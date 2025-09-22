Lapplication dintégration ONLYOFFICE DocSpace pour Pipedrive a été mise à jour vers la version 1.1.0 : guide de démarrage amélioré, salles publiques par défaut et gestion simplifiée des utilisateurs

Lapplication officielle dintégration ONLYOFFICE DocSpace a été mise à jour vers la version 1.1.0, offrant aux nouveaux utilisateurs un guide de démarrage plus intuitif et une gestion des salles et utilisateurs simplifiée au sein de la plateforme. Cette version est compatible avec ONLYOFFICE DocSpace 3.0 et ses fonctionnalités avancées.
ONLYOFFICE DocSpace est la solution en ligne d'OnlyOffice qui permet aux équipes de collaborer facilement grâce à des salles personnalisables, de modifier le contenu partagé en temps réel, de travailler plus rapidement avec des assistants d'IA, tout en protégeant les données d'entreprise sensibles. Pipedrive est une société estonienne de logiciels en tant que service basée sur le cloud. Elle est le développeur de l'application Web et de l'application mobile Pipedrive, un outil de gestion de la relation client (CRM) de vente, son CRM est utilisé par plus de 100 000 clients dans le monde.
Lintégration d'ONLYOFFICE permet d'associer les fichiers liés aux transactions directement dans Pipedrive, simplifiant ainsi l'accès pour les équipes de vente.
Un guide de démarrage pour se familiariser rapidement
Dès linstallation et la configuration de lapplication, un guide de démarrage mis à jour accompagne les utilisateurs. Il illustre :
- la création et la gestion des salles pour vos transactions
- la synchronisation des autorisations daccès
- la création ou limportation de documents
Ce guide facilite lapprentissage des fonctionnalités clés de lintégration DocSpace, permettant aux nouveaux utilisateurs de prendre rapidement en main la plateforme.
Salles publiques par défaut
Lors de la création dune nouvelle salle DocSpace dans la section Transactions, le type par défaut est désormais Salle publique.
Les salles publiques sont idéales pour partager des fichiers et du contenu avec des personnes externes à votre entreprise, simplifiant la collaboration avec vos clients et partenaires.
Pour créer une salle publique :
- Accédez à la section Salle dONLYOFFICE DocSpace dans la barre latérale gauche
- Cliquez sur +Créer une salle
- Confirmez le type Salle publique et validez
Vous pouvez ensuite créer ou importer des documents, feuilles de calcul, présentations et formulaires PDF pour vos transactions.
Choix du type de salle selon vos besoins
Si une salle publique ne convient pas à votre scénario, lapplication permet de sélectionner dautres types de salle :
- Salle publique : pour partager des fichiers avec des utilisateurs externes et des clients
- Salle de collaboration : pour coéditer des documents texte, feuilles de calcul, présentations et formulaires PDF avec votre équipe
- Salle de données virtuelle (VDR) : pour la protection avancée des fichiers avec filigranes, restrictions de téléchargement et durée de vie des documents
- Salle de remplissage de formulaires : pour collecter des données via des formulaires PDF
- Salle personnalisée : pour des usages spécifiques avec des autorisations flexibles, comme la révision ou lannotation de documents
Le choix du type de salle seffectue directement dans la liste déroulante à côté du bouton +Créer une salle.
Ajout automatique des utilisateurs Pipedrive
Lors de la création dune salle depuis Pipedrive, les utilisateurs sont ajoutés automatiquement au groupe de la salle avec le rôle Créateur de contenu, sans intervention manuelle. Cette fonctionnalité sapplique à toutes les transactions visibles par les utilisateurs.
Compatibilité avec ONLYOFFICE DocSpace 3.0
La version 1.1.0 prend en charge DocSpace 3.0, incluant :
- gestion actualisée des utilisateurs
- meilleure organisation des fichiers
- nouvelles salles VDR avec options de sécurité avancées
Configuration via clés API
Désormais, lintégration seffectue via clés API générées depuis votre compte DocSpace :
- Connectez-vous à votre compte DocSpace
- Allez dans Paramètres → Outils de développement → Clés API
- Cliquez sur Créer une nouvelle clé secrète
- Utilisez la clé avec lURL de votre DocSpace lors de la connexion dans Pipedrive
Cette méthode sécurisée évite dutiliser les identifiants du propriétaire de DocSpace.
Commencez à utiliser lintégration
Avec cette mise à jour, concluez plus rapidement vos transactions Pipedrive en collaborant sur contrats, factures et autres documents directement dans les salles ONLYOFFICE DocSpace.
Téléchargez lapplication depuis la boutique officielle et profitez de cette intégration améliorée dès aujourdhui.
