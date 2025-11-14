IdentifiantMot de passe
ONLYOFFICE annonce un nouveau plugin ZipArchives pour sa plateforme collaborative ONLYOFFICE DocSpace, permettant d'ouvrir et d'extraire des fichiers ZIP

Le , par Daria Lapikhina
Un nouveau plugin vient enrichir la plateforme collaborative ONLYOFFICE DocSpace. Baptisé ZipArchives, il permet désormais douvrir et dextraire facilement des fichiers ZIP directement depuis votre espace de travail, sans avoir besoin dun logiciel externe ni de basculer entre plusieurs applications.

ONLYOFFICE est une suite logicielle de productivité. La suite comprend des applications pour le traitement de texte (Document Editor), les feuilles de calcul (Spreadsheet Editor), les présentations (Presentation Editor), la visualisation et l'édition de fichiers PDF (PDF Viewer and Editor), la création de formulaires et la visualisation de diagrammes. Elle prend en charge nativement les formats Office Open XML (.docx, .xlsx, .pptx, etc.).

ONLYOFFICE est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, et des applications mobiles pour iOS et Android. La suite s'intègre également à des plateformes telles que Nextcloud, ownCloud, Seafile et Confluence.

Travailler avec les fichiers ZIP sans quitter DocSpace

Le plugin ZipArchives simplifie la gestion des archives au sein de DocSpace et vous permet de gagner du temps et de lespace de stockage.

Ses principales fonctionnalités :

  • Aperçu du contenu : visualisez la structure interne dune archive ZIP sans extraction.
  • Extraction sélective : décompressez uniquement les fichiers ou dossiers nécessaires.
  • Extraction complète : décompressez lensemble de larchive dans le dossier de votre choix ou à lemplacement actuel.

Cette approche vous évite de télécharger des archives volumineuses et vous permet daccéder immédiatement aux fichiers extraits directement depuis DocSpace.

Ouvrir et prévisualiser les archives ZIP

Vous pouvez désormais ouvrir nimporte quelle archive ZIP et parcourir son contenu comme un dossier ordinaire.

Larchive souvre alors dans une fenêtre daperçu, affichant la structure et les fichiers quelle contient. Cette option est idéale lorsque vous souhaitez récupérer un seul fichier sans tout extraire.


Extraire les fichiers ZIP

Le plugin vous offre un contrôle total sur lextraction :

  • Choisir lemplacement de décompression : sélectionnez la pièce ou le dossier de destination.
  • Décompresser ici : extrayez instantanément lensemble de larchive dans le dossier actuel.

Il est également possible dextraire une archive depuis la fenêtre daperçu en cliquant sur Extraire larchive.

Extraction sélective de fichiers

Le plugin ZipArchives permet aussi dextraire uniquement les fichiers souhaités à partir de la fenêtre daperçu.

Activation du plugin

Le plugin ZipArchives est activé par défaut dans DocSpace.

Si vous lavez désactivé, vous pouvez le réactiver en accédant à : Paramètres → Intégration → Plugins, puis cliquez sur licône dengrenage à côté de ZipArchives.

Essayez-le dès aujourdhui

Aucune installation supplémentaire nest nécessaire : connectez-vous simplement à votre espace DocSpace et commencez à utiliser le plugin.
