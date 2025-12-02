La suite bureautique ONLYOFFICE Docs 9.2 est disponible, intégrant l'IA pour lorthographe et la grammaire, de nouvelles macros et des raccourcis personnalisables pour une productivité accrue

ONLYOFFICE annonce la sortie de Docs 9.2, une mise à jour majeure de sa suite bureautique. Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités intelligentes et des options de personnalisation pour faciliter lédition de documents, automatiser les tâches répétitives et garantir un contenu toujours précis et professionnel.
OnlyOffice Docs est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles.
IA intégrée pour lorthographe et la grammaire
Avec le plugin IA, vous pouvez désormais vérifier automatiquement lorthographe et la grammaire directement dans vos documents. Que vous travailliez sur un texte complet ou une sélection spécifique, lIA propose des corrections accompagnées dexplications claires, que vous pouvez accepter ou rejeter. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps et de produire des documents sans erreurs, même lors de sessions de travail intensives.
Raccourcis clavier personnalisables
Pour améliorer lefficacité au quotidien, Docs 9.2 permet de configurer ses propres raccourcis clavier. Vous pouvez adapter linterface à vos habitudes et accéder plus rapidement aux fonctions fréquemment utilisées via Fichier → Paramètres avancés.
Automatisation avec les macros
Les nouvelles macros offrent la possibilité dautomatiser des séquences dactions répétitives. Il suffit de les enregistrer et de les réutiliser autant de fois que nécessaire, ce qui est particulièrement utile pour standardiser des tâches récurrentes et gagner un temps précieux (Onglet Affichage → Enregistrer une macro).
PDF et formulaires optimisés
Docs 9.2 introduit également des améliorations sur la gestion des PDF et formulaires :
- Biffer des PDF : choisissez la couleur utilisée pour masquer des informations sensibles, pour un meilleur contrôle visuel.
- Création de formulaires : ajoutez des textes descriptifs aux cases à cocher et boutons radio, et attribuez des rôles précis aux champs, améliorant la clarté et lergonomie pour les utilisateurs.
Disponibilité et accès
La nouvelle version est disponible en auto-hébergement ou via le cloud dans DocSpace.
