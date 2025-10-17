La version 9.1 de la suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs est disponible, avec un éditeur PDF plus complet, des formules plus rapides et des améliorations dans toute la suite

La version 9.1 dONLYOFFICE Docs est désormais disponible. Cette mise à jour majeure introduit plus dune douzaine de nouvelles fonctionnalités, de nombreuses améliorations de performances et plus de 500 corrections de bugs.
OnlyOffice Docs est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. Le point sur les principales nouveautés.
Un éditeur PDF considérablement amélioré
Léditeur PDF bénéficie de plusieurs évolutions importantes qui renforcent son utilité dans les flux documentaires professionnels.
Loutil Biffer fait son apparition : il permet de masquer définitivement les informations sensibles ou confidentielles dans un fichier PDF. Il suffit de sélectionner les passages à supprimer ou dutiliser la fonction Rechercher et biffer pour localiser et supprimer des mots ou expressions spécifiques. Il est également possible de biffer des pages entières.
De nouveaux outils dannotation viennent compléter léditeur : formes, flèches, lignes, zones de texte personnalisables en couleur et en taille. Les utilisateurs peuvent ainsi commenter ou mettre en évidence des éléments directement dans leurs documents.
Enfin, léditeur prend désormais en charge linsertion de graphiques et dobjets SmartArt. Ces éléments visuels, déjà disponibles dans les autres modules dONLYOFFICE, peuvent désormais être affichés et manipulés dans les fichiers PDF, facilitant la présentation dinformations complexes.
Tableur : vitesse accrue et meilleure lisibilité
Les feuilles de calcul bénéficient dune série daméliorations visant à fluidifier lanalyse de données.
Les fonctions LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP et XLOOKUP sont désormais jusquà quatre fois plus rapides, tout en consommant moins de mémoire. Leur logique interne a été optimisée pour offrir des résultats plus précis, notamment lors du traitement de données mixtes.
Les utilisateurs peuvent aussi définir la direction du texte dans les cellules (gauche-droite ou droite-gauche), un atout pour les langues sécrivant de droite à gauche.
Parmi les autres ajouts notables :
un onglet dédié à la mise en forme des tableaux ;
le filtrage par date dans les tableaux croisés dynamiques ;
la possibilité douvrir et dafficher des contrôles de contenu interactifs (listes déroulantes, cases à cocher, etc.) ;
le renommage instantané des feuilles dun simple double-clic ;
la mise en surbrillance des arguments actifs lors de la saisie de formules.
Autres améliorations dans les éditeurs
ONLYOFFICE Docs 9.1 apporte également plusieurs nouveautés transversales à la suite.
Les commentaires sont plus faciles à gérer : il est désormais possible dafficher ou de masquer les commentaires résolus dans le panneau latéral.
Les graphes évoluent aussi, avec la prise en charge de leffet Explosion pour les diagrammes circulaires et la possibilité dactiver ou désactiver certains éléments (titres, étiquettes, barres derreur).
Dans les présentations, tous les paramètres du masque de diapositives ont été regroupés dans un onglet dédié pour un accès plus direct.
Côté compatibilité, les éditeurs prennent désormais en charge les images HEIF et les documents HWPML, ainsi que la conversion directe PDF → TXT et PPTX → TXT. Les formules mathématiques au format MathML sont également prises en charge.
Dans léditeur de texte, les sauts de section sont désormais reconnus dans les contrôles de contenu en bloc, quel que soit le niveau dimbrication.
Léditeur de graphiques intégré permet douvrir les fichiers XLSX inclus dans un document sans passer par le cache, rendant la manipulation des données plus fluide.
Nouveautés pour les administrateurs
La version serveur introduit un panneau dadministration entièrement nouveau. Ce tableau de bord permet de surveiller létat du serveur, de consulter les paramètres de configuration et de simplifier la gestion du déploiement.
Participation communautaire
Sur le plan linguistique, les formules sont désormais traduites en serbe latin, serbe cyrillique et chinois traditionnel.
ONLYOFFICE encourage la participation communautaire : les contributeurs et traducteurs peuvent rejoindre le projet pour aider à rendre la suite accessible dans davantage de langues.
Disponibilité
ONLYOFFICE Docs 9.1 est disponible en téléchargement pour la version auto-hébergée. La mise à jour sera prochainement déployée dans les solutions cloud.
Télécharger ONLYOFFICE Docs 9.1
Consulter le journal complet des modifications
En savoir plus sur ONLYOFFICE Docs v9.1
