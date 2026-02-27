La suite bureautique gratuite ONLYOFFICE Desktop Editors 9.3 est disponible avec un affichage multipage, un outil Solveur pour les feuilles de calcul, et de nouvelles intégrations cloud

La suite bureautique de ONLYOFFICE évolue avec la sortie de Desktop Editors 9.3, une mise à jour qui apporte sur poste de travail plusieurs fonctionnalités introduites dans la version en ligne, ainsi que des améliorations spécifiques aux environnements de bureau.
ONLYOFFICE Desktop Editors est une suite bureautique gratuite qui combine des éditeurs de texte, de feuilles de calcul, de présentations, de PDF et un visualiseur de diagrammes. L'application permet de créer, d'afficher et de modifier des documents stockés sur votre PC ou Mac Windows/Linux sans connexion Internet. Elle est entièrement compatible avec les formats Office Open XML : .docx, .xlsx, .pptx.
La suite bureautique de ONLYOFFICE évolue avec la sortie de Desktop Editors 9.3, une mise à jour qui apporte sur poste de travail plusieurs fonctionnalités introduites dans la version en ligne, ainsi que des améliorations spécifiques aux environnements de bureau. Cette version concerne les utilisateurs Windows, Linux et macOS et vise à rendre le travail hors ligne plus fluide tout en renforçant lintégration avec des services externes.
Un affichage multipage pour faciliter la relecture
Lune des évolutions les plus attendues concerne la gestion des documents longs. Desktop Editors 9.3 permet désormais dafficher plusieurs pages côte à côte, ce qui simplifie la relecture, la comparaison de contenu et les ajustements de mise en page.
Cette option est accessible depuis longlet Affichage ou directement via la barre détat.
Un outil Solveur pour les feuilles de calcul
Le tableur intègre désormais un outil Solveur permettant de déterminer une valeur optimale (maximum ou minimum) pour une formule donnée. Cette fonctionnalité sadresse notamment aux utilisateurs travaillant sur des modèles danalyse, de planification ou doptimisation.
Elle est disponible dans longlet Données.
Nouvelles options de signature pour les formulaires PDF
La signature de formulaires PDF devient plus flexible grâce à un champ de signature mis à jour. En plus de limport dimages, les utilisateurs peuvent :
- taper leur signature avec la police de leur choix ;
- dessiner directement la signature à laide dune souris ou dun écran tactile.
Il est également possible de supprimer larrière-plan blanc dune image de signature afin den améliorer la lisibilité. Cette évolution facilite la finalisation de documents sans recourir à des outils tiers.
Modification des PDF protégés par mot de passe
Desktop Editors 9.3 permet de déverrouiller et modifier des fichiers PDF protégés, à condition de disposer du mot de passe. Une fois le document ouvert, il suffit de passer en mode Édition pour effectuer les modifications nécessaires.
Des présentations plus dynamiques avec les GIF
Léditeur de présentations prend désormais en charge laffichage des animations GIF en mode diaporama. Les diapositives peuvent ainsi intégrer des éléments visuels animés sans nécessiter de conversion en vidéo.
Prise en charge de plusieurs fenêtres sous macOS
Les utilisateurs macOS peuvent maintenant ouvrir différents fichiers dans des fenêtres distinctes. Cela facilite le travail simultané sur plusieurs documents, feuilles de calcul ou présentations, avec une organisation plus proche des usages natifs du système.
Loption correspondante est disponible dans les paramètres de la fenêtre de démarrage.
Intégration de nouveaux services cloud
La version 9.3 introduit la connexion directe à Box et Dropbox. Ces intégrations permettent daccéder aux fichiers stockés sur ces plateformes et de les gérer sans quitter lapplication de bureau, en complément des autres solutions déjà prises en charge.
Améliorations supplémentaires de productivité
Parmi les autres évolutions notables :
- gestion avancée des liens et modification des polices dans les PDF ;
- nouvel onglet dédié aux en-têtes et pieds de page dans les documents texte ;
- sélection de texte améliorée à la souris ;
- bibliothèque de formules enrichie et prise en charge des tableaux dynamiques dans les feuilles de calcul ;
- ajout de liens hypertextes vers des images ou des formes ;
- enregistrement possible au format Markdown (.md) ;
- ouverture de fichiers TSV ;
- possibilité dépingler fichiers et dossiers importants dans lécran daccueil pour un accès rapide ;
- impression facilitée des diagrammes via un panneau dédié.
Disponibilité
ONLYOFFICE Desktop Editors 9.3 est disponible en téléchargement pour les environnements de bureau. Cette mise à jour renforce la convergence entre la version web et lapplication locale, tout en ajoutant des capacités attendues pour un usage professionnel hors ligne.
Télécharger
