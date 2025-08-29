ONLYOFFICE annonce que le connecteur ONLYOFFICE v9.10.0 pour Nextcloud est disponible, apportant un affichage en direct pour les partages externes et de nouveaux formats pris en charge

La version 9.10.0 du connecteur ONLYOFFICE pour Nextcloud est disponible. La principale nouveauté de cette version est laffichage en direct pour les partages externes. La version 9.10.0 rend lintégration encore plus polyvalente grâce à une compatibilité accrue : Fichiers Visio, Markdown (.md), OpenDocument Graphic (.odg), Fichiers Excel binaires (.xlsb). Les éditeurs ONLYOFFICE prennent désormais en charge linsertion de fichiers SVG (Scalable Vector Graphics). Les utilisateurs peuvent intégrer des images vectorielles depuis un fichier local, une URL ou leur espace de stockage, avec une qualité préservée quelle que soit la taille daffichage.
OnlyOffice (anciennement TeamLab) est un logiciel de productivité libre et open source ainsi qu'un écosystème d'applications collaboratives. Il comprend des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme collaborative basée sur des salles. Nextcloud est une suite logicielle client-serveur permettant de créer et d'utiliser des services d'hébergement de fichiers. Elle peut s'intégrer aux suites bureautiques Collabora Online et OnlyOffice. Elle peut être hébergée dans le cloud ou sur site et peut accueillir jusqu'à plusieurs millions d'utilisateurs.
La version 9.10.0 du connecteur ONLYOFFICE pour Nextcloud est disponible. Cette mise à jour apporte de nouvelles possibilités de collaboration en temps réel, élargit la compatibilité avec plusieurs formats de fichiers et introduit des améliorations techniques pour rendre lexpérience plus fluide.
Affichage en direct pour les documents partagés en externe
La principale nouveauté de cette version est laffichage en direct pour les partages externes.
Désormais, les utilisateurs qui reçoivent un document en consultation externe peuvent voir en temps réel toutes les modifications effectuées par dautres collaborateurs. Même en simple mode lecture, ils bénéficient dune visibilité immédiate sur lévolution du contenu, ce qui améliore la transparence des échanges avec les clients, partenaires ou fournisseurs.
⚠️ Remarque : lactivation de cette fonctionnalité nécessite un quota de licence et peut entraîner des frais supplémentaires.
Prise en charge élargie des formats de fichiers
La version 9.10.0 rend lintégration encore plus polyvalente grâce à une compatibilité accrue :
- Fichiers Visio (.vsdx, .vssx, .vstx, .vsdm, .vssm, .vstm) : ouverture et visualisation de diagrammes de flux, organigrammes ou schémas réseau.
- Markdown (.md) : consultation directe des fichiers de documentation ou README, sans outil tiers.
- OpenDocument Graphic (.odg) : ouverture de fichiers graphiques en quelques clics.
- Fichiers Excel binaires (.xlsb) : possibilité de les modifier directement dans ONLYOFFICE.
Grâce à cette extension de formats, les utilisateurs peuvent réduire leur dépendance aux convertisseurs externes et centraliser davantage leurs tâches dans Nextcloud.
Insertion dimages SVG
Les éditeurs ONLYOFFICE prennent désormais en charge linsertion de fichiers SVG (Scalable Vector Graphics).
Les utilisateurs peuvent intégrer des images vectorielles depuis un fichier local, une URL ou leur espace de stockage, avec une qualité préservée quelle que soit la taille daffichage.
Applications pratiques :
- logos et icônes évolutifs sans perte de netteté ;
- illustrations et diagrammes techniques ;
- graphiques web adaptés à tous les contextes.
Améliorations techniques et correctifs
Outre ces nouveautés visibles, la version 9.10.0 inclut plusieurs améliorations de performance et de stabilité :
- choix simplifié des thèmes (système, clair, sombre) pour les éditeurs ;
- actualisation automatique des fichiers à la reconnexion ;
- pagination intégrée dans getUser pour mieux gérer les longues listes ;
- correction de la sélection des utilisateurs dans les régions protégées des dossiers déquipe ;
- suppression des anciens paramètres devenus obsolètes (customization_goback, toolbarNoTabs).
Ces évolutions contribuent à une meilleure ergonomie et à une gestion plus claire des environnements collaboratifs.
Télécharger le connecteur
La nouvelle version du connecteur ONLYOFFICE est disponible dans lApp Store de Nextcloud.
Mettez à jour votre instance pour bénéficier de laffichage en direct des documents partagés, de la prise en charge des nouveaux formats et dune expérience plus fluide.
Liens utiles
Obtenir ONLYOFFICE Docs pour Nextcloud : Enterprise / Community / Cloud
Intégration de ONLYOFFICE et Nextcloud
GitHub / Documentation API
