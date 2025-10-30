ONLYOFFICE présente les nouvelles API pour les développeurs pour ONLYOFFICE Docs 9.1 et DocSpace 3.5, ouvrant la voie à des intégrations plus fines et à une meilleure expérience

ONLYOFFICE continue denrichir son écosystème open source avec de nouvelles possibilités pour les développeurs. Les dernières versions ONLYOFFICE Docs 9.1 et ONLYOFFICE DocSpace 3.5 apportent des améliorations majeures à leurs API et SDK, ouvrant la voie à des intégrations plus fines, à un contrôle accru sur les documents et à une meilleure expérience utilisateur.
ONLYOFFICE est une suite logicielle de productivité. La suite comprend des applications pour le traitement de texte (Document Editor), les feuilles de calcul (Spreadsheet Editor), les présentations (Presentation Editor), la visualisation et l'édition de fichiers PDF (PDF Viewer and Editor), la création de formulaires et la visualisation de diagrammes. Elle prend en charge nativement les formats Office Open XML (.docx, .xlsx, .pptx, etc.).
ONLYOFFICE est disponible à la fois sous forme de service cloud et de logiciel auto-hébergé, avec des options de déploiement pour les serveurs Linux et Windows, ainsi que des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, et des applications mobiles pour iOS et Android. La suite s'intègre également à des plateformes telles que Nextcloud, ownCloud, Seafile et Confluence.
ONLYOFFICE continue denrichir son écosystème open source avec de nouvelles possibilités pour les développeurs. Les dernières versions ONLYOFFICE Docs 9.1 et ONLYOFFICE DocSpace 3.5 apportent des améliorations majeures à leurs API et SDK, ouvrant la voie à des intégrations plus fines, à un contrôle accru sur les documents et à une meilleure expérience utilisateur.
ONLYOFFICE Docs 9.1 : plus de formats, plus de personnalisation, plus de contrôle
La version 9.1 de la suite dédition collaborative introduit plusieurs extensions dAPI destinées à faciliter lintégration et la gestion des documents côté serveur et côté client.
Compatibilité et conversion de nouveaux formats
LAPI prend désormais en charge louverture de fichiers HTML et la conversion des présentations PPTX en TXT, afin de simplifier les flux de transformation ou dindexation de contenu.
Personnalisation des éditeurs
Les développeurs disposent de davantage doptions pour adapter linterface des éditeurs aux besoins de leurs applications. Le paramètre editorConfig.customization.uiTheme est maintenant disponible pour les éditeurs mobiles, ce qui permet dunifier le thème visuel (clair/sombre) sur toutes les plateformes.
Les exigences relatives au logo personnalisé ont également évolué : vous pouvez désormais utiliser une image de 300 × 20 px via le paramètre editorConfig.customization.logo.image.
const config = {
editorConfig: {
customization: {
logo: {
image: "https://example.com/logo.png",
....
uiTheme: "theme-dark", ...
Intégration WOPI
Pour ceux qui utilisent linterface WOPI (Web Application Open Platform Interface), la propriété UserCanOnlyComment a été ajoutée à lopération CheckFileInfo. Elle permet de limiter un utilisateur au mode commentaire uniquement, sans autoriser la modification du contenu.
En cas derreur de verrouillage dun document, ONLYOFFICE Docs bascule automatiquement en mode lecture seule avec message derreur explicite une amélioration appréciable pour la robustesse des intégrations.
API des plugins et API Office enrichies
La méthode RemoveOleObject() fait son apparition dans les API des feuilles de calcul et des présentations, permettant de supprimer par programmation un objet OLE via son ID interne.
expression.RemoveOleObject(internalId);
La JavaScript Office API sélargit aussi considérablement :
- gestion complète de la mise en forme conditionnelle (règles, barres de données, jeux dicônes, etc.) ;
- nouvelles méthodes pour travailler avec la géométrie, les chemins et les formes ;
- interaction avec des parties XML personnalisées ;
- meilleur contrôle des sections, classeurs, tableaux croisés dynamiques et plages.
Consulter la liste complète des nouvelles méthodes
SDK et exemples mis à jour
Le SDK Java compatible avec Docs 9.1 a été publié avec la prise en charge des nouveaux formats et conversions. Les exemples Node.js et autres projets de test sur GitHub ont également été adaptés.
Découvrir les exemples dintégration sur GitHub
ONLYOFFICE DocSpace 3.5 : des SDK plus puissants et une API backend revisitée
Du côté de DocSpace, la version 3.5 se concentre sur la sécurité, la flexibilité et la modularité pour les développeurs de plugins et dintégrations personnalisées.
SDK des plugins DocSpace 2.0.0
Le nouveau SDK 2.0.0 introduit plusieurs changements clés :
- Sécurité des fichiers renforcée grâce à la nouvelle énumération FilesSecurity, désormais intégrée à linterface IFileItem via les propriétés fileSecurity et security.
- Boîtes de dialogue modales améliorées, avec les options withoutBodyPadding et withoutHeaderMargin, ainsi que laction updateCreateDialogModal pour les mises à jour dynamiques.
- Formulaires de création intelligents, via des propriétés comme isAutoFocusOnError, errorText, onError, onChange, isCloseAfterCreate et isCreateDisabled, offrant un contrôle plus fin sur la validation et linteraction utilisateur.
Les plugins système (draw.io, Markdown, convertisseur PDF, saisie vocale) ont déjà été mis à jour pour tirer parti de ces nouvelles possibilités.
SDK API DocSpace mis à jour
Les SDK client pour lAPI DocSpace ont également été mis à jour pour la version 3.5, avec une prise en charge complète de la gestion des fichiers, utilisateurs et salles.
Ils sont disponibles dans plusieurs langages :
- TypeScript : @onlyoffice/docspace-api-sdk sur npm
- C# : DocSpace.API.SDK sur NuGet
- Python : docspace-api-sdk sur PyPI
Commencez à construire dès aujourdhui
Ces nouvelles versions offrent aux développeurs un arsenal doutils plus riche et plus flexible pour créer des solutions personnalisées autour dONLYOFFICE. Entre le contrôle fin des API Docs et le SDK renforcé pour DocSpace, la 9.1 et la 3.5 représentent une étape importante vers une intégration plus fluide dans tout écosystème numérique.
👉 Documentation API
👉 ONLYOFFICE Docs pour les développeurs
👉 ONLYOFFICE DocSpace pour les développeurs
👉 Nouveautés dans ONLYOFFICE Docs 9.1
👉 Nouveautés dans ONLYOFFICE DocSpace 3.5
Vous avez lu gratuitement 677 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.