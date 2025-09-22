IdentifiantMot de passe
L'application d'intégration ONLYOFFICE DocSpace pour Pipedrive a été mise à jour vers la version 1.1.0 :
Guide de démarrage amélioré, salles publiques par défaut et gestion simplifiée des utilisateurs

Le , par Daria Lapikhina
0 commentaire

0PARTAGES

3  0 
Lapplication dintégration ONLYOFFICE DocSpace pour Pipedrive a été mise à jour vers la version 1.1.0 : guide de démarrage amélioré, salles publiques par défaut et gestion simplifiée des utilisateurs

Lapplication officielle dintégration ONLYOFFICE DocSpace a été mise à jour vers la version 1.1.0, offrant aux nouveaux utilisateurs un guide de démarrage plus intuitif et une gestion des salles et utilisateurs simplifiée au sein de la plateforme. Cette version est compatible avec ONLYOFFICE DocSpace 3.0 et ses fonctionnalités avancées.

ONLYOFFICE DocSpace est la solution en ligne d'OnlyOffice qui permet aux équipes de collaborer facilement grâce à des salles personnalisables, de modifier le contenu partagé en temps réel, de travailler plus rapidement avec des assistants d'IA, tout en protégeant les données d'entreprise sensibles. Pipedrive est une société estonienne de logiciels en tant que service basée sur le cloud. Elle est le développeur de l'application Web et de l'application mobile Pipedrive, un outil de gestion de la relation client (CRM) de vente, son CRM est utilisé par plus de 100 000 clients dans le monde.

Lintégration d'ONLYOFFICE permet d'associer les fichiers liés aux transactions directement dans Pipedrive, simplifiant ainsi l'accès pour les équipes de vente. Lapplication officielle dintégration ONLYOFFICE DocSpace a été mise à jour vers la version 1.1.0, offrant aux nouveaux utilisateurs un guide de démarrage plus intuitif et une gestion des salles et utilisateurs simplifiée au sein de la plateforme. Cette version est compatible avec ONLYOFFICE DocSpace 3.0 et ses fonctionnalités avancées.

Un guide de démarrage pour se familiariser rapidement

Dès linstallation et la configuration de lapplication, un guide de démarrage mis à jour accompagne les utilisateurs. Il illustre :

  • la création et la gestion des salles pour vos transactions
  • la synchronisation des autorisations daccès
  • la création ou limportation de documents

Ce guide facilite lapprentissage des fonctionnalités clés de lintégration DocSpace, permettant aux nouveaux utilisateurs de prendre rapidement en main la plateforme.



Salles publiques par défaut

Lors de la création dune nouvelle salle DocSpace dans la section Transactions, le type par défaut est désormais Salle publique.

Les salles publiques sont idéales pour partager des fichiers et du contenu avec des personnes externes à votre entreprise, simplifiant la collaboration avec vos clients et partenaires.

Pour créer une salle publique :

  1. Accédez à la section Salle dONLYOFFICE DocSpace dans la barre latérale gauche
  2. Cliquez sur +Créer une salle
  3. Confirmez le type Salle publique et validez

Vous pouvez ensuite créer ou importer des documents, feuilles de calcul, présentations et formulaires PDF pour vos transactions.

Choix du type de salle selon vos besoins

Si une salle publique ne convient pas à votre scénario, lapplication permet de sélectionner dautres types de salle :

  • Salle publique : pour partager des fichiers avec des utilisateurs externes et des clients
  • Salle de collaboration : pour coéditer des documents texte, feuilles de calcul, présentations et formulaires PDF avec votre équipe
  • Salle de données virtuelle (VDR) : pour la protection avancée des fichiers avec filigranes, restrictions de téléchargement et durée de vie des documents
  • Salle de remplissage de formulaires : pour collecter des données via des formulaires PDF
  • Salle personnalisée : pour des usages spécifiques avec des autorisations flexibles, comme la révision ou lannotation de documents

Le choix du type de salle seffectue directement dans la liste déroulante à côté du bouton +Créer une salle.



Ajout automatique des utilisateurs Pipedrive

Lors de la création dune salle depuis Pipedrive, les utilisateurs sont ajoutés automatiquement au groupe de la salle avec le rôle Créateur de contenu, sans intervention manuelle. Cette fonctionnalité sapplique à toutes les transactions visibles par les utilisateurs.

Compatibilité avec ONLYOFFICE DocSpace 3.0

La version 1.1.0 prend en charge DocSpace 3.0, incluant :

  • gestion actualisée des utilisateurs
  • meilleure organisation des fichiers
  • nouvelles salles VDR avec options de sécurité avancées

Configuration via clés API

Désormais, lintégration seffectue via clés API générées depuis votre compte DocSpace :

  1. Connectez-vous à votre compte DocSpace
  2. Allez dans Paramètres → Outils de développement → Clés API
  3. Cliquez sur Créer une nouvelle clé secrète
  4. Utilisez la clé avec lURL de votre DocSpace lors de la connexion dans Pipedrive

Cette méthode sécurisée évite dutiliser les identifiants du propriétaire de DocSpace.

Commencez à utiliser lintégration

Avec cette mise à jour, concluez plus rapidement vos transactions Pipedrive en collaborant sur contrats, factures et autres documents directement dans les salles ONLYOFFICE DocSpace.

Téléchargez lapplication depuis la boutique officielle et profitez de cette intégration améliorée dès aujourdhui.
