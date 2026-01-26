Regardez les webinaires de ONLYOFFICE : Accédez au webinaire sur les nouvelles intégrations de la suite logicielle de productivité ONLYOFFICE et découvrez les meilleures façons de travailler avec ONLYOFFICE



ONLYOFFICE est une suite logicielle de productivité. La suite comprend des applications pour le traitement de texte (Document Editor), les feuilles de calcul (Spreadsheet Editor), les présentations (Presentation Editor), la visualisation et l'édition de fichiers PDF (PDF Viewer and Editor), la création de formulaires et la visualisation de diagrammes. Elle prend en charge nativement les formats Office Open XML (.docx, .xlsx, .pptx, etc.).ONLYOFFICE est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, et des applications mobiles pour iOS et Android. La suite s'intègre également à des plateformes telles que Nextcloud, ownCloud, Seafile et Confluence.Le 29 janvier 2026, ONLYOFFICE a organisé un webinaire instructif pour découvrir les derniers développements en matière d'intégrations ONLYOFFICE. Le webinaire est maintenant disponible en rediffusion.Découvrez les toutes dernières fonctionnalités conçues pour améliorer vos flux de travail et explorez les mises à jour passionnantes qui rendent la connexion d'ONLYOFFICE à vos plateformes préférées encore plus fluide. Que vous cherchiez à booster votre productivité, à améliorer la collaboration ou à rationaliser vos processus, cette session vous fournira des informations précieuses et des conseils pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti des intégrations ONLYOFFICE. Ne manquez pas cette occasion et restez à la pointe de l'actualité avec les dernières nouvelles et mises à jour !