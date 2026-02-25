La suite bureautique ONLYOFFICE Docs 9.3 est disponible avec plus de 30 nouveautés, un éditeur PDF enrichi, une mise en page améliorée pour les documents textes et de nouvelles capacités pour les tableurs

La dernière version dONLYOFFICE Docs, numérotée 9.3, est désormais disponible. Cette mise à jour majeure introduit plus de 30 nouvelles fonctionnalités, de nombreuses optimisations de performances ainsi que plus de 500 corrections de bugs. Elle concerne lensemble de la suite, avec des évolutions notables pour les PDF, les documents texte, les feuilles de calcul et les présentations.
OnlyOffice Docs est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. La dernière version dONLYOFFICE Docs, numérotée 9.3, est désormais disponible. Cette mise à jour majeure introduit plus de 30 nouvelles fonctionnalités, de nombreuses optimisations de performances ainsi que plus de 500 corrections de bugs. Elle concerne lensemble de la suite, avec des évolutions notables pour les PDF, les documents texte, les feuilles de calcul et les présentations.
Des options de signature étendues pour les formulaires PDF
La gestion des signatures dans les formulaires PDF a été repensée pour offrir une expérience plus souple. En plus de limport dimages, les utilisateurs peuvent désormais :
- saisir une signature sous forme de texte avec une police manuscrite ;
- dessiner directement leur signature à la souris ou via un écran tactile.
Dans lédition Enterprise, les administrateurs peuvent également téléverser un certificat de signature depuis le panneau dadministration afin dapposer des signatures numériques fiables sur les documents soumis.
De nouveaux outils pour lédition de PDF
Travailler avec des fichiers PDF est une réalité quotidienne pour de nombreux professionnels. Dans cette version, nous nous sommes efforcés de rendre la gestion des fichiers PDF plus flexible et plus sécurisée.
Modification de fichiers protégés par mot de passe. Déverrouillez et modifiez directement les fichiers PDF protégés si vous disposez du mot de passe.
Gestion des liens. Créez et modifiez facilement des liens vers des ressources externes ou des pages internes. Ces liens restent actifs même en mode Commentaires.
La version 9.3 renforce nettement les capacités de léditeur PDF avec :
- lhistorique des versions pour les PDF ;
- la modification des polices intégrées ;
- des options de biffure plus accessibles ;
- de nouveaux paramètres dimpression ;
- la prise en charge des macros dans les PDF ;
- linsertion de champs ajustables dans les tableaux lors de la création de formulaires.
Documents texte : une collaboration et une mise en page améliorées
La rédaction et la modification de documents sont désormais plus fluides grâce à des fonctionnalités très demandées qui améliorent à la fois la concentration individuelle et la collaboration en équipe.
Affichage en plusieurs pages. Examinez plus efficacement les mises en page en affichant plusieurs pages côte à côte.
Commentaires améliorés. La collaboration est plus claire que jamais. Les commentaires sont désormais associés à des couleurs uniques pour chaque utilisateur afin de permettre une identification instantanée. Les points de départ et darrivée exacts du texte commenté saffichent afin que le contexte ne soit jamais perdu.
Léditeur de documents introduit aussi plusieurs fonctionnalités attendues :
- visualisation plus précise des portions de texte commentées ;
- un onglet dédié pour les en-têtes et pieds de page ;
- une sélection de texte accélérée via double et triple clic.
Ces améliorations visent à rendre la révision de documents longs plus fluide, notamment dans les environnements collaboratifs.
Feuilles de calcul : performances accrues et nouvel outil Solveur
Le tableur bénéficie doptimisations importantes, en particulier lors de louverture de fichiers volumineux (supérieurs à 3 Mo), avec un rendu initial nettement plus rapide.
Parmi les nouveautés fonctionnelles :
- un outil Solveur basé sur la méthode Simplex pour résoudre des problèmes linéaires directement dans la feuille ;
- de nouvelles fonctions dexpressions régulières : REGEXTEST, REGEXREPLACE et REGEXEXTRACT ;
- la prise en charge des tableaux dynamiques avec propagation automatique des résultats ;
- un bouton de format unifié pour gérer plus facilement lignes, colonnes et feuilles.
Des améliorations supplémentaires concernent la fonction COUNTIF, le fractionnement de texte avec plusieurs séparateurs et la lisibilité des commentaires résolus.
Présentations : prise en charge des GIF animés
Léditeur de présentations permet désormais dintégrer des animations GIF directement en mode diaporama, sans recourir à des vidéos externes. Cette évolution facilite la création de supports visuels plus dynamiques.
Améliorations transversales à toute la suite
La mise à jour introduit également plusieurs évolutions communes à tous les éditeurs :
- ajout de liens hypertextes sur des images, formes ou groupes dobjets ;
- enregistrement de macros élargi ;
- export des fichiers au format Markdown (.md) ;
- ouverture des fichiers TSV pour analyse rapide de données tabulaires.
Nouveaux paramètres pour les administrateurs
Le panneau dadministration dONLYOFFICE Docs Enterprise senrichit avec :
- des outils pour finaliser plus rapidement la configuration serveur ;
- lexécution simplifiée des scripts de certificat HTTPS ;
- des commandes rapides darrêt du serveur ;
- une gestion avancée des polices personnalisées ;
- un téléversement facilité des licences ;
- un accès détaillé aux statistiques par locataire.
Disponibilité
La version auto-hébergée dONLYOFFICE Docs 9.3 peut être téléchargée dès maintenant, tandis que son déploiement dans les offres cloud est annoncé prochainement.
