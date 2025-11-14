ONLYOFFICE annonce un nouveau plugin ZipArchives pour sa plateforme collaborative ONLYOFFICE DocSpace, permettant d'ouvrir et d'extraire des fichiers ZIP

Un nouveau plugin vient enrichir la plateforme collaborative ONLYOFFICE DocSpace. Baptisé ZipArchives, il permet désormais douvrir et dextraire facilement des fichiers ZIP directement depuis votre espace de travail, sans avoir besoin dun logiciel externe ni de basculer entre plusieurs applications.
ONLYOFFICE est une suite logicielle de productivité. La suite comprend des applications pour le traitement de texte (Document Editor), les feuilles de calcul (Spreadsheet Editor), les présentations (Presentation Editor), la visualisation et l'édition de fichiers PDF (PDF Viewer and Editor), la création de formulaires et la visualisation de diagrammes. Elle prend en charge nativement les formats Office Open XML (.docx, .xlsx, .pptx, etc.).
ONLYOFFICE est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, et des applications mobiles pour iOS et Android. La suite s'intègre également à des plateformes telles que Nextcloud, ownCloud, Seafile et Confluence.
Travailler avec les fichiers ZIP sans quitter DocSpace
Le plugin ZipArchives simplifie la gestion des archives au sein de DocSpace et vous permet de gagner du temps et de lespace de stockage.
Ses principales fonctionnalités :
- Aperçu du contenu : visualisez la structure interne dune archive ZIP sans extraction.
- Extraction sélective : décompressez uniquement les fichiers ou dossiers nécessaires.
- Extraction complète : décompressez lensemble de larchive dans le dossier de votre choix ou à lemplacement actuel.
Cette approche vous évite de télécharger des archives volumineuses et vous permet daccéder immédiatement aux fichiers extraits directement depuis DocSpace.
Ouvrir et prévisualiser les archives ZIP
Vous pouvez désormais ouvrir nimporte quelle archive ZIP et parcourir son contenu comme un dossier ordinaire.
Larchive souvre alors dans une fenêtre daperçu, affichant la structure et les fichiers quelle contient. Cette option est idéale lorsque vous souhaitez récupérer un seul fichier sans tout extraire.
Extraire les fichiers ZIP
Le plugin vous offre un contrôle total sur lextraction :
- Choisir lemplacement de décompression : sélectionnez la pièce ou le dossier de destination.
- Décompresser ici : extrayez instantanément lensemble de larchive dans le dossier actuel.
Il est également possible dextraire une archive depuis la fenêtre daperçu en cliquant sur Extraire larchive.
Extraction sélective de fichiers
Le plugin ZipArchives permet aussi dextraire uniquement les fichiers souhaités à partir de la fenêtre daperçu.
Activation du plugin
Le plugin ZipArchives est activé par défaut dans DocSpace.
Si vous lavez désactivé, vous pouvez le réactiver en accédant à : Paramètres → Intégration → Plugins, puis cliquez sur licône dengrenage à côté de ZipArchives.
Essayez-le dès aujourdhui
Aucune installation supplémentaire nest nécessaire : connectez-vous simplement à votre espace DocSpace et commencez à utiliser le plugin.
