ONLYOFFICE annonce que le connecteur ONLYOFFICE v9.10.1 pour ownCloud est disponible, apportant un affichage des diagrammes, de nouveaux formats de fichiers et mode daffichage en direct

La nouvelle version 9.10.1 du connecteur officiel ONLYOFFICE est désormais disponible. Cette mise à jour enrichit lintégration en ajoutant la possibilité dafficher des diagrammes, douvrir et de modifier davantage de formats de fichiers, dactiver le mode daffichage en direct pour les documents partagés via des liens externes, dinsérer des images vectorielles et bien plus encore.
OnlyOffice (anciennement TeamLab) est un logiciel de productivité libre et open source ainsi qu'un écosystème d'applications collaboratives. Il comprend des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme collaborative basée sur des salles.
ownCloud est un projet logiciel libre et open source destiné à la collaboration de contenu, au partage de fichiers et à la synchronisation de fichiers. Il peut être utilisé dans des scénarios d'entreprise distribués et fédérés. ownCloud prend en charge des extensions telles que Collabora, OnlyOffice, Microsoft 365 et Microsoft Online Office, ainsi que la synchronisation des calendriers et des contacts. La plupart des composants d'ownCloud sont publiés sous licence AGPL et GPL, à l'exception de certaines extensions d'entreprise.
Affichage des diagrammes directement dans ownCloud
Avec la version 9.10.1, la visionneuse de diagrammes ONLYOFFICE est désormais intégrée à ownCloud. Les utilisateurs peuvent ouvrir et visualiser des fichiers créés dans ONLYOFFICE ou importés dautres logiciels, notamment des cartes mentales, organigrammes, schémas de processus et diagrammes de réseau.
Les formats pris en charge incluent : .vsdx, .vssx, .vstx, .vsdm, .vssm, .vstm.
Compatibilité élargie avec de nouveaux formats
Cette mise à jour supprime la nécessité de recourir à des outils de conversion externes et rend le travail quotidien plus fluide. Désormais, vous pouvez :
- Ouvrir des documents .odg et .md pour les consulter ;
- Modifier directement des feuilles de calcul .xlsb.
Mode daffichage en direct pour les documents partagés
Le travail collaboratif est encore plus simple : le connecteur permet dactiver le mode d'Affichage en direct pour les documents partagés via des liens publics.
Ainsi, les utilisateurs externes voient en temps réel toutes les modifications effectuées par dautres collaborateurs, même sils disposent uniquement dun accès en lecture.
Insertion dimages SVG
Les éditeurs ONLYOFFICE intégrés dans ownCloud supportent désormais linsertion dimages au format .svg.
Cette fonctionnalité est idéale pour :
- ajouter des logos et icônes vectoriels ;
- insérer des illustrations et schémas techniques ;
- utiliser des graphiques web qui conservent une qualité parfaite, quelle que soit la taille.
Personnalisation du thème de linterface
La nouvelle version du connecteur vous permet de définir le thème par défaut des éditeurs dans ownCloud.
Trois options sont disponibles : Identique au système, Clair ou Sombre.
Améliorations techniques
La version 9.10.1 apporte également plusieurs optimisations visant à améliorer la stabilité et lexpérience utilisateur :
- Actualisation automatique des fichiers ouverts lorsque la connexion est rétablie ;
- Suppression des paramètres obsolètes customization_goback et toolbarNoTabs ;
- Affichage dun message derreur clair lorsque la configuration du connecteur présente un problème.
👉 Consultez le journal complet des modifications sur GitHub.
Téléchargez la version 9.10.1 du connecteur
Obtenez la dernière version du connecteur ONLYOFFICE pour ownCloud depuis la marketplace officielle et profitez de toutes les nouvelles fonctionnalités dans votre environnement collaboratif.
Ressources utiles
ONLYOFFICE pour ownCloud
Obtenir ONLYOFFICE Docs pour votre instance ownCloud : serveur / cloud
Guides dutilisation : centre daide / documentation API
