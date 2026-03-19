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La version 10.0 du connecteur de la suite bureautique ONLYOFFICE pour Nextcloud est disponible, apportant la conversion en Markdown, la prise en charge du format TSV et la compatibilité avec Nextcloud 33

Le , par Daria Lapikhina
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La version 10.0 du connecteur de la suite bureautique ONLYOFFICE pour Nextcloud est disponible, apportant la conversion en Markdown, la prise en charge du format TSV et la compatibilité avec Nextcloud 33

La suite bureautique collaborative ONLYOFFICE continue dévoluer avec la publication de la version 10.0.0 de son connecteur pour Nextcloud. Le connecteur 10.0.0 intègre la prise en charge de formats supplémentaires introduits dans ONLYOFFICE Docs 9.3. La nouvelle version permet désormais denregistrer des fichiers au format Markdown (.md). Le connecteur introduit également la prise en charge des fichiers TSV (Tab-Separated Values). Ces fichiers peuvent désormais être ouverts pour consultation directement dans léditeur de feuilles de calcul. Cette version assure une compatibilité complète avec Nextcloud 33.

OnlyOffice (anciennement TeamLab) est un logiciel de productivité libre et open source ainsi qu'un écosystème d'applications collaboratives. Il comprend des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme collaborative basée sur des salles. Nextcloud est une suite logicielle client-serveur permettant de créer et d'utiliser des services d'hébergement de fichiers. Elle peut s'intégrer aux suites bureautiques Collabora Online et OnlyOffice. Elle peut être hébergée dans le cloud ou sur site et peut accueillir jusqu'à plusieurs millions d'utilisateurs.

La suite bureautique collaborative ONLYOFFICE continue dévoluer avec la publication de la version 10.0.0 de son connecteur pour Nextcloud. Cette mise à jour apporte une meilleure compatibilité avec la dernière version de la plateforme ainsi quune prise en charge étendue de nouveaux formats de fichiers.

Prise en charge étendue des formats

Le connecteur 10.0.0 intègre la prise en charge de formats supplémentaires introduits dans ONLYOFFICE Docs 9.3. Cette évolution améliore la compatibilité globale lors de louverture et de lédition de différents types de documents directement dans lenvironnement Nextcloud.

Conversion au format Markdown

La nouvelle version permet désormais denregistrer des fichiers au format Markdown (.md).



Le format Markdown est largement utilisé dans la documentation technique, les fichiers README et les workflows de développement. Cette fonctionnalité facilite la conversion de documents en Markdown sans quitter Nextcloud, ce qui peut simplifier le travail des équipes techniques et des éditeurs.

Prise en charge des fichiers TSV

Le connecteur introduit également la prise en charge des fichiers TSV (Tab-Separated Values). Ces fichiers peuvent désormais être ouverts pour consultation directement dans léditeur de feuilles de calcul.



Le format TSV est couramment utilisé pour léchange de données structurées entre systèmes. Cette prise en charge permet de consulter et de manipuler ces fichiers sans conversion préalable.

Compatibilité avec Nextcloud 33

Cette version assure une compatibilité complète avec Nextcloud 33. Les administrateurs peuvent ainsi mettre à jour leur instance Nextcloud tout en conservant une intégration stable avec les éditeurs ONLYOFFICE.

Les utilisateurs peuvent continuer à créer, modifier et collaborer sur des documents directement depuis linterface Nextcloud.

Correction liée aux documents partagés

La mise à jour corrige également un problème pouvant survenir lors de louverture de documents partagés via des liens externes lorsque loption de filigrane était activée.

Disponibilité

Le connecteur ONLYOFFICE 10.0.0 pour Nextcloud est disponible via la boutique dapplications officielle de Nextcloud. Cette mise à jour vise à améliorer la compatibilité et à étendre les possibilités de gestion de documents dans des environnements auto-hébergés.
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