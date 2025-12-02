La solution collaborative en ligne ONLYOFFICE DocSpace 3.6 est disponible, introduisant des agents IA pour une assistance intelligente de nouvelle génération

ONLYOFFICE annonce la sortie de DocSpace 3.6 une mise à jour majeure qui introduit des agents IA et plus de 20 améliorations de la plateforme pour optimiser la productivité et rationaliser les flux de travail. Cette nouvelle version propose une assistance intelligente directement intégrée aux tâches quotidiennes et permet aux utilisateurs de tirer parti de lintelligence artificielle pour gérer fichiers, projets et communications.
ONLYOFFICE DocSpace est la solution en ligne d'OnlyOffice qui permet aux équipes de collaborer facilement grâce à des salles personnalisables, de modifier le contenu partagé en temps réel, de travailler plus rapidement avec des assistants d'IA, tout en protégeant les données d'entreprise sensibles. ONLYOFFICE annonce la sortie de DocSpace 3.6, une mise à jour majeure qui introduit des agents IA et plus de 20 améliorations de la plateforme pour optimiser la productivité et rationaliser les flux de travail. Cette nouvelle version propose une assistance intelligente directement intégrée aux tâches quotidiennes et permet aux utilisateurs de tirer parti de lintelligence artificielle pour gérer fichiers, projets et communications.
Agents IA : loutil phare de DocSpace 3.6
La nouveauté principale de cette version est larrivée des agents IA. Ces assistants peuvent être configurés pour répondre à des besoins spécifiques et offrent une aide directe dans une section dédiée de DocSpace. Les utilisateurs peuvent poser des questions, donner des instructions ou demander à lIA dexécuter certaines tâches.
Les agents IA permettent notamment de :
- analyser des fichiers pour vérifier leur exactitude, suggérer des améliorations ou résumer les points clés ;
- générer du contenu textuel ou des idées pour les projets et communications ;
- rechercher des informations sur le Web et dans la base de connaissances personnalisée ;
- organiser et gérer les espaces DocSpace, les fichiers et les utilisateurs ;
- inviter et collaborer avec des collègues via un chat intégré aux agents IA.
Configuration et mise en route
La configuration des agents IA est simple et se fait via la nouvelle section Paramètres IA :
- Ajouter un fournisseur dIA : OpenAI, Anthropic, TogetherAI et OpenRouter sont actuellement pris en charge. Une clé API est nécessaire pour chaque fournisseur.
- Activer le serveur MCP : il permet aux agents dinteragir avec les éléments de DocSpace, de créer des salles ou dorganiser les fichiers.
- Connecter la recherche Web et la base de connaissances : lIA peut ainsi extraire des informations sur Internet et interroger vos documents pour fournir des réponses précises.
- Créer un agent : nom, couverture, tags et instructions spécifiques définissent son objectif.
- Inviter des contacts : différents niveaux daccès peuvent être attribués aux utilisateurs (gestionnaires, créateurs de contenu, lecteurs).
- Saisir et gérer les prompts : lagent peut analyser un document, vérifier sa conformité et générer des résultats consultables via lhistorique des chats.
Cas dusage
Les agents IA sadressent à un large éventail de professionnels :
- Équipes juridiques : vérification des contrats et conformité ;
- Chefs de projet : organisation des fichiers et synthèse des rapports ;
- Enseignants : création de plans de cours et quiz ;
- Marketing : génération de contenus et analyse de campagnes ;
- Ressources humaines : rédaction de politiques et analyse des retours employés ;
- Équipes commerciales : création de propositions et présentations ;
- Chercheurs : synthèse de données et rédaction de rapports ;
- Organisateurs dévénements : planification et communication ;
- Support client : optimisation des FAQ et réponses rapides ;
- Freelances : gestion de projets et organisation de fichiers clients.
Autres améliorations de DocSpace 3.6
Outre les agents IA, DocSpace 3.6 inclut plusieurs nouveautés pour améliorer lexpérience utilisateur :
- Éditeurs mis à jour : vérification orthographique et grammaticale alimentée par lIA, raccourcis personnalisables, enregistrement de macros ;
- Importation de données repensée pour plus de fluidité ;
- Prise en charge de nouveaux formats : HML et conversion de présentations en TXT ;
- Téléchargement de fichiers vides pour structurer les projets à partir de zéro.
Disponibilité
ONLYOFFICE DocSpace 3.6 est déjà disponible dans le cloud. Les utilisateurs peuvent se connecter pour tester les nouvelles fonctionnalités ou créer un compte gratuit. Les versions auto-hébergées seront mises à jour prochainement.
