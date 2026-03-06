La suite bureautique collaborative ONLYOFFICE Docs 9.3 apporte une nouvelle API PDF et étend les capacités de son API JavaScript Office

Une nouvelle API pour la création et la manipulation de fichiers PDF

// create a PDF file with ONLYOFFICE Document Builder builder.CreateFile( "pdf" ) // create a new 'oDocument' variable and get the created PDF document const oDocument = Api.GetDocument() // create a new paragraph for the PDF content const oParagraph = Api.CreateParagraph() // set the paragraph justification to center the text oParagraph.SetJc( "center" ) // add a text containing a single 'Center' word to the paragraph oParagraph.AddText( "Center" ) // push the paragraph to the document oDocument.Push(oParagraph) // save the resulting PDF document as a file in the .pdf format with the 'example.pdf' name and close it builder.SaveFile( "pdf" , "example.pdf" ) builder.CloseFile()

De nouvelles méthodes pour lAPI JavaScript Office

Améliorations pour les formulaires

Capacités étendues pour les dessins et annotations

// Creates a shape with a colored border and retrieves its fill properties. let worksheet = Api.GetActiveSheet(); let fill = Api.CreateSolidFill(Api.CreateRGBColor( 255 , 200 , 100 )); let stroke = Api.CreateStroke( 2 * 36000 , Api.CreateSolidFill(Api.CreateRGBColor( 0 , 0 , 255 ))); let shape = worksheet.AddShape( "rect" , 60 * 36000 , 40 * 36000 , fill, stroke, 3 , 0 , 2 , 2 ); let strokeObj = shape.GetLine(); if (strokeObj) { let strokeFill = strokeObj.GetFill(); if (strokeFill) { worksheet.GetRange( "A1" ).SetValue( "Stroke fill type: " + strokeFill.GetType()); } }



Contrôle avancé des graphiques et des tableaux

Autres améliorations de lAPI JavaScript

nouvelles méthodes pour la gestion des filtres, de lAutoFilter et de la validation des données dans les feuilles de calcul ;

gestion programmatique des notes de bas de page et des notes de fin dans les documents ;

contrôle amélioré des liens hypertextes et des transitions entre les diapositives dans les présentations.



window .Asc.plugin.executeMethod ( "IsFormSigned" , [], function(isSigned) { console .log ( "Form is signed: " + isSigned); });

window .Asc.plugin.executeMethod ( "SetMacros" , [ JSON .stringify (Content)], function () { window .Asc.plugin.executeCommand ( "close" , "" ); });



ONLYOFFICE est une suite logicielle de productivité. La suite comprend des applications pour le traitement de texte (Document Editor), les feuilles de calcul (Spreadsheet Editor), les présentations (Presentation Editor), la visualisation et l'édition de fichiers PDF (PDF Viewer and Editor), la création de formulaires et la visualisation de diagrammes. Elle prend en charge nativement les formats Office Open XML (.docx, .xlsx, .pptx, etc.).ONLYOFFICE est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, et des applications mobiles pour iOS et Android. La suite s'intègre également à des plateformes telles que Nextcloud, ownCloud, Seafile et Confluence.La suite bureautique collaborative de ONLYOFFICE continue dévoluer avec la sortie de la version 9.3 de ONLYOFFICE Docs. Cette mise à jour introduit plusieurs améliorations destinées aux développeurs, notamment une nouvelle API PDF et de nombreuses extensions pour lAPI JavaScript Office, afin de faciliter lintégration et lautomatisation des éditeurs dans des applications tierces.Lune des principales nouveautés de cette version est lintroduction dune API PDF dédiée. Cet ensemble doutils permet de créer et de manipuler des documents PDF par programmation.Grâce à cette API, il devient possible de générer des fichiers PDF complexes à partir de zéro en y ajoutant différents éléments comme du texte, des images, des tableaux ou des formes. LAPI offre également un contrôle détaillé sur la structure du document, la gestion des pages ou encore le formatage du contenu.Ces capacités ouvrent de nouvelles perspectives pour lautomatisation de la génération de documents et le développement de solutions personnalisées reposant sur le format PDF.Consultez lexemple de code permettant de créer un nouveau fichier PDF :La version 9.3 introduit également de nombreuses extensions pour lAPI JavaScript Office, avec de nouvelles méthodes réparties dans différents modules afin daméliorer lautomatisation et linteraction avec les documents.Plusieurs méthodes ont été ajoutées pour faciliter la gestion programmatique des formulaires. Elles permettent notamment de manipuler différents types de champs tels que les boutons, les cases à cocher, les listes déroulantes ou les champs de texte. Ces évolutions rendent possible la création dynamique de formulaires et lintégration de solutions avancées de collecte de données.LAPI liée aux dessins et aux annotations a également été enrichie. De nouvelles méthodes permettent un contrôle plus précis des formes, des géométries et des propriétés visuelles comme les remplissages ou les contours.Ces améliorations concernent notamment la gestion des annotations (curseur, cercle, surlignage, encre), des chemins géométriques ainsi que des propriétés graphiques comme les dégradés et les couleurs.Exemple dutilisation de la méthode ApiStroke/GetFill dans lAPI du tableur :Le travail avec les graphiques et les tableaux bénéficie également de nouvelles méthodes, notamment via les modules ApiChart et ApiTable. Ces ajouts offrent un contrôle programmatique plus fin pour la création et la modification déléments visuels et de structures de données dans les documents.Plusieurs autres fonctionnalités ont été introduites dans lAPI :Des évolutions pour lAPI des plugins et des macrosLAPI dédiée aux plugins et aux macros bénéficie également daméliorations importantes dans la version 9.3. Ces évolutions visent à offrir davantage de possibilités pour étendre les fonctionnalités des éditeurs ONLYOFFICE, automatiser des flux de travail et créer des extensions personnalisées.Par exemple, la méthode IsFormSigned permet de vérifier si un formulaire a été signé :La nouvelle API de macros pour léditeur PDF permet quant à elle dajouter, de supprimer ou de modifier différents éléments dun document PDF, notamment les pages, les formulaires, les annotations, les formes, les tableaux, les images et les graphiques.Exemple dutilisation de la méthode SetMacros :