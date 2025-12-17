ONLYOFFICE présente les mises à jour décembre 2025 de lAPI ONLYOFFICE pour développeurs : extension de l'API Javascript Office et mises à jour du SDK DocSpace

ONLYOFFICE publie une importante série de mises à jour de son API en décembre 2025, en parallèle de la sortie dONLYOFFICE Docs 9.2. Ces évolutions concernent principalement lAPI JavaScript Office, le développement de plugins, les macros et le SDK DocSpace, avec pour objectif de donner aux développeurs un contrôle plus fin sur les documents et une meilleure cohérence entre les éditeurs.
ONLYOFFICE est une suite logicielle de productivité. La suite comprend des applications pour le traitement de texte (Document Editor), les feuilles de calcul (Spreadsheet Editor), les présentations (Presentation Editor), la visualisation et l'édition de fichiers PDF (PDF Viewer and Editor), la création de formulaires et la visualisation de diagrammes. Elle prend en charge nativement les formats Office Open XML (.docx, .xlsx, .pptx, etc.).
ONLYOFFICE est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, et des applications mobiles pour iOS et Android. La suite s'intègre également à des plateformes telles que Nextcloud, ownCloud, Seafile et Confluence.
Extension majeure de lAPI JavaScript Office
LAPI JavaScript Office senrichit de nombreuses méthodes couvrant la gestion des formulaires, le formatage du texte et la navigation dans les documents.
Manipulation améliorée des formulaires
Méthodes CheckBoxForm. Pour gérer dynamiquement les étiquettes des cases à cocher dans lAPI Form et lAPI Text Document :
- ApiCheckBoxForm/GetLabel
- ApiCheckBoxForm/SetLabel
Gestion du cycle de vie et des identifiants. La manière dont vous interagissez avec les objets de formulaire a été normalisée. De nouvelles méthodes Delete et GetInternalId ont été ajoutées pour pratiquement tous les types de formulaires dans lAPI Formulaire et lAPI Document texte. Cela inclut :
- ApiCheckBoxForm
- ApiComboBoxForm
- ApiComplexForm
- ApiDateForm
- ApiFormBase
- ApiPictureForm
- ApiTextForm
Ce contrôle granulaire permet dobtenir un code plus propre lors de la gestion de formulaires dynamiques, en vous permettant de supprimer des éléments ou de les référencer par des identifiants internes de manière programmatique.
Méthodes de paragraphe pour les API de présentations et de feuilles de calcul
Lune des principales nouveautés de cette mise à jour est lextension des méthodes ApiParagraph aux API de présentations et de feuille de calculs. Auparavant, la manipulation approfondie des paragraphes relevait principalement du domaine de lAPI de document texte. Désormais, vous pouvez appliquer des mises en forme de texte enrichi et des modifications structurelles directement dans les diapositives et les feuilles de calcul.
- Structure : InsertParagraph, Push, Last, GetLastRunWithText.
- Mise en forme : SetBold, SetItalic, SetUnderline, SetStrikeout, SetDoubleStrikeout, SetCaps, SetSmallCaps.
- Style : SetColor, SetFontSize, SetFontFamily, SetSpacing.
- Propriétés : GetFontNames, SetTextPr.
- Données : ToJSON, GetInternalId.
Cela uniformise lexpérience développeur entre les différents éditeurs, rendant votre code plus réutilisable, que vous génériez un rapport dans un document ou que vous formatiez une zone de texte dans une présentation.
Aides à la conversion dunités
Le traitement des mesures dans Office Open XML nécessite souvent une conversion entre les unités métriques anglaises (EMU) et les unités standards. Nous avons ajouté des méthodes daide aux API de présentations, de feuilles de calcul et de documents texte afin de simplifier cette opération :
- Api/EmusToMillimeters
- Api/MillimetersToEmus
Navigation et accès au contenu
Pour lAPI de documents texte, nous avons amélioré le déplacement du curseur et linsertion de contenu, ce qui est crucial pour les macros qui automatisent la saisie ou lédition :
- ApiDocument/MoveCursorDown, MoveCursorLeft, MoveCursorRight, MoveCursorUp
- ApiDocument/EnterText
- ApiDocument/InsertParagraphBreak
De plus, laccès au contenu des présentations et des feuilles de calcul est facilité grâce aux nouvelles méthodes ApiDocumentContent telles que GetAllParagraphs, GetCurrentParagraph et GetText.
Consulter la liste complète des nouvelles méthodes
Plugins pour Docs : une meilleure expérience de développement
La création de plugins ne se limite pas au code ; elle concerne également lexpérience du développeur et linterface utilisateur finale.
Tutoriels de débogage
Nous avons ajouté une nouvelle sous-section Débogage à nos tutoriels pour les éditeurs Web et de bureau. Ces guides vous aideront à dépanner vos plugins plus rapidement et plus efficacement.
Cohérence de linterface utilisateur
- Icônes : nous avons mis à jour la page Icônes du plugin avec les meilleures pratiques. Lajout dicônes est une petite étape qui améliore considérablement la convivialité et rend votre interface intuitive.
- Thèmes : une nouvelle page « Comment personnaliser les thèmes » explique comment votre plugin peut détecter le thème actuel de léditeur et réagir en conséquence. Cela garantit que votre plugin a un aspect natif, que lutilisateur soit en mode sombre ou en mode clair.
Dépannage de la localisation
Nous avons ajouté une section Dépannage à la page Localisation afin de vous aider à résoudre les problèmes courants rencontrés lors de la traduction de vos plugins destinés à un public international.
Mises à jour du SDK DocSpace
Pour les développeurs qui intègrent notre plateforme de collaboration en salle DocSpace, le SDK JavaScript a été mis à jour. La structure de la documentation a été refondue et est désormais générée automatiquement à partir des fichiers provenant directement de DocSpace, ce qui garantit que la référence que vous consultez est toujours synchronisée avec le code réel.
Améliorations apportées au site de documentation API
Nous améliorons constamment le site de documentation API afin de le rendre plus rapide et plus facile à utiliser.
- Moteur : nous avons mis à jour Docusaurus vers la version 3.9.2.
- Mode thème système : le site de documentation prend désormais en charge la détection du thème système, en respectant vos préférences dOS pour le mode sombre ou clair.
- Utilisation et localisation : nous avons repensé la page daccueil de la documentation et amélioré la documentation en chinois, notamment la section Éditeurs de bureau entièrement traduite.
Conclusion
Les mises à jour API de décembre 2025 renforcent la position dONLYOFFICE comme plateforme orientée développeurs. Avec un contrôle étendu sur les formulaires, une API de mise en forme unifiée entre les éditeurs, des outils de développement de plugins améliorés et une documentation modernisée, cette version facilite la création dintégrations, de macros et dextensions avancées autour dONLYOFFICE Docs et DocSpace.
