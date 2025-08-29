IdentifiantMot de passe
ONLYOFFICE annonce que le connecteur ONLYOFFICE v9.10.1 pour ownCloud est disponible, apportant un affichage des diagrammes, de nouveaux formats de fichiers et mode d'affichage en direct

Le , par Daria Lapikhina
ONLYOFFICE annonce que le connecteur ONLYOFFICE v9.10.1 pour ownCloud est disponible, apportant un affichage des diagrammes, de nouveaux formats de fichiers et mode daffichage en direct

La nouvelle version 9.10.1 du connecteur officiel ONLYOFFICE est désormais disponible. Cette mise à jour enrichit lintégration en ajoutant la possibilité dafficher des diagrammes, douvrir et de modifier davantage de formats de fichiers, dactiver le mode daffichage en direct pour les documents partagés via des liens externes, dinsérer des images vectorielles et bien plus encore.

OnlyOffice (anciennement TeamLab) est un logiciel de productivité libre et open source ainsi qu'un écosystème d'applications collaboratives. Il comprend des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme collaborative basée sur des salles.

ownCloud est un projet logiciel libre et open source destiné à la collaboration de contenu, au partage de fichiers et à la synchronisation de fichiers. Il peut être utilisé dans des scénarios d'entreprise distribués et fédérés. ownCloud prend en charge des extensions telles que Collabora, OnlyOffice, Microsoft 365 et Microsoft Online Office, ainsi que la synchronisation des calendriers et des contacts. La plupart des composants d'ownCloud sont publiés sous licence AGPL et GPL, à l'exception de certaines extensions d'entreprise.

La nouvelle version 9.10.1 du connecteur officiel ONLYOFFICE est désormais disponible. Cette mise à jour enrichit considérablement lintégration en ajoutant la possibilité dafficher des diagrammes, douvrir et de modifier davantage de formats de fichiers, dactiver le mode daffichage en direct pour les documents partagés via des liens externes, dinsérer des images vectorielles et bien plus encore.

Affichage des diagrammes directement dans ownCloud

Avec la version 9.10.1, la visionneuse de diagrammes ONLYOFFICE est désormais intégrée à ownCloud. Les utilisateurs peuvent ouvrir et visualiser des fichiers créés dans ONLYOFFICE ou importés dautres logiciels, notamment des cartes mentales, organigrammes, schémas de processus et diagrammes de réseau.

Les formats pris en charge incluent : .vsdx, .vssx, .vstx, .vsdm, .vssm, .vstm.


Compatibilité élargie avec de nouveaux formats

Cette mise à jour supprime la nécessité de recourir à des outils de conversion externes et rend le travail quotidien plus fluide. Désormais, vous pouvez :

  • Ouvrir des documents .odg et .md pour les consulter ;
  • Modifier directement des feuilles de calcul .xlsb.

Mode daffichage en direct pour les documents partagés

Le travail collaboratif est encore plus simple : le connecteur permet dactiver le mode d'Affichage en direct pour les documents partagés via des liens publics.

Ainsi, les utilisateurs externes voient en temps réel toutes les modifications effectuées par dautres collaborateurs, même sils disposent uniquement dun accès en lecture.

Insertion dimages SVG

Les éditeurs ONLYOFFICE intégrés dans ownCloud supportent désormais linsertion dimages au format .svg.

Cette fonctionnalité est idéale pour :

  • ajouter des logos et icônes vectoriels ;
  • insérer des illustrations et schémas techniques ;
  • utiliser des graphiques web qui conservent une qualité parfaite, quelle que soit la taille.


Personnalisation du thème de linterface

La nouvelle version du connecteur vous permet de définir le thème par défaut des éditeurs dans ownCloud.

Trois options sont disponibles : Identique au système, Clair ou Sombre.

Améliorations techniques

La version 9.10.1 apporte également plusieurs optimisations visant à améliorer la stabilité et lexpérience utilisateur :

  • Actualisation automatique des fichiers ouverts lorsque la connexion est rétablie ;
  • Suppression des paramètres obsolètes customization_goback et toolbarNoTabs ;
  • Affichage dun message derreur clair lorsque la configuration du connecteur présente un problème.

👉 Consultez le journal complet des modifications sur GitHub.

Téléchargez la version 9.10.1 du connecteur

Obtenez la dernière version du connecteur ONLYOFFICE pour ownCloud depuis la marketplace officielle et profitez de toutes les nouvelles fonctionnalités dans votre environnement collaboratif.

Ressources utiles

ONLYOFFICE pour ownCloud

Obtenir ONLYOFFICE Docs pour votre instance ownCloud : serveur / cloud

Guides dutilisation : centre daide / documentation API
