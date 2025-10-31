ONLYOFFICE annonce la dernière version de sa solution de collaboration en ligne pour appareils mobiles, ONLYOFFICE Documents 9.1, apportant des nouveautés pour Android et iOS

ONLYOFFICE vient de publier la version 9.1 de son application Documents pour les appareils mobiles. Cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations pour Android et iOS, dont lintégration dun assistant IA, le remplissage de formulaires basé sur les rôles dans DocSpace, des outils de personnalisation et des optimisations de performance. Découvrez ci-dessous les nouveautés spécifiques à chaque plateforme.
ONLYOFFICE est une suite logicielle de productivité. La suite comprend des applications pour le traitement de texte (Document Editor), les feuilles de calcul (Spreadsheet Editor), les présentations (Presentation Editor), la visualisation et l'édition de fichiers PDF (PDF Viewer and Editor), la création de formulaires et la visualisation de diagrammes. Elle prend en charge nativement les formats Office Open XML (.docx, .xlsx, .pptx, etc.).
ONLYOFFICE est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, et des applications mobiles pour iOS et Android. La suite s'intègre également à des plateformes telles que Nextcloud, ownCloud, Seafile et Confluence.
Découvrez ci-dessous les nouveautés spécifiques à chaque plateforme.
ONLYOFFICE Documents 9.1 pour Android
Assistant IA
La version Android intègre un assistant IA (compatible ChatGPT, Claude, Gemini) directement dans les éditeurs de documents et feuilles de calcul. Vous pouvez formuler des commandes en langage naturel pour :
- Vérifier lorthographe et la grammaire
- Réécrire ou résumer un texte
- Générer des idées ou améliorer lécriture
- Traduire du contenu
- Appliquer la mise en forme
- Automatiser des tâches répétitives
Pour activer lIA : cliquez sur licône étoile dans la barre supérieure → saisissez votre requête → ou utilisez les boutons du menu. Vous pouvez connecter le modèle IA de votre choix (OpenAI, Anthropic, Google, Ollama) via clé API.
Remplissage de formulaires basé sur les rôles
Compatible avec DocSpace v3.1+, cette fonctionnalité permet dattribuer des rôles aux utilisateurs lors du remplissage de formulaires, pour éviter les incohérences et garantir un processus structuré.
Table des matières personnalisable
Les utilisateurs peuvent désormais générer et personnaliser la table des matières : styles, tirets, numéros de page et alignement sont entièrement configurables.
Autres améliorations
- Vue en grille améliorée
- Aperçu rapide des polices
- Navigation rapide vers lemplacement des commentaires
Télécharger Android
Vous pouvez également télécharger lapplication officielle depuis Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps.
ONLYOFFICE Documents 9.1 pour iOS
Assistant IA
Comme sur Android, iOS bénéficie dun assistant IA intégré pour les documents et feuilles de calcul. Les fonctionnalités et le mode de connexion aux modèles IA sont similaires.
Remplissage de formulaires basé sur les rôles
La gestion des rôles dans DocSpace permet dattribuer précisément qui remplit quelles parties dun formulaire, rendant les flux de travail plus structurés et efficaces.
Sens du texte de droite à gauche (RTL)
Nouvelle option pour basculer entre LTR et RTL, facilitant lédition dans des langues comme larabe, lhébreu ou le persan.
Formats pris en charge
Ouverture directe de nouveaux types de fichiers : DOTX, XLSB, OTS, XLTX, OTP, POTX et PPSX.
Collaboration améliorée
- Coédition en temps réel plus fluide
- Suivi des modifications simplifié
- Compteur dutilisateurs en direct dans la barre doutils
Autres mises à jour
- Interface vue en grille modernisée
- Nouveau paramètre « Première ligne »
Télécharger pour iOS
Avec ONLYOFFICE Documents 9.1, les utilisateurs Android et iOS peuvent travailler plus efficacement grâce à lIA, aux formulaires structurés et aux améliorations de collaboration. Mettez à jour vos applications dès aujourdhui pour profiter de toutes ces fonctionnalités.
Pour partager vos retours et suggestions : feedback.onlyoffice.com
