur max_file_size dans MySQL hérite correctement lors du changement du quota de mémoire du portail.

La valeur max_file_size dans MySQL hérite correctement lors du changement du quota de mémoire du portail. Améliorations des packages et des constructions : Les développeurs ont éliminé des problèmes de noms de packages incorrects, corrigé des liens de téléchargement non disponibles pour Elastic Search, et corrigé les dépendances de construction pour la nouvelle version de debhelper.

Mise à niveau vers ONLYOFFICE Workspace v12.8.0

Ressources utiles



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OnlyOffice est une suite bureautique et une plateforme logicielle collaborative qui propose des éditeurs pour les documents, les feuilles de calcul, les présentations et les fichiers PDF. Le logiciel comprend des applications web, de bureau et mobiles conçues pour la création et l'édition de documents, ainsi que pour le travail collaboratif. OnlyOffice Workspace est une plateforme de productivité intégrée qui combine OnlyOffice Docs avec des modules supplémentaires, notamment la gestion de documents, la gestion de projets, la gestion de la relation client (CRM), la messagerie électronique, le calendrier et un réseau social d'entreprise interne.Les développeurs d'ONLYOFFICE annoncent la mise à jour dONLYOFFICE Workspace qui se concentre sur lélargissement de la compatibilité des documents et le perfectionnement du portail administratif.Le module Documents est le cur de votre espace de travail collaboratif. Dans cette version, les nouveautés se concentrent sur la suppression des barrières de compatibilité afin que votre équipe puisse travailler avec une plus grande variété de fichiers sans interruption.Le partage de fichiers à travers différents systèmes dexploitation et logiciels spécialisés peut souvent entraîner des problèmes de formatage ou des documents illisibles. Pour résoudre ce problème, la gamme de formats de fichiers supportés a été considérablement élargie dans la version 12.8.0.Vous pouvez désormais travailler sans effort avec les formats natifs dApple, y compris Pages, Numbers et Keynote. Cela garantit une collaboration fluide entre les utilisateurs de macOS et les équipes utilisant Windows ou Linux.De plus, le support de plusieurs formats spécialisés et populaires a été ajouté :Ces ajouts signifient que vous passez moins de temps à convertir des fichiers en externe et plus de temps à vous concentrer sur vos projets réels.Les équipes globales ont besoin doutils qui parlent leur langue. ONLYOFFICE a mis à jour les modèles de fichiers vides pour prendre en charge pleinement un éventail plus large de langues. Les modèles nouvellement mis à jour incluent lalbanais (sq-AL), le catalan (ca-ES), le tchèque (cs-CZ), le danois (da-DK), le hongrois (hu-HU), lindonésien (id-ID), le roumain (ro-RO) et lourdou (ur-PK). Cela permet aux utilisateurs internationaux de commencer à créer des documents instantanément dans leurs paramètres de langue natale.Parfois, il faut extraire le texte dune présentation pour une lecture rapide, une édition ou une extraction de données. La version 12.8.0 introduit la possibilité de convertir des fichiers de présentation directement au format TXT. Cette fonctionnalité offre un moyen simple dextraire des données textuelles brutes des présentations sans avoir à copier et coller manuellement chaque diapositive.Un environnement collaboratif nest aussi bon que linfrastructure qui le soutient. Une partie importante de cette mise à jour a été consacrée à corriger les problèmes du portail, à renforcer les protocoles de sécurité et à améliorer ladministration système.La version 12.8.0 comprend des mises à jour critiques pour résoudre déventuels risques de sécurité :Administrer votre équipe devrait être intuitif. La version 12.8 introduit les améliorations pour la gestion des utilisateurs et linterface du portail :Les administrateurs systèmes apprécieront les corrections en coulisse qui facilitent le déploiement et la maintenance dONLYOFFICE Workspace.La version 12.8.0 représente un pas en avant pour rendre votre environnement collaboratif plus polyvalent, sécurisé et stable. En adoptant de nouveaux formats de documents et en renforçant linfrastructure du portail, nous garantissons que votre équipe dispose des meilleurs outils disponibles pour réussir.