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ONLYOFFICE annonce que sa suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs 9.4 est disponible, apportant une mise à jour de la licence et le mode sombre pour les feuilles de calcul

Le , par Daria Lapikhina
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ONLYOFFICE annonce que sa suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs 9.4 est disponible, apportant une mise à jour de la licence et le mode sombre pour les feuilles de calcul

La version 9.4 dONLYOFFICE Docs est désormais disponible et introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment une mise à jour de la licence, un mode sombre pour les tableurs, des lignes horizontales pour une meilleure mise en page, ainsi que de nouveaux thèmes et transitions pour les présentations.

OnlyOffice Docs est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. ONLYOFFICE annonce la sortie de Docs 9.2, une mise à jour majeure de sa suite bureautique. Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités intelligentes et des options de personnalisation pour faciliter lédition de documents, automatiser les tâches répétitives et garantir un contenu toujours précis et professionnel.

La version 9.4 dONLYOFFICE Docs est désormais disponible et introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment une mise à jour de la licence, un mode sombre pour les tableurs, des lignes horizontales pour une meilleure mise en page, ainsi que de nouveaux thèmes et transitions pour les présentations.

Mise à jour de la licence

ONLYOFFICE a mis à jour ses conditions dutilisation afin den garantir la clarté et le respect. Le logiciel est désormais distribué sous licence GNU Affero General Public License v3.0 (AGPLv3), accompagnée de conditions supplémentaires qui doivent être incluses dans toutes les copies et distributions.

Ces conditions mettent laccent sur la mention correcte de la source, les mentions de droits dauteur et le marquage clair des versions modifiées. Bien que la licence autorise les modifications, elle naccorde pas le droit dutiliser les marques de commerce dONLYOFFICE, qui restent soumises à une politique distincte.

Version Community optimisée et sans restriction de connexions

Suite aux retours des utilisateurs, la version communautaire dONLYOFFICE Docs a été optimisée afin doffrir une expérience plus accessible et plus légère. Parmi les principales améliorations annoncées :

  • suppression de la minification du code afin daméliorer sa lisibilité ;
  • architecture simplifiée regroupée en un seul processus ;
  • suppression des dépendances à RabbitMQ et aux bases de données ;
  • réduction de la consommation de ressources et amélioration des performances.

À partir de la version 9.4, la version open source Community supprime également la limite de 20 connexions simultanées.

Lignes horizontales pour une meilleure mise en page

Lune des fonctionnalités régulièrement demandées par la communauté fait son apparition dans cette version.

Les utilisateurs peuvent désormais insérer des lignes horizontales afin de séparer visuellement les sections et améliorer la lisibilité des documents volumineux.



Gestion simplifiée des formulaires

La version 9.4 apporte également plusieurs améliorations à la gestion des formulaires numériques.

Assignation des destinataires et suivi du remplissage

Il est désormais possible dattribuer des destinataires spécifiques et de suivre létat de remplissage directement depuis les éditeurs, sans passer par des étapes externes supplémentaires.


Stockage intelligent des signatures

Lors du remplissage dun champ de signature, la dernière image utilisée est désormais proposée automatiquement par défaut, ce qui réduit les manipulations répétitives lors de la signature de plusieurs documents.

Feuilles de calcul : mode Document sombre

Léditeur de feuilles de calcul introduit un mode Document sombre destiné à améliorer le confort visuel, notamment lors dune utilisation prolongée.

Lorsque le thème sombre global est activé, laffichage des feuilles de calcul peut être adapté avec un fond sombre afin de réduire les reflets et la fatigue visuelle.



Nouveautés pour les présentations

25 nouveaux thèmes prêts à lemploi

Léditeur de présentations intègre 25 nouveaux thèmes conçus pour différents usages professionnels et créatifs.



20 nouvelles transitions entre les diapositives

La version 9.4 ajoute également 20 nouvelles transitions pour les diapositives afin de rendre les présentations plus dynamiques.

Améliorations générales dans la suite

Au-delà des nouveautés spécifiques à chaque éditeur, plusieurs améliorations concernent lensemble de la suite.

Onglet dédié à la conception de graphiques

Les éditeurs web disposent désormais dun onglet spécifique regroupant les paramètres liés aux graphiques afin de simplifier leur personnalisation.



Prise en charge de linterface en croate

La version 9.4 ajoute une prise en charge complète de linterface en croate (hr-HR, Hrvatska).

Options avancées de collage

Les éditeurs de documents, PDF et présentations dans lapplication desktop bénéficient désormais doptions de collage étendues pour le texte enrichi, les tableaux et les contenus multimédias.

Enregistrement manuel sur mobile

Les applications mobiles ONLYOFFICE pour iOS et Android ainsi que la version web mobile intègrent désormais un bouton « Enregistrer » dédié, permettant de désactiver la sauvegarde automatique et denregistrer manuellement les documents.

Nouveautés pour les administrateurs et développeurs

Paramètres WOPI avancés pour SharePoint

Les administrateurs utilisant ONLYOFFICE Docs Enterprise disposent de nouveaux paramètres WOPI dans le panneau dadministration afin daméliorer la compatibilité avec SharePoint.

Améliorations de lAPI et de Doc Builder

La version 9.4 enrichit également lAPI avec de nouvelles méthodes dédiées aux formulaires, aux plugins personnalisés et aux paramètres avancés de paragraphes. De nouvelles classes et méthodes Doc Builder pour la gestion des tableaux formatés ont également été ajoutées.

Disponibilité

Téléchargez la version auto-hébergée dONLYOFFICE Docs 9.4 depuis le site web officiel. Pour les solutions cloud, la nouvelle version sera disponible prochainement.

Liens utiles

Journal des modifications complet

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