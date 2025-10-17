IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

La version 9.1 de la suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs est disponible, avec un éditeur PDF plus complet, des formules plus rapides et des améliorations dans toute la suite

Le , par Daria Lapikhina
0 commentaire

17PARTAGES

5  0 
La version 9.1 de la suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs est disponible, avec un éditeur PDF plus complet, des formules plus rapides et des améliorations dans toute la suite

La version 9.1 dONLYOFFICE Docs est désormais disponible. Cette mise à jour majeure introduit plus dune douzaine de nouvelles fonctionnalités, de nombreuses améliorations de performances et plus de 500 corrections de bugs.

OnlyOffice Docs est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme de collaboration en salles. La version 9.1 dONLYOFFICE Docs est désormais disponible. Cette mise à jour majeure introduit plus dune douzaine de nouvelles fonctionnalités, de nombreuses améliorations de performances et plus de 500 corrections de bugs. Le point sur les principales nouveautés.

Un éditeur PDF considérablement amélioré

Léditeur PDF bénéficie de plusieurs évolutions importantes qui renforcent son utilité dans les flux documentaires professionnels.

Loutil Biffer fait son apparition : il permet de masquer définitivement les informations sensibles ou confidentielles dans un fichier PDF. Il suffit de sélectionner les passages à supprimer ou dutiliser la fonction Rechercher et biffer pour localiser et supprimer des mots ou expressions spécifiques. Il est également possible de biffer des pages entières.



De nouveaux outils dannotation viennent compléter léditeur : formes, flèches, lignes, zones de texte personnalisables en couleur et en taille. Les utilisateurs peuvent ainsi commenter ou mettre en évidence des éléments directement dans leurs documents.



Enfin, léditeur prend désormais en charge linsertion de graphiques et dobjets SmartArt. Ces éléments visuels, déjà disponibles dans les autres modules dONLYOFFICE, peuvent désormais être affichés et manipulés dans les fichiers PDF, facilitant la présentation dinformations complexes.

Tableur : vitesse accrue et meilleure lisibilité

Les feuilles de calcul bénéficient dune série daméliorations visant à fluidifier lanalyse de données.

Les fonctions LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP et XLOOKUP sont désormais jusquà quatre fois plus rapides, tout en consommant moins de mémoire. Leur logique interne a été optimisée pour offrir des résultats plus précis, notamment lors du traitement de données mixtes.



Les utilisateurs peuvent aussi définir la direction du texte dans les cellules (gauche-droite ou droite-gauche), un atout pour les langues sécrivant de droite à gauche.



Parmi les autres ajouts notables :
 un onglet dédié à la mise en forme des tableaux ;
 le filtrage par date dans les tableaux croisés dynamiques ;
 la possibilité douvrir et dafficher des contrôles de contenu interactifs (listes déroulantes, cases à cocher, etc.) ;
 le renommage instantané des feuilles dun simple double-clic ;
 la mise en surbrillance des arguments actifs lors de la saisie de formules.

Autres améliorations dans les éditeurs

ONLYOFFICE Docs 9.1 apporte également plusieurs nouveautés transversales à la suite.

Les commentaires sont plus faciles à gérer : il est désormais possible dafficher ou de masquer les commentaires résolus dans le panneau latéral.

Les graphes évoluent aussi, avec la prise en charge de leffet Explosion pour les diagrammes circulaires et la possibilité dactiver ou désactiver certains éléments (titres, étiquettes, barres derreur).



Dans les présentations, tous les paramètres du masque de diapositives ont été regroupés dans un onglet dédié pour un accès plus direct.

Côté compatibilité, les éditeurs prennent désormais en charge les images HEIF et les documents HWPML, ainsi que la conversion directe PDF → TXT et PPTX → TXT. Les formules mathématiques au format MathML sont également prises en charge.

Dans léditeur de texte, les sauts de section sont désormais reconnus dans les contrôles de contenu en bloc, quel que soit le niveau dimbrication.
éditeur de graphiques intégré permet douvrir les fichiers XLSX inclus dans un document sans passer par le cache, rendant la manipulation des données plus fluide.

Nouveautés pour les administrateurs

La version serveur introduit un panneau dadministration entièrement nouveau. Ce tableau de bord permet de surveiller létat du serveur, de consulter les paramètres de configuration et de simplifier la gestion du déploiement.

Participation communautaire

Sur le plan linguistique, les formules sont désormais traduites en serbe latin, serbe cyrillique et chinois traditionnel.

ONLYOFFICE encourage la participation communautaire : les contributeurs et traducteurs peuvent rejoindre le projet pour aider à rendre la suite accessible dans davantage de langues.

Disponibilité

ONLYOFFICE Docs 9.1 est disponible en téléchargement pour la version auto-hébergée. La mise à jour sera prochainement déployée dans les solutions cloud.

 Télécharger ONLYOFFICE Docs 9.1

 Consulter le journal complet des modifications

 En savoir plus sur ONLYOFFICE Docs v9.1
Vous avez lu gratuitement 651 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème