ONLYOFFICE annonce que sa suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs 9.3 arrive bientôt et organise un webinaire gratuit le 24 février pour présenter toutes les dernières fonctionnalités et améliorations

La nouvelle version des éditeurs ONLYOFFICE Docs v9.3, sera bientôt disponible. Léquipe ONLYOFFICE organise un webinaire gratuit pour présenter toutes les dernières fonctionnalités et améliorations.
Détails du webinaire
- Date : mardi 24 février 2026
- Heure : 13h00 CET (heure dEurope centrale)
- Où : chaîne YouTube ONLYOFFICE
Agenda
- Présentation complète de la version 9.3 : édition PDF améliorée, nouvelles options de signature pour les formulaires PDF, affichage en plusieurs pages pour les documents texte, prise en charge du publipostage dans les éditeurs de bureau, et bien plus encore.
- Démonstrations en direct des nouvelles fonctionnalités.
Lagenda peut évoluer jusquau début du webinaire.
Posez une question et obtenez 50 % de réduction sur ONLYOFFICE Docs Home Server
Avant le webinaire, les utilisateurs peuvent soumettre une question sur ONLYOFFICE Docs 9.3 et bénéficier de 50 % de réduction sur la version Home Server.
Comment faire :
Sinscrire au webinaire et soumettre la question via le formulaire dinscription.
OU
Envoyer la question par e-mail à marketing@onlyoffice.com avec pour objet « Question sur Docs 9.3 ».
ONLYOFFICE Docs Home Server est une version auto-hébergée pour un usage personnel, permettant dintégrer les éditeurs dans la plateforme de son choix.
Votre avis compte
Les développeurs ONLYOFFICE invitent les utilisateurs à partager leurs idées pour de nouvelles fonctionnalités, intégrations ou améliorations. Vos retours contribuent à rendre lexpérience encore meilleure.
