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La suite bureautique mobile ONLYOFFICE Documents 9.3 pour iOS est disponible, introduisant la prise en charge de Liquid Glass et de nouvelles options pour ouvrir et enregistrer des fichiers

Le , par Daria Lapikhina
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La suite bureautique mobile ONLYOFFICE Documents 9.3 pour iOS est disponible, introduisant la prise en charge de Liquid Glass et de nouvelles options pour ouvrir et enregistrer des fichiers

La suite bureautique mobile de ONLYOFFICE évolue avec la sortie de la version 9.3 d'ONLYOFFICE Documents pour iOS. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations destinées à faciliter le travail avec des documents sur iPhone et iPad, notamment lors de louverture de fichiers provenant de différentes sources et de lédition de contenus dans plusieurs langues. La version 9.3 introduit la prise en charge de Liquid Glass, permettant une meilleure intégration de lapplication dans lenvironnement visuel récent diOS.

OnlyOffice est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. OnlyOffice est livré soit en tant que SaaS, soit en tant qu'installation pour un déploiement sur un réseau privé. L'accès au système se fait par le biais d'un portail privé en ligne.

La suite bureautique mobile de ONLYOFFICE évolue avec la sortie de la version 9.3 d'ONLYOFFICE Documents pour iOS. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations destinées à faciliter le travail avec des documents sur iPhone et iPad, notamment lors de louverture de fichiers provenant de différentes sources et de lédition de contenus dans plusieurs langues.

Prise en charge de Liquid Glass

La version 9.3 introduit la prise en charge de Liquid Glass, permettant une meilleure intégration de lapplication dans lenvironnement visuel récent diOS. Linterface saligne davantage sur la conception du système, avec un rendu plus cohérent et des interactions plus fluides au sein de lapplication.



Saisie améliorée pour les caractères idéographiques

La mise à jour améliore également la gestion de la saisie de caractères complexes. Il est désormais possible de saisir et de modifier plus facilement des caractères idéographiques dans les documents texte et les présentations.

Cette amélioration vise notamment les utilisateurs travaillant avec des langues telles que le chinois ou le japonais, en offrant une expérience dédition plus stable et plus fluide.

Modification de documents externes

La version 9.3 permet désormais douvrir et de modifier des documents externes sans devoir les importer manuellement dans lapplication.

Cette évolution facilite notamment :

  • le traitement de fichiers reçus par e-mail ou via des applications de messagerie ;
  • lédition de documents stockés dans des services tiers ;
  • la révision rapide de fichiers partagés sans duplication.


Enregistrement de fichiers vers plusieurs destinations

Une nouvelle option permet également denregistrer une copie dun document vers différents emplacements directement depuis léditeur. Parmi les destinations possibles figurent :

  • les services de stockage cloud connectés ;
  • le stockage interne de lapplication ;
  • nimporte quel emplacement de lappareil via le sélecteur de fichiers iOS.

Cette fonctionnalité offre davantage de contrôle sur lorganisation et le partage des documents, quil sagisse dun usage personnel ou professionnel.

Autres améliorations

La mise à jour inclut également diverses optimisations visant à améliorer la navigation, la réactivité et la stabilité de lapplication, notamment lors de louverture ou de la modification de fichiers volumineux ou complexes.

Disponibilité

ONLYOFFICE Documents 9.3 pour iOS est disponible via lApp Store. Lapplication peut être utilisée pour éditer des documents localement sur lappareil ou connectée à différents services cloud pour accéder aux fichiers en ligne.
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