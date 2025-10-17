La version 9.1 de la suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs est disponible, avec un éditeur PDF plus complet, des formules plus rapides et des améliorations dans toute la suite

OnlyOffice Docs est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. La version 9.1 dONLYOFFICE Docs est désormais disponible. Cette mise à jour majeure introduit plus dune douzaine de nouvelles fonctionnalités, de nombreuses améliorations de performances et plus de 500 corrections de bugs. Le point sur les principales nouveautés.Léditeur PDF bénéficie de plusieurs évolutions importantes qui renforcent son utilité dans les flux documentaires professionnels.Loutilfait son apparition : il permet de masquer définitivement les informations sensibles ou confidentielles dans un fichier PDF. Il suffit de sélectionner les passages à supprimer ou dutiliser la fonction Rechercher et biffer pour localiser et supprimer des mots ou expressions spécifiques. Il est également possible de biffer des pages entières.De nouveauxviennent compléter léditeur : formes, flèches, lignes, zones de texte personnalisables en couleur et en taille. Les utilisateurs peuvent ainsi commenter ou mettre en évidence des éléments directement dans leurs documents.Enfin, léditeur prend désormais en charge. Ces éléments visuels, déjà disponibles dans les autres modules dONLYOFFICE, peuvent désormais être affichés et manipulés dans les fichiers PDF, facilitant la présentation dinformations complexes.Les feuilles de calcul bénéficient dune série daméliorations visant à fluidifier lanalyse de données.Les fonctionssont désormais jusquà quatre fois plus rapides, tout en consommant moins de mémoire. Leur logique interne a été optimisée pour offrir des résultats plus précis, notamment lors du traitement de données mixtes.Les utilisateurs peuvent aussi définir ladans les cellules (gauche-droite ou droite-gauche), un atout pour les langues sécrivant de droite à gauche.Parmi les autres ajouts notables : un onglet dédié à la ledans les tableaux croisés dynamiques ; la possibilité douvrir et dafficher desinteractifs (listes déroulantes, cases à cocher, etc.) ; ledun simple double-clic ; la mise en surbrillance deslors de la saisie de formules.ONLYOFFICE Docs 9.1 apporte également plusieurs nouveautés transversales à la suite.Lessont plus faciles à gérer : il est désormais possible dafficher ou de masquer les commentaires résolus dans le panneau latéral.Lesévoluent aussi, avec la prise en charge de leffet Explosion pour les diagrammes circulaires et la possibilité dactiver ou désactiver certains éléments (titres, étiquettes, barres derreur).Dans les, tous les paramètres du masque de diapositives ont été regroupés dans un onglet dédié pour un accès plus direct.Côté compatibilité, les éditeurs prennent désormais en charge leset les documents, ainsi que la conversion directeet. Les formules mathématiques au formatsont également prises en charge.Dans léditeur de texte, lessont désormais reconnus dans les contrôles de contenu en bloc, quel que soit le niveau dimbrication.Lpermet douvrir les fichiers XLSX inclus dans un document sans passer par le cache, rendant la manipulation des données plus fluide.La version serveur introduit unentièrement nouveau. Ce tableau de bord permet de surveiller létat du serveur, de consulter les paramètres de configuration et de simplifier la gestion du déploiement.Sur le plan linguistique, les formules sont désormais traduites en serbe latin, serbe cyrillique et chinois traditionnel.ONLYOFFICE encourage la participation communautaire : les contributeurs et traducteurs peuvent rejoindre le projet pour aider à rendre la suite accessible dans davantage de langues.ONLYOFFICE Docs 9.1 est disponible en téléchargement pour la version auto-hébergée. La mise à jour sera prochainement déployée dans les solutions cloud.