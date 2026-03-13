La suite bureautique mobile ONLYOFFICE Documents 9.3 pour Android est disponible, introduisant les mentions dans les commentaires et améliorant la recherche

La suite bureautique mobile de ONLYOFFICE évolue avec la sortie de la version 9.3 de ONLYOFFICE Documents pour Android. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations destinées à faciliter lédition et la collaboration sur documents depuis un smartphone ou une tablette. La version 9.3 introduit la possibilité de mentionner dautres utilisateurs directement dans les commentaires dun document. Lorsquun utilisateur est mentionné, il reçoit une notification indiquant que sa participation ou son avis est requis dans le fichier.
OnlyOffice est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. OnlyOffice est livré soit en tant que SaaS, soit en tant qu'installation pour un déploiement sur un réseau privé. L'accès au système se fait par le biais d'un portail privé en ligne.
La suite bureautique mobile de ONLYOFFICE évolue avec la sortie de la version 9.3 de ONLYOFFICE Documents pour Android. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations destinées à faciliter lédition et la collaboration sur documents depuis un smartphone ou une tablette.
Mentions dutilisateurs dans les commentaires
La version 9.3 introduit la possibilité de mentionner dautres utilisateurs directement dans les commentaires dun document. Lorsquun utilisateur est mentionné, il reçoit une notification indiquant que sa participation ou son avis est requis dans le fichier.
Cette fonctionnalité vise à rendre la collaboration plus fluide lors du travail sur des documents partagés.
Recherche améliorée
La fonction de recherche a également été mise à jour afin de permettre de trouver plus rapidement du texte dans les documents, feuilles de calcul et présentations. Lamélioration de cet outil vise à faciliter la navigation dans les fichiers volumineux ou complexes.
Autres améliorations de linterface et des performances
La mise à jour comprend également plusieurs optimisations visant à améliorer lexpérience dutilisation de lapplication :
- nouvelles icônes pour léditeur ;
- menu contextuel amélioré pour un accès plus rapide aux actions principales ;
- ajout du comptage de mots dans léditeur de documents ;
- affichage du nombre dutilisateurs collaborant sur un fichier ;
- améliorations internes pour une meilleure stabilité et de meilleures performances.
Disponibilité
ONLYOFFICE Documents 9.3 pour Android est disponible en téléchargement gratuit pour smartphones et tablettes. Lapplication peut être obtenue via le magasin officiel Google Play ainsi que sur dautres plateformes de distribution comme Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery et Xiaomi GetApps.
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