La suite bureautique gratuite ONLYOFFICE Desktop Editors est désormais disponible pour Linux ARM, y compris Ubuntu, Fedora, OpenSUSE et dautres distributions

Bonne nouvelle pour les utilisateurs Linux sur appareils ARM ! Lapplication de bureau gratuite ONLYOFFICE Desktop Editors est désormais disponible pour Linux sur architecture ARM, y compris Ubuntu, Fedora, OpenSUSE et dautres distributions.
OnlyOffice est une suite logicielle de productivité développée par Ascensio System SIA, une société de logiciels lettone fondée en 2009. La suite comprend des applications pour le traitement de texte (Document Editor), les feuilles de calcul (Spreadsheet Editor), les présentations (Presentation Editor), la visualisation et l'édition de fichiers PDF (PDF Viewer and Editor), la création de formulaires et la visualisation de diagrammes. Elle prend en charge nativement les formats Office Open XML (.docx, .xlsx, .pptx, etc.).
OnlyOffice est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux et des applications mobiles pour iOS et Android. La suite s'intègre également à des plateformes telles que Nextcloud, ownCloud, Seafile et Confluence. Le client de bureau utilise le Chromium Embedded Framework.
Récemment, ONLYOFFICE annonce que lapplication de bureau gratuite ONLYOFFICE Desktop Editors est désormais disponible pour Linux sur architecture ARM, y compris Ubuntu, Fedora, OpenSUSE et dautres distributions. Avec ladoption croissante des appareils Linux basés sur ARM, les utilisateurs peuvent désormais installer ONLYOFFICE Desktop Editors en mode natif et profiter de performances stables, de fonctionnalités complètes et de lédition de documents hors ligne.
Pourquoi la prise en charge native de Linux ARM est importante
Les appareils Linux ARM gagnent en popularité en raison de plusieurs avantages clés :
- efficacité énergétique améliorée
- durée de vie prolongée de la batterie
- conceptions matérielles silencieuses
- réveil rapide et démarrage instantané
- processeurs ARM efficaces adaptés au travail quotidien
Comment installer ONLYOFFICE Desktop Editors sur Ubuntu ARM
Pour les utilisateurs dUbuntu sur ARM64, linstallation de ONLYOFFICE Desktop Editors est rapide et simple :
- Ouvrir la page de téléchargement dONLYOFFICE Desktop Editors et faire défiler jusquà la section Linux.
- Télécharger le paquet ARM64 (.deb) pour Ubuntu.
- Ouvrir le terminal et se rendre dans le dossier contenant le fichier téléchargé.
- Installer le paquet DEB avec apt :
Code :
|Sélectionner tout
sudo apt install path_to_deb_file
Ou installer avec dpkg :
Code :
|Sélectionner tout
sudo dpkg -i path_to_deb_file
Des instructions dinstallation détaillées sont disponibles dans le Centre daide dONLYOFFICE.
À propos dONLYOFFICE Desktop Editors
ONLYOFFICE Desktop Editors est une suite bureautique gratuite et open source pour Windows, Linux et macOS. Elle comprend des éditeurs puissants pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les PDF et les formulaires, avec une prise en charge complète des formats courants tels que DOCX, XLSX, PPTX, ODT, CSV et PDF.
Avec ONLYOFFICE Desktop Editors, les utilisateurs peuvent :
créer et modifier des documents, des feuilles de calcul, des présentations et des formulaires à remplir
afficher, annoter, modifier et convertir des fichiers PDF
créer des graphiques et visualiser des données
utiliser des modèles de formulaires prêts à lemploi ou personnalisés
protéger les fichiers à laide de mots de passe, de filigranes et de signatures numériques
étendre les fonctionnalités grâce à des plugins tels que DeepL, LanguageTool, draw.io, Jitsi, etc.
travailler entièrement hors ligne ou se connecter à des plateformes cloud telles que ONLYOFFICE DocSpace, Nextcloud, ownCloud, Seafile, Liferay ou Moodle
utiliser les outils dIA intégrés et lagent IA pour résumer, traduire, réécrire du texte, générer des idées et interagir avec des documents grâce au langage naturel
Essayez ONLYOFFICE Desktop Editors sur Linux ARM
Pour les utilisateurs Linux sur du matériel ARM, ONLYOFFICE Desktop Editors offre désormais une expérience bureautique native, rapide et fiable, adaptée à leur plateforme.
OBTENIR DESKTOP EDITORS
