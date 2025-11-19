Le plugin Codemirror arrive dans la plateforme collaborative ONLYOFFICE DocSpace, permettant l'édition de fichiers de code directement dans lespace de travail

ONLYOFFICE annonce la disponibilité du plugin Codemirror dans DocSpace. Cette nouveauté permet dafficher et de modifier des fichiers de programmation directement depuis linterface, sans téléchargement doutils externes et sans devoir changer dapplication.
ONLYOFFICE est une suite logicielle de productivité. La suite comprend des applications pour le traitement de texte (Document Editor), les feuilles de calcul (Spreadsheet Editor), les présentations (Presentation Editor), la visualisation et l'édition de fichiers PDF (PDF Viewer and Editor), la création de formulaires et la visualisation de diagrammes. Elle prend en charge nativement les formats Office Open XML (.docx, .xlsx, .pptx, etc.).
ONLYOFFICE est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, et des applications mobiles pour iOS et Android. La suite s'intègre également à des plateformes telles que Nextcloud, ownCloud, Seafile et Confluence.
Un éditeur de code intégré à DocSpace
Le plugin apporte un éditeur léger mais complet, pensé pour la consultation rapide de scripts, de configurations ou de petits modules de code. Lobjectif est de permettre aux utilisateurs de travailler sur leurs fichiers techniques sans quitter DocSpace, tout en bénéficiant dune mise en évidence de syntaxe moderne.
Principales possibilités :
Création de nouveaux fichiers : .js, .css, .py, .html, .json, .yaml, etc.
Édition de fichiers existants stockés dans DocSpace.
Options daffichage supplémentaires comme la mise en évidence des espaces blancs ou la fermeture automatique des balises HTML.
Large liste de langages pris en charge, notamment C, JavaScript, TypeScript, Python, PHP, SQL, Rust, YAML et bien dautres.
Lintégration permet deffectuer des corrections rapides, de consulter un script ou dorganiser des fichiers techniques dans des espaces partagés sans téléchargement local.
Langages et formats compatibles
Codemirror dans DocSpace prend en charge la coloration syntaxique pour de nombreux types de fichiers, dont :
- C (cpp, cc, h, hpp)
- CSS
- Go
- HTML / HTM
- Java (java, class)
- JavaScript / TypeScript (js, jsx, ts, tsx)
- JSON
- Liquid
- PHP
- Python
- Rust
- SCSS / SASS
- SQL (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, MariaDB, etc.)
- WAST
- YAML
Ouvrir et modifier des fichiers existants
Les utilisateurs peuvent ouvrir nimporte quel fichier de code pris en charge déjà présent dans DocSpace. Il suffit de cliquer sur un fichier marqué par licône Codemirror ou dutiliser le clic droit puis Modifier le fichier avec Codemirror.
Léditeur souvre alors directement dans la fenêtre DocSpace, permettant dapporter des modifications immédiates ou de vérifier rapidement un script.
Créer un nouveau fichier de code
Le plugin facilite également la création de nouveaux fichiers.
Une fenêtre de création permet de saisir le nom du fichier (script.js, index.html, style.css, etc.). Une fois créé, le document souvre automatiquement dans Codemirror. Après modifications, un simple clic sur Enregistrer applique les changements et ferme léditeur.
Activation du plugin
Le plugin Codemirror est activé par défaut dans ONLYOFFICE DocSpace et ne nécessite aucune configuration supplémentaire.
Si les plugins ont été désactivés précédemment, lactivation se fait via :
Paramètres → Intégration → Plugins → interrupteur Codemirror.
Une fois activé, léditeur saffiche automatiquement pour tous les types de fichiers pris en charge. Les réglages de mise en surbrillance sont accessibles depuis licône Paramètres dans la fenêtre Codemirror.
Disponibilité
Le plugin est intégré à toutes les versions récentes dONLYOFFICE DocSpace. Les utilisateurs peuvent tester léditeur de code dans leurs salles et espaces sécurisés.
Pour commencer à utiliser DocSpace et ses plugins intégrés, une inscription gratuite est disponible.
