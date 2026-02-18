IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

ONLYOFFICE annonce que sa suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs 9.3 arrive bientôt et organise un webinaire gratuit le 24 février pour présenter toutes les dernières fonctionnalités et améliorations

Le , par Daria Lapikhina
0 commentaire

0PARTAGES

2  0 
ONLYOFFICE annonce que sa suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs 9.3 arrive bientôt et organise un webinaire gratuit le 24 février pour présenter toutes les dernières fonctionnalités et améliorations

La nouvelle version des éditeurs ONLYOFFICE Docs v9.3, sera bientôt disponible. Léquipe ONLYOFFICE organise un webinaire gratuit pour présenter toutes les dernières fonctionnalités et améliorations. Avant le webinaire, les utilisateurs peuvent soumettre une question sur ONLYOFFICE Docs 9.3 et bénéficier de 50 % de réduction sur la version Home Server. Les développeurs ONLYOFFICE invitent les utilisateurs à partager leurs idées pour de nouvelles fonctionnalités, intégrations ou améliorations. Vos retours contribuent à rendre lexpérience encore meilleure.

OnlyOffice Docs est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. ONLYOFFICE annonce la sortie de Docs 9.2, une mise à jour majeure de sa suite bureautique. Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités intelligentes et des options de personnalisation pour faciliter lédition de documents, automatiser les tâches répétitives et garantir un contenu toujours précis et professionnel.

La nouvelle version des éditeurs ONLYOFFICE Docs v9.3, sera bientôt disponible. Léquipe ONLYOFFICE organise un webinaire gratuit pour présenter toutes les dernières fonctionnalités et améliorations.


Détails du webinaire

  • Date : mardi 24 février 2026
  • Heure : 13h00 CET (heure dEurope centrale)
  • Où : chaîne YouTube ONLYOFFICE


Agenda

  • Présentation complète de la version 9.3 : édition PDF améliorée, nouvelles options de signature pour les formulaires PDF, affichage en plusieurs pages pour les documents texte, prise en charge du publipostage dans les éditeurs de bureau, et bien plus encore.
  • Démonstrations en direct des nouvelles fonctionnalités.

Lagenda peut évoluer jusquau début du webinaire.

S'INSCRIRE

Posez une question et obtenez 50 % de réduction sur ONLYOFFICE Docs Home Server

Avant le webinaire, les utilisateurs peuvent soumettre une question sur ONLYOFFICE Docs 9.3 et bénéficier de 50 % de réduction sur la version Home Server.

Comment faire :

Sinscrire au webinaire et soumettre la question via le formulaire dinscription.

OU

Envoyer la question par e-mail à marketing@onlyoffice.com avec pour objet « Question sur Docs 9.3 ».

ONLYOFFICE Docs Home Server est une version auto-hébergée pour un usage personnel, permettant dintégrer les éditeurs dans la plateforme de son choix.

Votre avis compte

Les développeurs ONLYOFFICE invitent les utilisateurs à partager leurs idées pour de nouvelles fonctionnalités, intégrations ou améliorations. Vos retours contribuent à rendre lexpérience encore meilleure.

Partager votre avis
Vous avez lu gratuitement 896 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème