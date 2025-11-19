IdentifiantMot de passe
Le plugin Codemirror arrive dans la plateforme collaborative ONLYOFFICE DocSpace, permettant l'édition de fichiers de code directement dans l'espace de travail

Le , par Daria Lapikhina
Le plugin Codemirror arrive dans la plateforme collaborative ONLYOFFICE DocSpace, permettant l'édition de fichiers de code directement dans lespace de travail

ONLYOFFICE annonce la disponibilité du plugin Codemirror dans DocSpace. Cette nouveauté permet dafficher et de modifier des fichiers de programmation directement depuis linterface, sans téléchargement doutils externes et sans devoir changer dapplication.

ONLYOFFICE est une suite logicielle de productivité. La suite comprend des applications pour le traitement de texte (Document Editor), les feuilles de calcul (Spreadsheet Editor), les présentations (Presentation Editor), la visualisation et l'édition de fichiers PDF (PDF Viewer and Editor), la création de formulaires et la visualisation de diagrammes. Elle prend en charge nativement les formats Office Open XML (.docx, .xlsx, .pptx, etc.).

ONLYOFFICE est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, et des applications mobiles pour iOS et Android. La suite s'intègre également à des plateformes telles que Nextcloud, ownCloud, Seafile et Confluence.

Un éditeur de code intégré à DocSpace

Le plugin apporte un éditeur léger mais complet, pensé pour la consultation rapide de scripts, de configurations ou de petits modules de code. Lobjectif est de permettre aux utilisateurs de travailler sur leurs fichiers techniques sans quitter DocSpace, tout en bénéficiant dune mise en évidence de syntaxe moderne.

Principales possibilités :
 Création de nouveaux fichiers : .js, .css, .py, .html, .json, .yaml, etc.
 Édition de fichiers existants stockés dans DocSpace.
 Options daffichage supplémentaires comme la mise en évidence des espaces blancs ou la fermeture automatique des balises HTML.
 Large liste de langages pris en charge, notamment C, JavaScript, TypeScript, Python, PHP, SQL, Rust, YAML et bien dautres.
Lintégration permet deffectuer des corrections rapides, de consulter un script ou dorganiser des fichiers techniques dans des espaces partagés sans téléchargement local.

Langages et formats compatibles

Codemirror dans DocSpace prend en charge la coloration syntaxique pour de nombreux types de fichiers, dont :

  • C (cpp, cc, h, hpp)
  • CSS
  • Go
  • HTML / HTM
  • Java (java, class)
  • JavaScript / TypeScript (js, jsx, ts, tsx)
  • JSON
  • Liquid
  • PHP
  • Python
  • Rust
  • SCSS / SASS
  • SQL (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, MariaDB, etc.)
  • WAST
  • YAML

Ouvrir et modifier des fichiers existants

Les utilisateurs peuvent ouvrir nimporte quel fichier de code pris en charge déjà présent dans DocSpace. Il suffit de cliquer sur un fichier marqué par licône Codemirror ou dutiliser le clic droit puis Modifier le fichier avec Codemirror.


Léditeur souvre alors directement dans la fenêtre DocSpace, permettant dapporter des modifications immédiates ou de vérifier rapidement un script.

Créer un nouveau fichier de code

Le plugin facilite également la création de nouveaux fichiers.

Une fenêtre de création permet de saisir le nom du fichier (script.js, index.html, style.css, etc.). Une fois créé, le document souvre automatiquement dans Codemirror. Après modifications, un simple clic sur Enregistrer applique les changements et ferme léditeur.

Activation du plugin

Le plugin Codemirror est activé par défaut dans ONLYOFFICE DocSpace et ne nécessite aucune configuration supplémentaire.

Si les plugins ont été désactivés précédemment, lactivation se fait via :

Paramètres → Intégration → Plugins → interrupteur Codemirror.


Une fois activé, léditeur saffiche automatiquement pour tous les types de fichiers pris en charge. Les réglages de mise en surbrillance sont accessibles depuis licône Paramètres dans la fenêtre Codemirror.

Disponibilité

Le plugin est intégré à toutes les versions récentes dONLYOFFICE DocSpace. Les utilisateurs peuvent tester léditeur de code dans leurs salles et espaces sécurisés.

Pour commencer à utiliser DocSpace et ses plugins intégrés, une inscription gratuite est disponible.
