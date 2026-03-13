La suite bureautique mobile ONLYOFFICE Documents 9.3 pour iOS est disponible, introduisant la prise en charge de Liquid Glass et de nouvelles options pour ouvrir et enregistrer des fichiers

La suite bureautique mobile de ONLYOFFICE évolue avec la sortie de la version 9.3 d'ONLYOFFICE Documents pour iOS. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations destinées à faciliter le travail avec des documents sur iPhone et iPad, notamment lors de louverture de fichiers provenant de différentes sources et de lédition de contenus dans plusieurs langues. La version 9.3 introduit la prise en charge de Liquid Glass, permettant une meilleure intégration de lapplication dans lenvironnement visuel récent diOS.
OnlyOffice est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. OnlyOffice est livré soit en tant que SaaS, soit en tant qu'installation pour un déploiement sur un réseau privé. L'accès au système se fait par le biais d'un portail privé en ligne.
La suite bureautique mobile de ONLYOFFICE évolue avec la sortie de la version 9.3 d'ONLYOFFICE Documents pour iOS. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations destinées à faciliter le travail avec des documents sur iPhone et iPad, notamment lors de louverture de fichiers provenant de différentes sources et de lédition de contenus dans plusieurs langues.
Prise en charge de Liquid Glass
La version 9.3 introduit la prise en charge de Liquid Glass, permettant une meilleure intégration de lapplication dans lenvironnement visuel récent diOS. Linterface saligne davantage sur la conception du système, avec un rendu plus cohérent et des interactions plus fluides au sein de lapplication.
Saisie améliorée pour les caractères idéographiques
La mise à jour améliore également la gestion de la saisie de caractères complexes. Il est désormais possible de saisir et de modifier plus facilement des caractères idéographiques dans les documents texte et les présentations.
Cette amélioration vise notamment les utilisateurs travaillant avec des langues telles que le chinois ou le japonais, en offrant une expérience dédition plus stable et plus fluide.
Modification de documents externes
La version 9.3 permet désormais douvrir et de modifier des documents externes sans devoir les importer manuellement dans lapplication.
Cette évolution facilite notamment :
- le traitement de fichiers reçus par e-mail ou via des applications de messagerie ;
- lédition de documents stockés dans des services tiers ;
- la révision rapide de fichiers partagés sans duplication.
Enregistrement de fichiers vers plusieurs destinations
Une nouvelle option permet également denregistrer une copie dun document vers différents emplacements directement depuis léditeur. Parmi les destinations possibles figurent :
- les services de stockage cloud connectés ;
- le stockage interne de lapplication ;
- nimporte quel emplacement de lappareil via le sélecteur de fichiers iOS.
Cette fonctionnalité offre davantage de contrôle sur lorganisation et le partage des documents, quil sagisse dun usage personnel ou professionnel.
Autres améliorations
La mise à jour inclut également diverses optimisations visant à améliorer la navigation, la réactivité et la stabilité de lapplication, notamment lors de louverture ou de la modification de fichiers volumineux ou complexes.
Disponibilité
ONLYOFFICE Documents 9.3 pour iOS est disponible via lApp Store. Lapplication peut être utilisée pour éditer des documents localement sur lappareil ou connectée à différents services cloud pour accéder aux fichiers en ligne.
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