ONLYOFFICE annonce que sa suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs 9.4 est disponible, apportant une mise à jour de la licence et le mode sombre pour les feuilles de calcul

La version 9.4 dONLYOFFICE Docs est désormais disponible et introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment une mise à jour de la licence, un mode sombre pour les tableurs, des lignes horizontales pour une meilleure mise en page, ainsi que de nouveaux thèmes et transitions pour les présentations.
OnlyOffice Docs est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. ONLYOFFICE annonce la sortie de Docs 9.2, une mise à jour majeure de sa suite bureautique. Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités intelligentes et des options de personnalisation pour faciliter lédition de documents, automatiser les tâches répétitives et garantir un contenu toujours précis et professionnel.
La version 9.4 dONLYOFFICE Docs est désormais disponible et introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment une mise à jour de la licence, un mode sombre pour les tableurs, des lignes horizontales pour une meilleure mise en page, ainsi que de nouveaux thèmes et transitions pour les présentations.
Mise à jour de la licence
ONLYOFFICE a mis à jour ses conditions dutilisation afin den garantir la clarté et le respect. Le logiciel est désormais distribué sous licence GNU Affero General Public License v3.0 (AGPLv3), accompagnée de conditions supplémentaires qui doivent être incluses dans toutes les copies et distributions.
Ces conditions mettent laccent sur la mention correcte de la source, les mentions de droits dauteur et le marquage clair des versions modifiées. Bien que la licence autorise les modifications, elle naccorde pas le droit dutiliser les marques de commerce dONLYOFFICE, qui restent soumises à une politique distincte.
Version Community optimisée et sans restriction de connexions
Suite aux retours des utilisateurs, la version communautaire dONLYOFFICE Docs a été optimisée afin doffrir une expérience plus accessible et plus légère. Parmi les principales améliorations annoncées :
- suppression de la minification du code afin daméliorer sa lisibilité ;
- architecture simplifiée regroupée en un seul processus ;
- suppression des dépendances à RabbitMQ et aux bases de données ;
- réduction de la consommation de ressources et amélioration des performances.
À partir de la version 9.4, la version open source Community supprime également la limite de 20 connexions simultanées.
Lignes horizontales pour une meilleure mise en page
Lune des fonctionnalités régulièrement demandées par la communauté fait son apparition dans cette version.
Les utilisateurs peuvent désormais insérer des lignes horizontales afin de séparer visuellement les sections et améliorer la lisibilité des documents volumineux.
Gestion simplifiée des formulaires
La version 9.4 apporte également plusieurs améliorations à la gestion des formulaires numériques.
Assignation des destinataires et suivi du remplissage
Il est désormais possible dattribuer des destinataires spécifiques et de suivre létat de remplissage directement depuis les éditeurs, sans passer par des étapes externes supplémentaires.
Stockage intelligent des signatures
Lors du remplissage dun champ de signature, la dernière image utilisée est désormais proposée automatiquement par défaut, ce qui réduit les manipulations répétitives lors de la signature de plusieurs documents.
Feuilles de calcul : mode Document sombre
Léditeur de feuilles de calcul introduit un mode Document sombre destiné à améliorer le confort visuel, notamment lors dune utilisation prolongée.
Lorsque le thème sombre global est activé, laffichage des feuilles de calcul peut être adapté avec un fond sombre afin de réduire les reflets et la fatigue visuelle.
Nouveautés pour les présentations
25 nouveaux thèmes prêts à lemploi
Léditeur de présentations intègre 25 nouveaux thèmes conçus pour différents usages professionnels et créatifs.
20 nouvelles transitions entre les diapositives
La version 9.4 ajoute également 20 nouvelles transitions pour les diapositives afin de rendre les présentations plus dynamiques.
Améliorations générales dans la suite
Au-delà des nouveautés spécifiques à chaque éditeur, plusieurs améliorations concernent lensemble de la suite.
Onglet dédié à la conception de graphiques
Les éditeurs web disposent désormais dun onglet spécifique regroupant les paramètres liés aux graphiques afin de simplifier leur personnalisation.
Prise en charge de linterface en croate
La version 9.4 ajoute une prise en charge complète de linterface en croate (hr-HR, Hrvatska).
Options avancées de collage
Les éditeurs de documents, PDF et présentations dans lapplication desktop bénéficient désormais doptions de collage étendues pour le texte enrichi, les tableaux et les contenus multimédias.
Enregistrement manuel sur mobile
Les applications mobiles ONLYOFFICE pour iOS et Android ainsi que la version web mobile intègrent désormais un bouton « Enregistrer » dédié, permettant de désactiver la sauvegarde automatique et denregistrer manuellement les documents.
Nouveautés pour les administrateurs et développeurs
Paramètres WOPI avancés pour SharePoint
Les administrateurs utilisant ONLYOFFICE Docs Enterprise disposent de nouveaux paramètres WOPI dans le panneau dadministration afin daméliorer la compatibilité avec SharePoint.
Améliorations de lAPI et de Doc Builder
La version 9.4 enrichit également lAPI avec de nouvelles méthodes dédiées aux formulaires, aux plugins personnalisés et aux paramètres avancés de paragraphes. De nouvelles classes et méthodes Doc Builder pour la gestion des tableaux formatés ont également été ajoutées.
Disponibilité
Téléchargez la version auto-hébergée dONLYOFFICE Docs 9.4 depuis le site web officiel. Pour les solutions cloud, la nouvelle version sera disponible prochainement.
Liens utiles
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